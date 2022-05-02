12 yaşındaki çocuğa okulda bıçaklı saldırı

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:41

Küçükçekmece Yeşilyuva Ortaokulu’nda geçtiğimiz cuma günü 12 yaşındaki Y.G., okulda arkadaşıyla teneffüste oyun oynarken iddiaya göre okuldan daha önce kovulan bir kişi bıçağıyla birlikte içeri girdi. Y.G. ve arkadaşı, elinde bıçağıyla oynayan 16 yaşındaki şüpheli kişiyi görünce korkarak bıçağı bırakmasını söyledi.

Para isteyen şüpheli ardından Y.G.'ye doğru bıçağı savurdu, küçük çocuk son anda kurtulmak için yaptığı hamle ile kolundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 12 yaşındaki Y.G.'nin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

“OKULDAN ŞİKAYETÇİYİM”

Y.G.’nin annesi Şindar Gül, okullardaki tedbirlerin arttırılması gerektiğinin altını çizerek, “Öğretmeni beni aradı Y. arkadaşıyla tartıştı dedi. Ben de ‘bugün gelemeyebilirim küçük çocuğum hasta sonradan gelsem olur mu’ diye sordum, ‘yok hayır gelmeniz lazım’ dedi. Okula giderken bir veli bana ‘ambulans geldi sizin çocuğunuz mu o’ diye sordu. Orada zaten elim ayağım titredi. Okulun önüne gittim. İçerde bıçaklama olmuş, ben kapıya veli olarak vurarak giriyorum, kapılar kapalı. İçeri girdiğimde öğretmeni ‘sakin olun’ dedi. Ambulansı görünce dizlerimin üzerine düştüm ağladım. Bu yaralayan çocuk da okuldan değil galiba. Çok önceden o okuldaymış kovulmuş. Ne olursa olsun o çocuğun okulda olmaması gerekiyor. Artık çocuğumu okula göndermeyeceğim, okuldan şikayetçiyim. Olay olduktan sonra hiç kimse bizi aramadı. Ne öğretmeni ne de okul idaresi sormadı. Demek ki onlar da kendi sorumsuzluklarını biliyorlar. Olayı gerçekleştiren kişi gözaltındaydı, sonrasında ne oldu bilmiyorum” dedi.

“BIÇAĞI KALBİME DOĞRU GETİRDİ”

Y.G. ise çok korktuğunu ifade ederek, “Yanımda arkadaşım vardı, şüphelinin üzerinde kırmızı bir şeyler vardı korkmaya başladık elinde bıçakla oynuyordu. Biz ‘bu bıçak ne’ diye sorduk yanımdaki arkadaşım onu yere atmasını söyledi. O da bize ‘para verin vermezseniz vururum’ dedi. Yanımdaki arkadaşım kız olduğu için ona dokunmadı. Önce boğazımı sıktı sonra ayağıyla beni yere attı. Bıçağı kalbime doğru getirdi tam vuracaktı ki ben hamle yapınca elime geldi elim kesildi” diye konuştu.