Bursa'da 'soba' can alıyordu: Karı-koca karbonmonoksit gazından zehirlendi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece yaktıkları sobanın karbonmonoksit gazından zehirlenen karı-koca hastanelik oldu.

Bursa'da 'soba' can alıyordu: Karı-koca karbonmonoksit gazından zehirlendi
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İHA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 14:07

Gündüzlü Mahallesinde bir evde, sabah 09.00 sıralarında Hatice U. (59) ve eşi Nazif U. (62) gece sobayı yakıp uykuya daldı. Sabah fenalaşan çiftin yakınları durumu 112’ye haber verdi.

Nefes almakta zorlanan çift olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yoğun bakıma alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #Ambulans #Bursa

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