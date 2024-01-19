12 yıl hapis cezası alan firari çocuk katili yakalandı!

Aydın’ın Germencik ilçesinde “çocuğu kasten öldürme” suçundan aranan ve hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 19.01.2024 - 15:43
12 yıl hapis cezası alan firari çocuk katili yakalandı!
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan bir şahsın yakalanması amacıyla yürütülen çalışmada “çocuğu kasten öldürme” suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ç. adlı şahıs, Germencik ilçesinde yakalandı.

Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.


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