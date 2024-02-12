12 Şubat KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.02.2024 - 23:06

Güncelleme: 12.02.2024 - 23:06

KOCAELİ ilinde 12 Şubat Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, AKINCI, ANTAPLI, AVDAN, BALABAN, BEYLERBEYİ, ÇAKIRCAALİ, ÇALCA, ÇERÇİLİ, HACILAR, HEDIYELI, HEDİYELİ, KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ, KUBUZCU, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SELAMETLI, SELAMETLİ, SÜLLÜ, YAGCILAR, YAĞCILAR, YUSUFÇA mahallelerinde ABDIPASA MEVKII, ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AĞVA İSTANBUL CD., AKÇAOVA MERKEZ MEVKII, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKII, AKINCI HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKII, ANTAPLI-ERİKLİ YOLU SK, AVDAN MERKEZ MEVKII, BEYLERBEYİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOGALLAR MEVKII, BOGALLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKII, ÇALCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERÇILI MERKEZ MEVKII, ÇERÇİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MEVKII, ÇIRAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ERIKLI MERKEZ MEVKII, ERİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBELI MEVKII, GEBELİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜNEY MEVKII, GÜNEY MEVKİİ KÜME EVLER, HEDIYELI MERKEZ MEVKII, HEDIYELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HEDİYELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKLAR MEVKII, KABAAGAÇ MERKEZ MEVKII, KABAAĞAÇ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KABAKLAR MEVKII, KABAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYPALI MEVKII, KAYPALI MEVKİİ KÜME EVLER, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKII, KOCAÇALCA MEVKII KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAOGLU MEVKII, KOCAOĞLU MEVKİİ, KOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜKLÜ MEVKII, SK., SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, TASANBAR MEVKII, TAŞANBAR MEVKİİ, TAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEPEKÖY MEVKII, TOKASLAR MEVKII, TOKAŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MERKEZ MEVKII, YAGCILAR SOFULAR MEVKII, YAGCILAR SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKII KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YORGALAR MEVKII, YORGALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKII, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCI, AVDAN, YAĞCILAR mahallelerinde AHADLİ MEVKİİ, AHADLİ MEVKİİ KÜME EVLER, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜKLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMKONAK mahallelerinde BALKAN, BALKAN SK., ÇAMLICA SK., ÇIÇEKLI, ÇİÇEKLİ SK., HALIS, HALİS SK., KARADENİZ CD, KARADENİZ.. CD., KOÇLAR SK., LALELİ SK., SOFULAR SK., TEPEKÖY, TEPEKÖY SK., VOLKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, KEFKEN mahallelerinde ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET SK., KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN HÜRRIYET, KIZILCIK, KIZILCIK SK., POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKII KÜME EVLER, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALEFLI, ALEFLİ mahallelerinde ALEFLI MERKEZ MEVKII, ALEFLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ALEFLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİFTLİK, İPEK YOLU, PIYALEPASA, PİYALEPAŞA, SEHITLER, SIRINKÖY, ŞEHİTLER, ŞİRİNKÖY mahallelerinde 186. SK., 383. SK., 4264. SK., 4284. SK., 444. SK., 447. SK., 448., 448. SK., 449. SK., 450. SK., 452. SK., 453. SK., 453/1. SK., 455. SK., 456. SK., 457. SK., 466. SK., 468., 468. SK., 471. SK., 532/2., 532/2. SK., 540. SK., 542. SK., 544. SK., 544/1. SK., 548. SK., 549. SK., 551. SK., 553., 553. SK., 555. SK., 557. SK., 