12 yaşındaki Cihan tarlada ölü bulundu
Şanlıurfa'da Cihan Akyılmaz'ın, (12) tarlada tüfekle göğsünden vurulmuş cansız bedeni bulundu.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Ustahasan Mahallesi'nde tarlada silah sesi duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla tarlaya gelen ekipler, tüfekle vurulduğu belirlenen Cihan Akyılmaz'ın cansız bedenini buldu.
Göğsünden vurulduğu tespit edilen Akyılmaz, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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