Muğla'da acı olay... Yat ile pasarella arasında sıkışan kaptan kurtarılamadı!

Bodrum ilçesinde pasarella ile yat arasına sıkışan kaptan Soner Bülent Uysal, hayatını kaybetti. Uysal'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Muğla'da acı olay... Yat ile pasarella arasında sıkışan kaptan kurtarılamadı!
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DHA
Yayınlanma: 15.03.2025 - 14:54

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi'ndeki marinada dün saat 14.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; kaptanı olduğu motoryatın bakımını yapan Soner Uysal (40), kontrolsüz şekilde çalışan pasarella (portatif köprü) ile yat arasına sıkıştı.

Uysal'a ilk müdahaleyi çevredeki diğer kaptanlar ve yat sahipleri yapıp, durumu sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Uysal'ı ilçedeki bir özel hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavisi süren Uysal, bu sabah yaşamını yitirdi. Soner Uysal'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Etiketler: #Bodrum #Kaptan #marina #yat

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