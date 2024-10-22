26 yıl hapisle aranan yağmacı İzmir'de yakalandı
Silahlı yağma suçundan 26 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan zanlı, İzmir’in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde yürüttüğü faaliyetler esnasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurarak kimliğini sorguladı.
Şüphelinin ’silahlı yağma suçundan 26 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.T. olduğunu belirleyen ekipler şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından M.T., adli mercilere teslim edildi.
Etiketler: #Hapis Cezası #hapis
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