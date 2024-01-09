Suriye'de üst düzey IŞİD lideri öldürüldü

Yayınlanma: 09.01.2024 - 14:44

Güncelleme: 09.01.2024 - 14:44

ABD öncülüğündeki uluslararası IŞİD karşıtı koalisyon ile Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye'nin doğusundaki Deyr el Zor vilayetinde düzenlediği ortak operasyonda, 'Ebu Mahmud' olarak bilinen üst düzey IŞİD lideri Muhammed Atiyah'ın öldürüldüğü duyuruldu.

Deyr el Zor'un El Curzi kasabasındaki operasyonda, Atiyah'ın yaşadığı eve baskın düzenlendiği belirtildi. Baskın sırasında, Atiyah'ın 'direndiği ve koalisyon güçleri ile çıkan çatışmada öldürüldüğü' aktarıldı. Muhammed Atiyah'ın, Irak vatandaşı olduğu kaydedildi.

SDG, 2023 yılında Suriye'de 350'den fazla IŞİD üyesinin gözaltına alındığını açıklamıştı.