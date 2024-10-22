26 yıl hapisle aranan yağmacı İzmir'de yakalandı

Silahlı yağma suçundan 26 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan zanlı, İzmir’in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

26 yıl hapisle aranan yağmacı İzmir'de yakalandı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 22.10.2024 - 17:17

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde yürüttüğü faaliyetler esnasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurarak kimliğini sorguladı.

Şüphelinin ’silahlı yağma suçundan 26 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T. olduğunu belirleyen ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından M.T., adli mercilere teslim edildi.


Etiketler: #Hapis Cezası #hapis

İlgili Haberler

17 yıl hapisle aranıyordu: Esenyurt’ta yakalandı!

17 yıl hapisle aranıyordu: Esenyurt’ta yakalandı!
Eski Peru Devlet Başkanı'na hapis cezası

Eski Peru Devlet Başkanı'na hapis cezası
İstanbul Tabip Odası yönetimine 5 ay hapis cezası verildi

İstanbul Tabip Odası yönetimine 5 ay hapis cezası verildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler