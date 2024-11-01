Yağma suçundan aranıyordu: Yakalandı!

Ardahan'da, hakkında yağma suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.E. adlı firari, emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

Yağma suçundan aranıyordu: Yakalandı!
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İHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 15:19

Ardahan il Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar sonucunda, “başkasının bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymaya mecbur kılmak suretiyle yağma” suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.E. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.


Etiketler: #Ardahan #ceza #şüpheli #yağma

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