558. SK., 561. SK., 562. SK., 563. SK., 565. SK., 567., 569., 569. SK., 572. SK., 573. SK., 577. SK., 577/1., 577/1. SK., 578. SK., 579. SK., 580. SK., 583. SK., 584., 584. SK., 585., 585. SK., 586. SK., 587., 588., 588. SK., 589. SK., 590., 590. SK., 591. SK., 592. SK., 593. SK., 594. SK., 595. SK., 596., 597. SK., 598. SK., 601. SK., 603. SK., 603/1., 603/1. SK., 624. SK., 626. SK., 627. SK., 628. SK., 629. SK., 630. SK., 631. SK., 632. SK., 633. SK., 638. SK., 639. SK., 640. SK., 642. SK., 643. SK., 644. SK., 663. SK., BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN CD., ÇALDIRAN CD., DICLE, HALIDE EDIP ADIVAR, HALIDE EDIP ADIVAR CD., HALİDE EDİP ADIVAR CD., HASTANE CD., IPEK YOLU, İPEK YOLU BULVAR, KARA FATMA, KARAFATMA CD., MALAZGİRT CD., MERİÇ CD., PİYALEPAŞA CD., SÜLEYMAN ATES, SÜLEYMAN ATEŞ CD., TURGUT ÖZAL CD., YAŞAR DOĞU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, UZUNTARLA mahallelerinde 157. SK., 201. SK., 202. SK., 203. SK., 205. SK., 206. SK., 207. SK., 209. SK., 210. SK., 211. SK., 218. SK., 221. SK., 222., 222. SK., 225. SK., 227. SK., 228. SK., 230. SK., 231. SK., 233., 233. SK., 249., 301. SK., D-100 KARAYOLU CD., FIRUZE, FİRUZE CD., HACI ARİF CD., SULTAN BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNTARLA mahallelerinde 212., 212. SK., 213. SK., 214. SK., 216. SK., 217. SK., 230., 245. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMEŞE mahallelerinde BAĞDAT CD., HIPODRUM, KETEN, MUALLİM SK., YAKACIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, KARATEPE mahallelerinde 1., 1. SK., 23. SK., 26., 26. SK., ADALI, ADALI SK., AMİRAL SK., BAĞLAR SK., BERK, BOSTAN SK., CAMİLİ SK., CEYLANUR, ÇUHADAR, ÇUHADAR CD., DOGANTEPE IZMIT, DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE İZMİT CD., EDEBALİ CD., EKŞİ SK., ELVIN, ELVİN, FİGEN, GÜZEL BAHÇE, GÜZEL BAHÇE SK, KALAYLI SK., KARAKAYA, KARATEPE, KARATEPE ATATÜRK CD., KARATEPE CD., KARATEPE CUMHURIYET, KARATEPE CUMHURİYET CD., KARATEPE IZMIT, KARATEPE İZMİT CD., KARATEPE LALE SK., KOLAYLI, KOLAYLI CD., KÖKENLI, KÖKENLİ SK, KÖKLÜK SK., MANDIRA SK., NİSAN, ORUÇ, ORUÇ SK., ÖZBAY SK., ÖZDEMİRLER SK., PINARLAR SK., SEVVAL AY, ŞAHİNLER SK., ŞİRİNKÖY SK., TÖKELI IMRE, TÖKELİ İMRE, TÖKELİ İMRE CD., YILDIRAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAKOCA, HACIHIZIR, KÖRFEZ, VELIAHMET, VELİAHMET mahallelerinde AKGÜVERCİN SK., AKİF TERZİOĞLU SK., ALACA MESCIT, ALACA MESCİT SK., GÜMÜŞLÜ BAYIRI SK., HACI HASAN ÇEŞME SK., HACI HÜRREM YOKUŞU, HACI HÜRREM YOKUŞU SK., HACI KASIM SK., KABARAN ÇEŞME SK., KOLAĞASI ÇIKMAZI SK., NARLIK YOKUŞU SK., PORTAKAL MESCİDİ GEÇİDİ SK., SAKLI SK., SÜREYYA SK., ZEYTİNLİBAHÇE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZMA mahallelerinde 17 AĞUSTOS BULVAR, ASİL SK., BEYPINARI CD., GEMİCİ SK., KURTULUŞ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALİKAHYA ATATÜRK, BİBEROĞLU, ÇUBUKLUBALA, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER, KARADENİZLİLER mahallelerinde BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU CD., CAMİ SK., CENGIZ, CENGİZ SK., ÇARSIBASI, ÇARŞIBAŞI CD., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., FATİH SK., GAZİ HACI SÜLEYMAN SK., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYA SK., KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KOCAMAN SK., LALE SK., MEZARLIK SK, MEZARLIK SK., MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., PAPATYA SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., ŞANTİYE YOLU SK, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKBANLI mahallelerinde SEKBANLI CD., SEKBANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN, ŞEHİTEKREM mahallelerinde AZERI, AZERİ SK., BAKIR SK., BASAMAK SK., BOYAMA, BOZDAĞ SK., BUHAR SK., BULUŞ SK., CEVIZLI, CEVİZLİ SK., ÇEÇENOĞLU SK., ÇIKMAZ SK., DÜZ SK., DÜZLÜK CD., GARDENYA SK., GÖKSU SK., HACILAR