12 Şubat İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.02.2024 - 23:04

Güncelleme: 12.02.2024 - 23:04

İstanbul ilinde 12 Şubat Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ZUHURATBABA mah TÜRKİŞ, VANKULU, YÜCE TARLA, ZÜMRÜT BAHÇE sk bölgelerinde 12/02/2024 09:00:00 - 12/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah KARAKOL, TEYYARECİ SADIK, YENİ FIRIN, İSTANBUL sk bölgelerinde 12/02/2024 09:00:00 - 12/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / ZUHURATBABA mah AKATLAR, BİNGÜL, GÜLBAHÇE, HÜDAVERDİ, HÜR, KARABAL, LEVENTLER, SARSILMAZ, TUNABOYLU, TÜRKİŞ, YAVUZEVLER MEKTEP, YÜCE TARLA, ÇAMLIK ÇEŞME sk bölgelerinde 12/02/2024 09:00:00 - 12/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah CENGİZ TOPEL, MUTLU, TUĞCULAR, YANARSU sk bölgelerinde 12/02/2024 10:00:00 - 12/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah TAŞKIZAK TERSANESİ sk / KADIMEHMET EFENDİ mah AKİDE, ARAPLIK, BAHRİYE HASTANESİ ARKA, DONANMA, HASKÖY ARALIĞI, HASTANE ARKASI ARALIĞI, KASIMPATI, YELPAZE, YELPAZE ARALIĞI sk / KULAKSIZ mah DONANMA, EMİN ÇEŞMESİ, SEFERİKOZ, ZİNDAN ARKASI sk bölgelerinde 12/02/2024 12:00:00 - 12/02/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.DERYA, 1.KAHRAMAN, 1.KALE, 1.KARTEPE, 1.NİLÜFER, 1.YONCA, 10.GÜL, 3.ZAMBAK, 5.SÜMBÜL, BİRLEŞİK, CUMHURİYET, GÖKTÜRK, KARLI, PANAYIR ÇAYIRI, RUMELİ, ÇAMLICA, ÇAMLIK sk bölgelerinde 12/02/2024 09:00:00 - 12/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.ESEN ÇIKMAZI, AKATLAR, AKDOĞAN ÇIKMAZI, ALIŞIK, BİROL, CEVAHİR, DENİZ, DERYA, ENGİN, ESEN, FIRTINA, GAZİOSMANPAŞA, KAYIKÇI, KÖSE, MORGÜL, NASİP ÇIKMAZI , SARDUNYA, SÜRMENELİLER, SÜRMENELİLER ÇIKMAZI, UÇAK, VAROL, YENİBAHAR, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ZAMBAK, ÇELİK, ÖZER sk / SAKARYA mah 1.BAHÇELİ, 1.MERDİVENLİ, 2.CİHAN, 2.GÜNEŞ, 3.BAŞAK, 3.HİLAL, 3.LALE, 6.KARANFİL, AKAR, ATİK, BATTALGAZİ, BEŞİRGAZİ, BEŞİRGAZİ ALT, DİDEM, GÜNTEPE, KARTOPU, KERVAN, KUYU, MİMARSİNAN, NERGİS, PERVİN, SEBİL, SULTAN, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ÇETİNKAYA, İKİKÖŞELİ, ŞADAN, ŞENPINAR sk bölgelerinde 12/02/2024 09:30:00 - 12/02/2024 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgelerinde 12/02/2024 15:00:00 - 12/02/2024 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah BOSTAN ARALIĞI sk bölgelerinde 12/02/2024 22:00:00 - 13/02/2024 04:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah DİVANYOLU, GEDİKPAŞA CAMİİ, PEYKHANE, PİYER LOTİ, TAŞDİREK ÇEŞMESİ sk / CANKURTARAN mah CANKURTARAN sk / EMİN SİNAN mah EVKAF, GEDİKPAŞA CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ, PERTEVPAŞA, TAŞDİREK ÇEŞMESİ, YENİÇERİLER sk / MİMAR HAYRETTİN mah DOĞRAMACI, KARA BABA TÜRBESİ, YENİÇERİLER sk bölgelerinde 12/02/2024 09:00:00 - 12/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-EMİN SİNAN mah CEPHANECİ, DAĞHAN, EMİN SİNAN CAMİİ, EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA AKARCASI, GEDİKPAŞA CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ, NEVİYE, OKUL, ONUR, ONUR ÇIKMAZI, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ, SİLAHTAR MEKTEBİ, TÜLCÜ sk / MİMAR HAYRETTİN mah BALİPAŞA YOKUŞU, DOĞRAMACI, EMİN SİNAN