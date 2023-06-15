Gazeteci Mehmet Yetim 12 yaşındaki Abdülbaki Dakak'ın şüpheli ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu: 'Çocuğun kaldığı medresedeki hocalar Menzil'e yakın'

Yayınlanma: 15.06.2023 - 14:29

Güncelleme: 15.06.2023 - 14:45

İlçeye bağlı Karaali Mahallesi’nde bulunan evlerinden okula gitmek üzere çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Dakak için arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Aile, Jandarma ve AFAD ekiplerinin aradığı Dakak, 12 Haziran günü asılı ve ölü halde bulundu.

"İNTİHAR OLDUĞUNA İNANMIYORUM"

Abdülbaki Dakak'ın ölümünün şüpheli olduğunu aktaran Yetim, "Abdülbaki Dakak'ın kayıp ilanını haber yapmıştık. Aradan geçen süre sonunda çocuğun asılı ve ölü bulunduğunu söylediler. Ailesiyle, jandarmayla ve müftülükle, okuduğu okulla görüştüm. Müftülük bazı bilgilere sahip değildi. 12 Yaşındaki bir çocuk nasıl intihar eder? Ben inanmıyorum. Çocuk kayboluyor ve günler sonra yatılı kaldığı medresenin 6-7 metre yakınındaki bir ahırda bulunuyor. Çocuk okuldan ayrılıp yatılı kaldığı bu medreseye gidiyor ancak çocuğun kaybolduğunu bir gün sonra söylüyorlar. Çocuğun kayıp olduğunu öğrendiklerinde neden en yakın çevreye bakmadılar? Medresenin yakınındaki ahıra bakılmadan Şanlıurfa'daki hastanelere su kanallarına bakılıyor. 12 Yaşındaki bir çocuk nasıl kendini asar?" ifadelerini kullandı.

"KURAN KURSUNDA KALMAK İSTEMEDİĞİNİ DEFALARCA SÖYLEMİŞ"

Kaçak faaliyet gösteren ve 2018'den bu yana faaliyetlerini sürdüren Kuran kursunun finans desteğini nereden aldığının bilinmediğini belirten Mehmet Yetim şunları söyledi:

"Bu medrese Müftülüğe ya da Diyanet'e bağlı değil. Kaçak olarak inşa edilmiş ve kaçak olarak eğitim veriyor. Ortalama yüz çocuğun olduğu bir medrese. Burası 2018 yılında açılmış. Bu medresenin finansörü kimler? Şu ana kadar nasıl devam etmiş, hocanın maaşını kim verdi, elektriğini suyunu kim ödedi. Abdülbaki bir yıldan fazladır buradaymış. Çocuğun ailesi Şanlıurfa Ceylanpınar ilçesinde, medrese ise Eyübiye ilçesinde. Bu ilçeler arasında 100 kilometre fark var. Aile neden burayı tercih ediyor? Yakınlarından aldığım bilgiye göre çocuk burada kalmak istemediğini defalarca söylemiş. Acaba bir işkence ya da şiddet mi gördü? Ailesi ise bu olayı kabul etmiş durumda."

MEDRESENİN HOCASI MENZİL CEMAATİ'NE BAĞLI İDDİASI!

Medresede eğitim veren hocanın Menzil Cemaati'ne bağlı olduğunu iddia eden Yetim, "Bu medrese Semerkand Vakfı'na bağlı. Menzil cemaatine yakın isimler tarafından eğitim veriliyor, oradaki hoca Menzil cemaatine bağlı. Medresedeki hocayı aradım ama ulaşamadım. Bu olay detaylıca soruşturulmalıdır. Ben bu çocuğun intihar ettiğine inanmıyorum. gitse kendini bir aracın önüne atsa bir su kanalına atsa yapabilir ama iple kendini asamaz. Bu çocuk o medresede ne yaşadı öğrenmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

14 Haziran gecesi Şanlıurfa Adli Tıp Merkezi'nde otopsisi yapılan Abdülbaki Dakak, otopsi bitiminde Ceylanpınar İlçe Mezarlığı'na defnedildi. Otopsi raporu çıktıktan sonra konuya ilişkin soruşturma başlatılacak.