SK., KADEM ÇAVUS, KADEM ÇAVUŞ SK., KOMŞU SK., KUMLUK CD., KÜPELI, KÜPELİ SK., MENEKŞELİ SK., MEŞALE SK., SADIK SK., SAKSI SK., SEHIT ISMAIL DEMIRCAN, SEVER, SEVER SK., TUNCA, TUNCA SK., YAYLA CD., YETIMOGLU, YETİMOĞLU SK., YÜCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULLAR YAKACIK, YAYLACIK mahallelerinde BASAR, BASRA SK., BİRİNCİ SK., ÇELENKOGLU, DOĞAL SK., DOSTLUK SK., DÜRÜST SK., EĞİTİM SK., ERKUL SK., GEDİZ SK., GÜZ SK, HACI HASAN, HACI HASAN SK., HASAN KAR SK., HÜSEYIN TEPECIK, HÜSEYİN TEPECİK CD., ILHAN, İLHAN SK., KARBEYAZI SK., KARLI SK., MEMLEKET, MEMLEKET SK., RÜZGAR SK., SEDA, SULTAN BABA SK., TALİM SK., ULUBATLI, ULUBATLI SK., VOLKAN, YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YELIZ, YELİZ SK., YILDIRAY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS FAY HATTI, AÇELYA, AKAR, AKAR SK., ARDA, BUKET SK., ÇAYIRLAR, ÇAYIRLAR SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., LEVENT KIRCA, LEVENT KIRCA CD., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MELEK NUR, MERA, MERA SK., NAZLI, NAZLI SK., OSMANGAZİ SK., ÖZNUR, ÖZNUR SK., PEHLİVAN SK., SEMA, ŞENYURT SK., YUVACIK 17 AGUSTOS, YUVACIK 17 AĞUSTOS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde BAYBURT SK., BURSA, DİCLE SK., FEVZİ PAŞA CD., FIRIN SK., HAMDİ ŞÜKRÜ SK., HOCA AHMET YESEVİ CD., MUHTAR USTAOĞLU SK., NİDA SK., SERKAN, SULTAN SELIM, SULTAN SELİM SK., TURNALI SK., VALİDE SK., YEŞİL ÇİMEN SK., YUDUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, BARBAROS, SERVETİYE KARŞI, YESILKENT, YEŞİLKENT mahallelerinde 29 EKİM CD., AKIM SK., ALİM SK., ATABARI SK., BEKAR, BEKAR SK., BENGISU, BENGİSU SK., HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HURİ SK., İNCİLER SK., MAHMUT ÇAVUŞ CD., MELEKŞAH SK., TANTAOGLU, TANTAOĞLU CD, TANTAOĞLU CD., TEMEL SK., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAKENT, DAMLAR, SEYMEN, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde ANAYURT SK., ATA SK., BAHTIYARLAR, BAHTİYARLAR SK., BELDE, BELDE SK., BEYOĞLU CD., CESUR SK., CEVIZLIK, DOĞA SK., ELA, ELA SK., EVRİM SK., FIRTINA SK., GAZANFER BİLGE CD., HAZAROGLU, HAZAROĞLU SK., HÜRRIYET, HÜRRİYET CD., İSKEFİYE SK., KARAHASANLI, KARAHASANLI SK., KOLEJ, KOLEJ CD., KOŞOĞLU CD., KUŞKONMAZ SK., OKTAR SK., OYTUN SK., ÖĞRETMENLER CD., RÜZGARGÜLÜ SK., TAŞLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde 3236, ALP, ALP SK., ANAFARTALAR, AYNALI SAZAN SK., BARBAROS HAYRETTİN BULVAR, BAYIR SK., BORA SK., BOYAOVA SK., CAN SK., CÜNEYT KURBAN SK., ÇAKIR AHMET, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, DALGA SK., DAR, DAROVA SK., DEFNE CD., DEMİR SK., ESEN YALI SK., GÖKÇE SK., GÜMÜŞ SK., HASAN ERGİN SK., HASBEYLER YAYLASI SK., IHLAMUR SK., ISPARI, İNCİ SK., İSKELE SK., İSPARİ SK., İZMİT CD., KADİFE SK., KARAMANOGLU, KARAMANOĞLU, KARAMANOĞLU SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., KIZILÜZÜM, KIZILÜZÜM CD., KORDONBOYU, KORDONBOYU., KÖROGLU MEHMET, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, KUMYALI CD., MEHMET YUSUF BORA, MEHMET YUSUF BORA CD., MELANURYA SK., MURATÇIKLI SK., MÜMİN YILDIZ SK., MÜREN SK., ORKİNOS SK., ORUÇ REİS SK., SARDALYA SK., SARI ŞABAN CD., SEHRIYAR, SELANİK CD., SELVİCİK CD., SÜLEYMAN ÇELEBİ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT SK., ŞEHRİYAR SK., YONCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBNİSİNA mahallelerinde GÜVENLİK CD., HAMSİ SK., SUBAŞI SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUTLUCA, NAIP, NAİP, SEMSETTIN, SİPAHİLER, ŞEMSETTİN, UZUNBEY mahallelerinde DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KİRAZOĞLU SK., KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NAIPKÖY MERKEZ MEVKII, NAİPKÖY MERKEZ MEVKİİ, NAİPKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEMSETTIN MERKEZ MEVKII, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.