12 yıl hapis cezası alan firari çocuk katili yakalandı!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 15:43

Güncelleme: 19.01.2024 - 15:43

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir şahsın yakalanması amacıyla yürütülen çalışmada “çocuğu kasten öldürme” suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. adlı şahıs, Germencik ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.