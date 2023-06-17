12 yaşındaki Abdülbaki'nin ölümünde yeni gelişme: 'Fahri imam' serbest kaldı

Yayınlanma: 17.06.2023 - 14:31

Güncelleme: 17.06.2023 - 15:25

Şanlıurfa'da yaşayan 12 yaşındaki Abdülbaki Dadak, 10 Haziran’da kaybolmuş ve ailesinin zorla gönderdiği Menzil tarikatına ait medresenin yanındaki ahırda asılı halde ölü bulunmuştu.

Abdülbaki'nin dini eğitim veren kursa gitmek istememesine rağmen ailesinin zorlamasıyla 1 yıldır eğitim gördüğü iddialarına ilişkin Şanlıurfa Valiliği tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu kurs kapatılırken, kursta öğrencilerden sorumlu 'fahri imam' olduğu belirtilen A.P., gözaltına alındı.

KAYITLARA İNTİHAR DİYE GEÇTİ

Abdülbaki'nin kaybolduktan 30 saat sonra dini eğitim gördüğü kursun yakınında bulunan 1 metre 90 santim yüksekliğinde, atıl vaziyetteki ahırda, vatandaşların ihbarıyla bulunduğu ortaya çıktı.

Adli Tıp Kurumu'nda ön otopsi raporu çıkan çocuğun, sol ön kol dışta 2 adet 2 santimlik birbirine paralel sıyrık olduğu belirlenirken, sol kol üstte ise, 3 santimlik yara olduğu belirtildi.

Anal ve genital muayenede ise 'post mortem dilatasyon dışında özellik görülmedi' yani ölüme bağlı doğal şişme ya da genişleme olduğu kaydedildi.

KURSTAN İKİ KEZ KAÇMIŞ

Abdülbaki'nin ailesinin zoruyla kursa gittiği iddia edilirken, bir yıl içinde 2 defa kaçarak eve döndüğü, ancak ailesi tarafından yeniden kursa götürüldüğü ileri sürüldü.

2018 tarihinde Beşat Mahallesi'nde açılışı yapılan kursun Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olmadığı öğrenildi.

Ailenin şikayetçi olmadığı olayla ilgili olarak Şanlıurfa Barosu, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede çocuğun ölümüne ilişkin suç duyurusunda bulundu.

'FAHRİ İMAM' SERBEST

Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdülbaki'nin de 'eğitmeni' olan A.P., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

A.P. ifadesinde Abdülbaki'nin olay günü de okula gitmediğini belirterek, "Olay günü kursun kamera kayıtlarının incelediklerinde Abdulbaki D. sabah namazını kıldıktan sonra 05.18’de dışarı çıkıyor. O anlar kamera kayıtlarında mevcuttur. O gün okula da gitmemiş bunun üzerine aileye haber verdik. Başka bir sıkıntısı yoktu" dedi.