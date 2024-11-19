12 yaşındaki Hamza'nın ölümüne neden olan sürücüye silahlı saldırı

Yayınlanma: 19.11.2024 - 15:59

Güncelleme: 19.11.2024 - 16:01

Feci kaza, 14 Mayıs'ta saat 20.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Park Caddesi'nde seyreden Davut Ç.'nin kullandığı 18 BIU 889 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hamza Korkmaz'a çarptı. Savrulan Korkmaz ağır, devrilen motosiklet sürücüsü Davut Ç. hafif yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Hamza Korkmaz 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Tedavisinin ardından adliyeye çıkartılan sürücü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MOTOSİKLET İLE TAKİP EDİP, SALDIRDI

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, bugün saat 12.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta yürüyen Davut Ç., iddiaya göre kullandığı motosikletle kendisini takip eden Y.K.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Pompalı tüfekten çıkan saçmaların sağ bacağına isabet ettiği Davut Ç., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırgan motosikletle kaçtı. Saldırgan aranırken, Davut Ç. şüpheli Y.K.'nin kazada ölen Hamza Korkmaz'ın kuzeni olduğunu söyledi.

Olay ile ilgili çalışma başlatan polis, Y.K.’yi arıyor.