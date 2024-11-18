12 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı!

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'silahlı yağma' suçundan 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

12 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı!
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İHA
Yayınlanma: 18.11.2024 - 15:22

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde 'Silahlı yağma' suçundan 12 yıl hapis cezası ile aranan Ç.Ş. isimli şahıs yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen Ç.Ş., tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.


Etiketler: #kastamonu #yağma #silah

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