12 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı davasında 11 sanık beraat etmişti

Yayınlanma: 12.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.06.2024 - 04:00

Ordu’nun Ünye ilçesinde üç yıl önce o dönem 12 yaşında olan S.A. iddiaya göre 11 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı. 2 yıl süren mahkeme sonucunda sanıkların tümü beraat etti. Aile karara tepki gösterirken dosyayı bir üst mahkemeye taşıdı. Ailenin avukatı istinaf mahkemesine başvurarak dilekçe yazdı.

İstinaf başvurusu yapan ailenin avukatı dilekçesinde, 12 yaşındaki S.A’nın beyanlarındaki ifadelerin çelişkili olmasına kullandığı ağır ilaçları sebep gösterdi. Dilekçede, “Tüm bu ilaç etkisinde olmasına rağmen şahıslarda ve mekânlarda yanılmadan olayı o yaştaki bir çocuktan beklenmeyecek detayda anlatmış ve betimleyebilmiştir. Mağdurun ve sanıkların sürekli karşı karşı geliyor oluşunun vermiş olduğu travmatik etki kabul edilerek mağdur ifadelerinin değerlendirilmesi gerekirken, mahkemece ifadelerin tamamen çelişkiler ve hatta kurgu olduğu varsayılarak delil olarak kabul edilmemesi, hukuka ve kamu vicdanına aykırıdır” dendi.

Dilekçenin devamında ise şu ifadeler yer aldı: “Tüm delillerden de anlaşılacağı üzere mağdur kapsamlı ve organize bir kötülüğe maruz kalmış, tüm hayatı ve geleceği elinden çalınmıştır. Sanıkların arkadaş oluşları, bu iddia olunan suçların faili oldukları aşikârdır.”