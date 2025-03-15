Firari çocuk istismarı hükümlüsü Muğla'da yakalandı!
Muğla'nın Milas ilçesinde 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü D.K., yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K.'nin ilçede olduğu tespit edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bafa Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: #hükümlü #Operasyon #cinsel istismar #muğla
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