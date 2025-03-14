12 yıl 6 ay hapisle aranıyordu: Niğde'de yakalandı

Yayınlanma: 14.03.2025 - 09:45

Güncelleme: 14.03.2025 - 09:48

Yapılan çalışmalar kapsamında hakkında ’izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokm’, imal etme, nakletme, satma2 suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan T.A., düzenlenen operasyonla saklandığı bağ evinde yakalandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan T.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.