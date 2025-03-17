12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranıyordu: Muğla'da yakalandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.M'nin ilçede olduğu tespit edildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eşen Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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