HAMAMI, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA CAMİİ, KAFESLİ ÇADIR, MUTRİP, MÜSELLİM, NEVİYE, SEMİH, TÜLCÜ sk / ŞEHSUVAR BEY mah GEDİKPAŞA, MÜSELLİM, SARAYİÇİ, TÜLCÜ sk bölgelerinde 12/02/2024 09:00:00 - 12/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SURURİ mah DİREKLİHAN, HOCAHANI, KATIRCIOĞLU, TARAKÇI CAFER sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU sk bölgelerinde 12/02/2024 09:00:00 - 12/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.TAN, DÜLGER, GÖKHAN, MUSTAFA KEMAL, PAMUK, TEPE, ÖZDEN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 840., 860., 861., 863., 864., 865., 950., 951., 952., 953., 954., 955/1., 956., DR. GÜRKAN CEYLAN, İMAM HATİP LİSESİ, ŞÜKRAN sk / MEVLANA mah 833., 835., 837., 837/1., 838., 838/1., 909., 911., İMAM HATİP LİSESİ sk bölgelerinde 12/02/2024 00:05:00 - 12/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah DERYA sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2111., 2133., 2144., 2145., 2146., 2148. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 162. sk / UĞUR MUMCU mah 2113., 2114., 2114/1., 2116., 2117., 2131., 2133., 2140., 2141., 2143., 2144., I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 12/02/2024 10:00:00 - 12/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah AHMEDİYE, ALTAYLI, BAKKAL, BAŞARI, BUĞRA, DEMETEVLER, DEPO, DERİNYOL, DÖNEMEÇ, DÖRTÇEŞME ÇIKMAZI, ESKİKAHVE, FERAHTEPE, GÜLEN, GÜLENDAM ÇIKMAZI, HASAT, KAPAKLI ÇEŞME, KEKİK ÇIKMAZI, KEŞAN, KUMYOL, KUYULU, KÖSTEMİR, MACİR MAHALLE, MERKEZ CAMİİ, MERTER, MİNARE, PARSELLER ÇIKMAZI, TAŞYOLU, TRABLUSGARP, ÇAKIL, ÇAKIR, ÇAYYOLU, ÇEKMECE ÇIKMAZI, ÇİÇEKÇİ ÇIKMAZI, ÜÇEVLER, İKİÇEŞME sk / BEKİRLİ mah ÇAKIRBEY ÇIKMAZI sk bölgelerinde 12/02/2024 09:00:00 - 12/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah AKYURT, ARNAVUTLAR, BAHÇELER, BALCIOĞLU, DEMİRSOY ÇIKMAZI, FABRİKALAR, HAVUZ, KANTAR YOLU, KARASİNAN, MEHTERAN, PAŞABAHÇE, VELİBEY, ÇOBANOĞLU ÇİFTLİĞİ, ŞAHİN ÖZER, ŞEMSİYE sk / İSMETPAŞA mah DOBRA sk bölgelerinde 12/02/2024 09:00:00 - 12/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3003., 3004., 3005., 3006., 3008., 3010., 3011., 3012., 3015., 3016., 3017., 3018., 3023., 3024., 3050., 3051., 3056., 3061., 3062., 3064., 3067., 3071., 3072., 3073., 3074., 3075., 3076., 3078., 3079., 3080., 3081., 3082., 3084., 3085., 3086., 3087., 3088., 3089., 3090., 3091., 3093., 3094., 3095., 3097., ADNAN MENDERES, HALASKARGAZİ, MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 12/02/2024 10:00:00 - 12/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ACAR, ATEŞ, BAHARLIBAHÇE, BEGONYA, BEGÜM, DİDEM, KADRİ HASEKİ, KINALI, KIRSAY, KIZILÇAM, LALE, LEYLA, MEDİNE, SÜREYYA, TACETTİN DEMİRDAĞ, TESTİ, YUDUM, ZAKKUM, ZAMBAK, ÇETİN EMEÇ, İBRAHİM EZGİN sk bölgelerinde 12/02/2024 13:00:00 - 12/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, ALP, ANADOLU, EFE, EZGİ, GÜNAL, GİRNE, KAR, NİZAM, PELİN, RUMELİ, SENA, SOĞUKSU, TEPEÜSTÜ, TUĞBA, VEYSEL KARANİ, ŞEHİT O. AYHAN ARSLAN sk bölgelerinde 12/02/2024 10:00:00 - 12/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 2.LALE, 712., BEGONYA, KUŞKONMAZ, SAKIZAĞACI, YILDIZ, İNÖNÜ sk / YENİ MAHALLE mah 1.DERYA, 1.HEKİM, 2.SERHAT, 3.UFUK, SARIKAYA, İNÖNÜ sk bölgelerinde 12/02/2024 00:00:00 - 12/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -HALKALI MERKEZ mah sk bölgelerinde 12/02/2024 00:00:00 - 12/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.SÜMBÜL, 2.LALE, 716., AŞIK VEYSEL, BEGONYA, DOKTOR, GÜNDOĞDU, HERCAİ, HİNDİBAĞ, KAYNAK, KUŞKONMAZ, ORKİDE, SALKIM SÖĞÜT, İNÖNÜ, İSLAM DEDE sk / YENİ MAHALLE mah 1.PARK, 2507., 2508., 3.BAYIR, 3.