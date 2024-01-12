12 yıl sonra 'kiralık': Suriyeli diplomatların Ankara'da büyükelçilik olarak kullandığı bina 2012'de boşaltıldı

Yayınlanma: 12.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 12.01.2024 - 03:00

Suriye’de 2011’de patlak veren iç savaşın ardından Ankara-Şam ilişkileri koparken Suriye’nin Ankara Büyükelçiliği, 2012 yılında Türkiye’nin diplomatların ülkeyi terk etmesi talebinin ardından kapatıldı. O tarihten bu yana boş olduğu bilinen büyükelçilik binası ile ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı; geçtiğimiz günlerde binanın kiraya verileceği duyuruldu. Suriye’nin Ankara Büyükelçiliği, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Sedat Simavi Sokak’ta bulunuyordu. İçinde yenileme çalışmaları başlatılan binanın dışına da “Kiralık” afişi asıldı. Binanın “şahıs mülkü” olduğu belirtiliyor.

Mart 2012’de dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Helikopterlerle bombalamak suretiyle ölümler her geçen gün artıyor. Buna seyirci kalmak, müdahale etmemek mümkün değil” sözlerini sarf ettiği süreçte Türkiye, önce konsolosluk hizmetlerini durdurmuş, ardından Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği’ni kapatmıştı Dönemin Şam Büyükelçisi Ömer Önhon, Suriye’den ayrılarak Türkiye’ye döndü. Mayıs 2012’deki Hule katliamının ardından ise diplomatik ilişkiler askıya alınmıştı. Dışişleri Bakanlığı, “Ev sahibi ülke olarak, Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi’nin 9. maddesi uyarınca Suriye’nin Ankara’daki maslahatgüzarı ve büyükelçilikteki diğer tüm diplomatik personelin 30 Mayıs 2012 tarihinden itibaren 72 saat içinde ülkemizden ayrılması talep edilmiştir” açıklamasını yapmıştı.