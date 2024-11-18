Bursa'da acı olay: Çalıştığı fabrikada rahatsızlanan bekçi kurtarılamadı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bekçilik yaptığı fabrikada aniden rahatsızlanan Osman Öz (54) kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Cerrah Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren otomotiv yayı fabrikasında bekçilik yapan Osman Öz, saat 08.00 sıralarında bir anda fenalaşarak yere düştü.
İşçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kalbi durduğu belirlenen Öz, ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
KALP KRİZİ İDDİASI
Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Öz, kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Adli Tıp Kurumu #Bursa
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