12 Şubat SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.02.2024 - 23:06

Güncelleme: 12.02.2024 - 23:06

SAKARYA ilinde 12 Şubat Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR TEPEBASI, KIRKPINAR TEPEBAŞI mahallelerinde BARBAROS CD., BÜYÜKDERE, BÜYÜKDERE CD., BÜYÜKDERE/2, ÇALI 1-, ÇALI SK., GEZERSU 2 VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖE BAKAN EVLERİ İÇİ YOLU, IHLAMUR VADİSİ EVLERİ İÇİ YOLU, İKİZ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, KIRKPINAR KORU EVLERİ İÇİ YOLU, MENEKŞE, SANCAK SK., SARICAK SK., SÜMBÜL 1, SÜMBÜL SK., TEPEBAŞI VİLLALARI 1 İÇİ YOLU, TEPEBAŞI VİLLALARI 2 İÇİ YOLU, YENIYOL/1, YENİYOL SK., YESIL 1, YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTANBULDERE mahallelerinde DEGIRMEN 3 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTANBULDERE mahallelerinde DEĞİRMEN SK., İSTANBULDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTANBULDERE mahallelerinde ÇAVUŞOĞLU SK., İSTANBULDERE MERKEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EVRENKÖY mahallelerinde 329 NOLU SK., 330 NOLU SK., 347 NOLU, 347 NOLU SK., 348 NOLU SK., YENIKENT/1, YENİKENT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MITHATPASA, MİTHATPAŞA mahallelerinde 633 NOLU SK., 634 NOLU, 634 NOLU SK., 660 NOLU SK., 661 NOLU SK., 665 NOLU, 665 NOLU SK., AKASYA SK., AKIN SK., ALTINOVA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI SAKARYA mahallelerinde BAŞAK SK., DALGIÇ SK., GÖKÇE, HÜRREM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR mahallelerinde 7089 SK., 7093 SK., 7116, 89. SK., BİRLİK SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1084 SK., 1092, 1092 SK., 1098 SK., 1107 SK., 1107_1, 1108 SK., 1109, 1109 SK., 1111 SK., 1115, 1115 SK., 1118 SK., 1120 SK., 1122 SK., 1124 SK., 1126, 1150 SK., 1158 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 2010 SK., 2012 SK., 2014 SK., 2018 SK., 2020 SK., 2023 SK., 2025 SK., 2027 SK., KARASU YOLU CD., PARK İÇİ YOLU, SAKARYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, DILMEN, DİLMEN, ERENLER mahallelerinde 1049 SK., 51. SK., 6050 SK., 6056 SK., 6058, 6058 SK., 6060, 6061 SK., 6062, 6063 SK., 6065 SK., 6067 SK., 6073 SK., 6075 SK., 7024 SK., 7026 SK., 7040 SK., 7045 SK., 7047, 7047 SK., 7049, 7051 SK., 7053 SK., 7066 SK., 7070 SK., 7120, 7120 SK., 7124 SK., BAGLAR, BAGLAR CD., BAĞLAR CD., MEZARLIK, PINAR KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, SAKARBABA, SAKARBABA CD., SEHIT ILHAN ARAS CD., ŞEHİT İLHAN ARAS CD., TÜRBE CD., YAVUZ SULTAN SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 340. SK., 361., 365., EFES, HAZAL SK., HAZAN, HAZAN SK., HİCRET, HUZUR SK., MELTEM SK., OKAN EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, SELAM, SELAM SK., YAREN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 340 SK., 342. SK., 344., 344. SK., 357. SK., 359. SK., 371. SK., 373. SK., 375 SK., 375. SK., 38., 38. SK., 40., 41. SK., 42., 42. SK., 47. SK., 51., AKINCI, AKINCI SK., FEVZI ÇAKMAK, HİCRET SK., MEŞE SK., YAKAMOZ KONAKLARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, NURIYE, NURİYE, YEŞİLKÖY mahallelerinde 1073. SK., 3501 SK., 3504 SK., 3505 SK., 3506, 3506 SK., 3510 SK., 3511 SK., 3516 SK., 3518, 3520 SK., 3523 SK., 3528, 3528 SK., 3536-, 3536 SK., 3542, 3543, 3543 SK., 3545 SK., 3561, 3617 SK., 3627 SK., 3628. SK., 3629 SK., 3634 SK., 3635 SK., 410 SK., 412. SK., ANKARA ASFALTI, ESKI DÜZCE CD., ESKİ DÜZCE CD., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKDERE, KAZIMIYE mahallelerinde 6001, 6002, 6002 SK., 6003, 6008, 6008 SK., 6011, 6013 SK., 6014 SK., 6020 SK., 6021, 6021 SK., 6022, 6032 SK., 6032. SK., 6039, 6043 SK., 6047, 6053, 6054 SK., 6056, 6064, 6064 SK., 6068, 6536. SK., ATATÜRK BULVAR, FİSKOBİRLİK CD., NEVZAT CÖMERT CD., SAKARYA BLV., SAKARYA BULVAR, TEPE_8, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde 2106 SK., 2157 SK., 2161 SK., 2163 SK., ORHAN GAZİ CD., SERVETİYE CD., SULTAN ABDULHAMİT HAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YÖRÜKLER mahallelerinde 1153. SK., 955., 957., ANKARA, BEKİR EFENDİ SK., HIRKA SK., KIRIM SK., KOSOVA SK., LEYLAK, MESKEN, MESKEN SK., PREVEZE, PREVEZE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 12 Şubat Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIRKA, YÖRÜKLER mahallelerinde 1152., ANKARA CD., HIRKA KÖYÜ YOLU, LEYLAK SK., MANOLYA SK., NİĞBOLU SK., YÖRÜK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.