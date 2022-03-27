12 yaşındaki çocuk Muhammed Nur Şabu, yüzmek isterken boğularak hayatını kaybetti
Gaziantep'te özel bir yüzme havuzunda 12 yaşındaki çocuk Muhammed Nur Şabu, boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuğa ilk müdahale yapıldı ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerine doğru Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde bulunan özel bir yüzme havuzunda meydana geldi.
İddiaya göre, yakınları ile yüzme havuzunda yüzmeye çalışan yabancı uyruklu 12 yaşındaki Muhammed Nur Şabu, bir anda çırpınmaya başladı. Bir süre çırpınan çocuğu fark eden çevredeki vatandaşlar ile küçük çocuğun yakınları, müdahale ederek sudan çıkardı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Sudan çıkarılan ve durumu ağır olan küçük çocuk, araçla özel bir tıp merkezine kaldırıldı. Durumu daha da ağırlaşan küçük çocuk, daha sonra kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden küçük çocuğun cansız bedeni, hastanedeki işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin adli tıpta yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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