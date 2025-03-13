Niğde'de mumya satmaya çalışanlar yakalandı!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 14:37

Güncelleme: 13.03.2025 - 14:37

Kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında başlattığı soruşturma kapsamında Bor ilçesinde 6 kişinin, Orta Çağ'a ait olduğu değerlendirilen erkeğe ait mumyayı satmak için hazırlık yaptığı belirlendi.

H.G. isimli kişinin evine 11 Mart'ta baskın yapan jandarma ekipleri, H.G., K.D., R.G., Ş.K., H.O. ve İ.E.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, vücut bütünlüğünün bozulmadığı görülen mumya ele geçirildi. Mumya, müze yetkililerine teslim edildi. Mumyanın yaklaşık 1 yıldır evde bekletildiği belirtildi.

'ANTİK KENTTE BULDUK' İDDİASI

Niğde Valiliği, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılı operasyonları için kendilerini tebrik ediyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadesine yer verildi.

Diğer yandan şüphelilerin mumyayı, Altunhisar ilçesindeki Tyana Antik Kenti'nde buldukları öne sürüldü. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.