ÇEŞME, TÜRBE, YENİYOL, İNÖNÜ sk bölgelerinde 12/02/2024 00:00:00 - 12/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.BADEM, 1.HARDAL, 2.ÇAM, KAYISI, ÇAĞDAŞ sk bölgelerinde 12/02/2024 09:00:00 - 12/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah BİGA, CİHAN, YÜCE sk bölgelerinde 12/02/2024 09:00:00 - 12/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.KOCATEPE, 3.MENEKŞE, 3.YILDIRIM, 4.GÜL, DUMANGÜR, MUAMMER AKSOY, TERKOS sk bölgelerinde 12/02/2024 09:00:00 - 12/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah AHMET KOCABIYIK sk / TEVFİKBEY mah HALKALI, KİRAZLI, MEKTEP, MERKEZ, PTT, SÜREYYA, VAHİT EFENDİ sk bölgelerinde 12/02/2024 10:00:00 - 12/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 12/02/2024 10:00:00 - 12/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 49., 50. YIL, 54., ANKARA, BÜYÜK SARDUNYA, GAZİ KEMAL, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, OKUL, ORDU, ÇİMENLİ, İSTANBUL, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, ŞENER sk / KOCATEPE mah 50. YIL sk bölgelerinde 12/02/2024 09:00:00 - 12/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ÇALIKUŞU sk / KOCATEPE mah 18., 22., 26., 32., 33., 35., 36., 50. YIL, 55., CİCOZ YOLU, KOCATEPE, ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 12/02/2024 09:00:00 - 12/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 50. YIL, CİCOZ YOLU, KANARYA, SÜMBÜL, ŞENER sk / MURATPAŞA mah AKASYA, AKPINAR, ATA, AYANCIK, BAHÇELİ, CEMİYET, CUMHURİYET, CİCOZYOLU, HASAN PAŞA, KOSOVA, MANİSA, MERKEZ, NAME, ORHANGAZİ, PINAR, SIRAEVLER, SİPAHİ, YABANGÜLÜ, ŞEHZADEBAŞI, ŞEHİT CEVAT TUYAN sk bölgelerinde 12/02/2024 09:00:00 - 12/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah METAL sk bölgelerinde 12/02/2024 09:30:00 - 12/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-İSMET PAŞA mah BERK, ETİ, FULYA, KAPLAN, KURT, MEHMETÇİK, TOROS, YAMAÇ, ZÜRÜH, ÇİMEN, İSMET PAŞA, İSTASYON, ŞEHİT İSMAİL BARUT sk bölgelerinde 12/02/2024 22:00:00 - 13/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MARMARA sk bölgelerinde 12/02/2024 09:00:00 - 12/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 12/02/2024 00:00:00 - 12/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1141., 1143., 1144., 1147., 1148., 1149., 1150., 1151., 1153., 1154., 1155., 1156., 1157., 1158., 1159., 1160., 1161., 1235., HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET AKİF, MEVLANA, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 12/02/2024 09:00:00 - 12/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., 17., 18., 42., 48., 49., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 12/02/2024 12:00:00 - 12/02/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah PINARLI sk / SİYAVUŞPAŞA mah AY