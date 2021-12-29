Beyoğlu'nda ABD'li turist Ray bıçaklı saldırı sonucu öldürüldü
Beyoğlu'nda, ABD'li turist Leonard Samuel Ray, arkadaşıyla sokakta yürürken kendilerine omuz atan grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Baldırından yaralanan turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Ferhat K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Şehit Muhtar Mahallesi'nde, geçtiğimiz pazar günü saat 05.50 sıralarında meydana geldi. 20 gün önce İstanbul'a gelen ABD'li turist Leonard Samuel Ray, arkadaşıyla birlikte sokakta yürürken, karşı yönden gelen gruptan bir kişi omuz attı. Ray, uzaklaşmak isterken grup üyeleri tekme ve yumruk atarak saldırdı.
Saldırı sırasında, grubun içindeki bir kişi bıçağı ABD'li turistin baldırına sapladı. Saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçarken, Leonard Samuel Ray hastaneye kaldırıldı. Ray, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
5 GÖZALTI: 1 KİŞİ TUTUKLANDI
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarından saldırganların bir süre yaya olarak kaçtığını, daha sonra ise bir taksiye bindiğini tespit etti. Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 5 şüpheliden Ferhat K., E.A., M.K.O. ve T.D., evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden B.Y.'nin bulunması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan 3'ü savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirilen Ferhat K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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