12 Şubat DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.02.2024 - 23:06

Güncelleme: 12.02.2024 - 23:06

DÜZCE ilinde 12 Şubat Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAVAKLIK, KIRKHARMAN, N KENDISI mahallelerinde KAVAKLIK, KIRKHARMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KÜPLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPLER mahallelerinde KÜPLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMİMİLLİ, DARICI mahallelerinde 5705., 5713. SK., 5744. SK., 5755. SK., 5758. SK., 5759. SK., 5850. SK., AZIZ YILDIRIM, DARICI SK., SALİM UĞURLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 1. sokak, 812., 812. SK., 813. SK., 814. SK., 815. SK., 817. SK., 818., 818. SK., 821., 822. SK., 827. SK., 828., 828. SK., 843., 850., 853. BULVAR, ALPARSLAN TÜRKEŞ, BİZİM SK., KAYIŞOĞLU SK., RUHIYE ÜNER, RUHİYE ÜNER SK., UZUNMUSTAFA CD., YAMAÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE, KÖRPESLER, KÖRPEŞLER, YENİ mahallelerinde 1208. SK., 1209. SK., 1210., 1210. SK., 1213. SK., 1215. SK., 1226., 1234. SK., 1236. SK., 1241. SK., 1242. SK., 1243. SK., 1244., 1244. SK., 1245. SK., 1247., 1247. SK., 1439. CD., 1493., 1493. CD., 1494. CD., 1495. SK., 1496., 1501. SK., 1502. SK., 1505., 1510., DEGIRMEN, HAMİDİYE CD., KANAL SK., KEMAL KUYUMCU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARA HACIMUSA, YENI, YENİ mahallelerinde 1149., 1149. SK., 1150. SK., 1151. SK., 1154., 1161., 1161. SK., 1163., 1170. SK., 1179. SK., 1356. SK., 1378. SK., 1379. SK., 1381., 1388. SK., 1391., 1392., 1392. SK., 1395., 1405. SK., 1412., 1412. SK., ÇENGEL SK., HALIL ÜSTÜNEL, HALİL ÜSTÜNEL SK., KANAL, KIRKLAR, KIRKLAR SK., KURS SK., MENEKŞE SK., PALAS, PALAS SK., PINARLAR, PINARLAR CD., YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAPOGLU, MERKEZ mahallelerinde CAPOGLU, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZ, N KENDISI, OSMANCA mahallelerinde DÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, OSMANCA, OSMANCA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARICI mahallelerinde 5752. CD., 5800. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKMANLAR, DARICI, SIRALIK, ŞIRALIK mahallelerinde 5602. SK., 5616., 5877., 5879. SK., 5880. SK., 5882., 5882. SK., 5883. SK., 5888., 5893., GAZHANE, GAZHANE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANLI, UFUK mahallelerinde 107 SK., 9126. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, GÖKÇE, GÜMÜŞPINAR, KİRAZLI, N KENDISI, UFUK, YENI mahallelerinde 101 SK., 103 SK., 104., 105 SK., 105., 107. SK., 108 SK., 148., 8010., 9590., 9595., GONCA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FABR, GÜMÜŞPINAR KÖYÜ YOLU, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ GÜMÜŞPINAR KÖY SOKAĞI, ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, ZİRAATCI MEHMET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ÇAM, DARIYERİMENGENCİK, DOĞANLI, ESKİ MENGENCİK, FATİH, FEVZİÇAKMAK, GÖKÇE, HACI ALİLER, HACIMEHMET, KAHVECI, KÖYÜN KENDİSİ, MURADİYE MENGENCİK, N KENDISI, ŞIRALIK, ÜÇKÖPRÜ, YENI, YENİ mahallelerinde 107., 109 SK., 112 SK., 112. SK., 113 SK., 113. SK., 1154. SK., 122. SK., 1900., 1900. SK., 5392. SK., 5393. SK., 5394. SK., 5397., 5397. SK., 5400., 5400. SK., 5402., 5402. SK., 5600., 5600. CD., 7505., 8027., 9100., 9110., 9124., 9125., 9130., 9131., 9132., ADAPAZARI BOLU YOLU, BOLU CD., ÇAM, D 