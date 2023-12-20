Kedi katilinin 'tutukluluğuna devam' kararı verildi: Hayvanseverler sevinç gözyaşı döktü

Yayınlanma: 20.12.2023 - 11:49

Güncelleme: 20.12.2023 - 11:49

İstanbul'da Fatih Cami çevresindeki sokak kedilerini toplayıp çantasına koyan ve mahallelinin tepkisi üzerine onlara daha iyi bakacağını söyledikten sonra ofisinde 9 kedinin darp edilerek katledildiği belirlenen sanık Fatih Mehmet Öztürk'ün (44) "birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 9 aydan 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına dün İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Tutuklu sanık Fatih Mehmet Öztürk, bulunduğu cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada müşteki mahalleliler ile İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları ve Haykader avukatları hazır bulundu.

Duruşmayı izlemeye ise çok sayıda hayvansever ve kedilerin toplanıldığı mahalle sakinleri mahkemeye geldi.

"SOKAK KEDİLERİNE BAKIP 'GÖZÜNÜ ÇIKARACAĞIM' DİYORDU"

Duruşmada dinlenen tanık, Fatih Mehmet Öztürk'ün, gördüğü kedilere, 'Senin gözünü çıkaracağım, seni katledeceğim’ dediğini duyduğunu, bazı geceler kedilerin bağırma sesini işittiğini, sanığın iş yerinde yatıp kalktığını ve birkaç kez de sanığı kafese benzer yaptığı şeyle kedileri yakalama çalışırken gördüğünü söyledi.

OĞLUNU SUÇLADI

Savunması sorulan sanık Öztürk, tutuksuz yargılanmak istediğini söyleyerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmayı talep etti. Mağdur olduğunu söyleyen Fatih Mehmet Öztürk, oğlu yüzünden hapiste olduğunu söyleyerek, "Oğlum ben polis merkezine gittikten sonra benim elbiselerime hayvan ölülerini sarmış.Ben neden kendi elbiselerime böyle bir şey yapayım" diye konuştu.

"İNSANLAR İÇİN DE BİR TEHDİT"

Müşteki avukatları, mahkemedeki beyanlarında sanığın sadece hayvanlar için değil insanlar için de tehdit olduğunu söyleyerek tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları ve Haykader avukatları davada 'katılan' sıfatıyla yer almak istedi.

TAHLİYE EDİLMEDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın kaçma, delilleri karartma ve taraflar üzerinde baskı kurma ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekerek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, baro ve Haykader avukatlarının davaya katılma taleplerini ise suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle reddetti.

AKIL SAĞLIĞI RAPORU ALINACAK

Mahkeme ayrıca Fatih Mehmet Öztürk'ün olay tarihinde akıl hastası olup olmadığının tespiti için Prof. Dr. Mazhar Osman Akıl ve Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 haftayı geçmemek üzere gözlem altına alınmasına karar verdi. Duruşma, 8 Şubat 2024 tarihine ertelendi.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI DÖKTÜLER

Duruşmayı izlemeye gelen çok sayıda hayvansever, duruşma bitiminde sanığın serbert bırakılmadığını öğrenince adliye koridorlarında sevinç çığlıkları attı. Bazı hayvanseverler ise sevinç gözyaşı döktü.