12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Muğla'da yakalandı

Yayınlanma: 17.03.2025 - 09:29

Güncelleme: 17.03.2025 - 09:32

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.M'nin ilçede olduğu tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eşen Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.