ÇIKMAZI, CEVİZLİK, EMEK, KARANFİL, KRİZANTEM, KÜÇÜK ÇINAR, MUSTAFA KEMALPAŞA, PINAR, YAPRAK, YAPRAK ÇIKMAZI, ZEYTİNLİK, ÇAVUŞPAŞA, ÇAĞLAYAN, ÇEŞME, ŞEHİT HÜSEYİN UZUNAL sk / ŞİRİNEVLER mah BARBAROS, BENTLER, CENGİZ TOPEL, SARNIÇ, ÇEŞME sk bölgelerinde 12/02/2024 09:00:00 - 12/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY, MAHMUTBEY 10. sk bölgelerinde 12/02/2024 09:00:00 - 12/02/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, IHLAMUR 3, KAVAK, SEDİR sk bölgelerinde 12/02/2024 10:00:00 - 12/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY, MAHMUTBEY 2. sk bölgelerinde 12/02/2024 10:00:00 - 12/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MAHMUTBEY 4. sk bölgelerinde 12/02/2024 11:00:00 - 12/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ALİ REŞAT PAŞA, AYVALI, ELMALI 2, HASAN DOĞAN, NEYZEN, NURETTİNPAŞA, RADYUM, TALATPAŞA, YASEMİNLİ, ZİYAPAŞA, ÇINARLI, İSMAİLPAŞA, İSTANBUL ŞEHİTLERİ, ŞEHİT ÖĞR.A.NAFIZ ÖZBAĞRIAÇIK, ŞEVKET DAĞ sk bölgelerinde 12/02/2024 12:00:00 - 12/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 12/02/2024 01:00:00 - 12/02/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-SAZLIBOSNA mah ANKARA, BAYIR, CEVHER, EMEKTAR, ERGUVAN, GAZİLER, GERBERA, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KARDEŞLER, KILIÇ REİS, KIRIM, KUTLU AKTAŞ, OKUL, SAFA, SAZLIDERE, SULTAN HAMİD, YENİ, YEŞİL, YILDIRAY, ÇEŞME, ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA sk bölgelerinde 12/02/2024 09:30:00 - 12/02/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ORKİDE, ÖZGÜR sk / BARIŞ mah AKDENİZ, ALİ ÇEBİ, BELEDİYE, BURSA ÇIKMAZI, KARADENİZ, KARDELEN, KIBRIS, MEHMETÇİK, PEYAMİ SAFA, SAKARYA, SAMSUN, ZAFER, İZMİR sk bölgelerinde 12/02/2024 09:00:00 - 12/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah YEŞİLYURT sk / MARMARA mah 210. sk / SAHİL mah ANAFARTALAR, MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 12/02/2024 13:00:00 - 12/02/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk / SÜLEYMANİYE mah 714., 718., 724., 725., 726., 727., 729., 730., 731., 734., 735., 736., 737., 738., 739., 740., 741., 747., 749., 751., 762., 764., 780., HACI BEKTAŞ VELİ, ISPARTAKULE sk / YENİKENT mah 672. sk bölgelerinde 12/02/2024 09:00:00 - 12/02/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1571., 1573., 3068. sk / OSMANGAZİ mah 3143. sk bölgelerinde 12/02/2024 09:00:00 - 12/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3001. sk bölgelerinde 12/02/2024 11:00:00 - 12/02/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2195., 2197., 2199., 2226., 2227., 2228., 2229., 2230., 2231., 2236., 2237., 2238., 2239., D, E, F, G, HOCA AHMET YESEVİ sk / UĞUR MUMCU mah 2237., G sk bölgelerinde 12/02/2024 00:05:00 - 12/02/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah DERYA sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2111., 2133., 2144., 2145., 2146., 2148. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 162. sk / UĞUR MUMCU mah 2113., 2114., 2114/1., 2116., 2117., 2131., 2133., 2140., 2141., 2143., 2144., I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 12/02/2024 10:00:00 - 12/02/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.