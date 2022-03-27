Ukrayna’da yetimhanelerdeki çocuklar Türkiye'ye geldi
Rusya ve Ukrayna savaşı en çok sivilleri vuruyor. Son olarak Ukrayna'dan 159'u yetim çocuk ve 26'sı bakım personelinden oluşan 185 kişilik ilk kafile Antalya'ya geldi.
Savaşın devam ettiği Ukrayna'daki yetimhanelerde bulunan çocukların tahliyesi için Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Göç İdaresince çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede 159'u yetim çocuk ve 26'sı bakım personelinden oluşan 185 kişilik ilk kafile, Polonya'dan 3 saat süren uçak yolculuğunun ardından Antalya'ya geldi.
Çocukları havalimanı çıkışında Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, eşi Kateryna Bodnar ile Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov karşıladı. Havalimanından kendilerini bekleyen dört otobüse binen çocuklar, ağırlanacakları otele geçecekler.
'TÜRKİYE'YE BU YARDIM İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ'
Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, “Bugün ilk grup çocuklar geldi. Hem Türk hükümeti hem de Ukrayna şirketleri yardımıyla burada bir otele yerleştirebiliriz çocukları. Hem Türkiye’ye hem Türk hükümetine bu yardım için çok teşekkür ediyoruz. Bu gelen ilk grup ama biz ikinci grubu da bekliyoruz. Çocuklar Rus ordusunun bombaladığı, bombalayabileceği şehirlerden gelecek. Ukrayna’da savaş olduğu sürece daha çok çocuğu burada ağırlayabiliriz. Umarım çocuklar oradaki olaylardan hem de buraya gelirken yaşadıkları olaylardan kurtulur ve burada rahatlar. Ukrayna'daki yetimhanelerden yaklaşık 2 bin kişiyi ağırlayabiliriz diye ümit ediyorum. Çocuklar ilk etapta otellerde kalacak. Çocuklar çok yorgunlar” dedi.
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