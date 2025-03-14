Muğla'da gergin görüşme: Belediye başkanına baret fırlatıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava sonucunda Yatağan'da bulunan termik santralin yeraltı maden arama ruhsatının iptal edilmesi üzerine sendika üyeleri ile Başkan Aras arasında tartışma yaşandı. Aras ve sendika üyelerinin yaptığı toplantıda işçiler kürsüye baretlerini fırlattı.

Muğla'da gergin görüşme: Belediye başkanına baret fırlatıldı
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DHA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 18:27

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile sendika üyesi işçiler arasında gerginlik yaşandı.

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) üyeleri, Başkan Ahmet Aras'tan görüşme talebinde bulundu. Grup kalabalık gelince görüşme Menteşe'deki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleşti.

KONUŞMA YAPTIĞI MASAYA BARET FIRLATILDI

Yatağan'da bulunan termik santralin, yeraltı maden arama ruhsatının Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava sonucunda iptal edilmesi üzerine sendika üyeleri ile Başkan Aras arasında tartışma yaşandı.

Çıkan tartışmada yuhalanan ve konuşma yaptığı masaya baret fırlatılan Aras, 'Biz kardeşiz' diyerek salondan ayrıldı.

GAZETECİYE YAPILAN SALDIRI KINANDI

Arbede sırasında bir yerel gazetede görevli muhabir Ümmü Gülsüm Dural'ın ise kimliği belirsiz biri tarafından boğazı sıkıldığı öne sürüldü.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Süleyman Akbulut ve Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Cem Kaytan, Dural'a yapılan saldırıyı kınadı. 


Etiketler: #Muğla Büyükşehir Belediyesi #muğla #ahmet aras

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