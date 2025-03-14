12 yıl 6 ay hapisle aranıyordu: Niğde'de yakalandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

12 yıl 6 ay hapisle aranıyordu: Niğde'de yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 09:45

Yapılan çalışmalar kapsamında hakkında ’izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokm’, imal etme, nakletme, satma2 suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan T.A., düzenlenen operasyonla saklandığı bağ evinde yakalandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Niğde #Emniyet

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