100 KARAYOLU, D100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU, DARIYERİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, DOGANLI, DOĞANLI KÖYÜ YOLU, ESKİMENGENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ESKİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ YOLU, HACIALİLER KÖYÜ YOLU, HACIMEHMET, KAHVECI, KÖY, KÖY SK., MERKEZ HACIALILER, MURADİYE KÖYÜ YOLU, MURADİYE MENGENCİK KÖYÜ İÇ YOL, TÜTÜNCÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR, ÇIFTEPINARLAR, ŞEHİT mahallelerinde ALİ HAMZA PARKI İÇİ YOLU, CUMHURİYET CD., İSTANBUL CD., KONURALP BAGLIK YOKUSU, KONURALP TÜRBE, TÜRBE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KİRAZLI, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, N KENDISI, PAŞAORMANI, YENI mahallelerinde 7000., 7100., 7151., 7155., 7330., 7350., 7400., 7550., 7565., 7700., 8009., 8017, 8036., 8090., 8092., 8095., 9132./1, 9133., 9670., ANADOLU OTOYOLU, GÖKÇE KÖYÜ İÇ YOLU, KİRAZLI KÖYÜ YOLU, PAŞAORMANI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde 2316., ATA CD., ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde 2246. SK., 2285. SK., 2287. SK., AKTÜRK SK., ATASOY SK., D 100 KARAYOLU CD., NOTER SK., TERZİOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde 1348. CD., 2296. SK., GAZİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER mahallelerinde 3.BAHÇELİEVLER CD., 32. SK., 33. SK., 34. SK., 35. SK., 36. SK., 4.DÜZCE BULVAR, 5.DÜZCE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BUCAKKURULU, DEGIRMENÜSTÜ, HACIMUSTAFADÜZÜ, KOCAYAYLA, SAMANDERE, SINEKLI, TÜTÜNLÜK, YANIK mahallelerinde BUCAKKURULU, DEGIRMENÜSTÜ, hacımustafadüzü, KOCAYAYLA, SAMANDERE KÖYÜ YOLU, SINEKLI, TÜTÜNLÜK, YANIK, YANIK KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY, KOCAOĞLU, PINARCIK, TAVUKPINARI, YUKARI, YUKARI AKÇAÖREN mahallelerinde ÇAMLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLI KÖYÜ YOLU, KOCAOĞLU KÖYÜ YOLU, KUZEY, PINARCIK, TAVUKPINARI, YUKARI AKÇAÖREN, YUKARI1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELEN, DOĞANCILAR, HACIYERİ, HOCATMAN, MERKEZ mahallelerinde KÖY SOKAĞI, BELEN, HACIYERİ KÖYÜ YOLU, HOCATMAN KÖYÜ YOLU, REDİFLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACI, DÖNGELLİ, N KENDISI mahallelerinde 1011, ÇİLİMLİ CD., DONGELLI, DÖNGELLİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAHVELERYANI, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde KAHVELERYANI KÖYÜ YOLU, YENİKÖY İÇ YOLU, YUKARIKARAKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, TEPEKÖY, YUKARIKARAKÖY mahallelerinde KÖY SOKAĞI, TEPEKÖY KÖYÜ YOLU, YUKARIKARAKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 14:15-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEREFIYE, ŞEREFİYE, ULUCAMI, ULUCAMİ mahallelerinde 1. KANAL CD., 136., 141., 2. KANAL CD., AKDERE, AKDERE SK., BATI SK., BODUR SK., ÇELİK SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DERE SK., DÜZCE, DÜZCE CD., HACI OSMAN BEY SK., HENDEK SK., LÜTFÜOĞLU SK., OKUL2 SK., ORTA SK., ÖZBAL SK., PIRPIR, PIRPIR CD., TOK SK., UYANIK SK., UYSAL SK., VAROL SK., YAĞMUR SK., YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESEN, YAZIPINAR mahallelerinde 407., 409., 412 SK., 413. SK., 420. SK., 515., 518., 518. SK., CUMHURIYET, POSTACI HALIL DÜZENLI, POSTACI HALİL DÜZENLİ SK., ŞİRİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.