Firari çocuk istismarı hükümlüsü Muğla'da yakalandı!

Muğla'nın Milas ilçesinde 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü D.K., yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Firari çocuk istismarı hükümlüsü Muğla'da yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 15.03.2025 - 14:59

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K.'nin ilçede olduğu tespit edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bafa Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Etiketler: #hükümlü #Operasyon #cinsel istismar #muğla

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