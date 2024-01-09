MSB duyurdu: Suriye'ye geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı!

MSB, Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu, 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 09.01.2024 - 14:55
MSB duyurdu: Suriye'ye geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı!
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, terörle mücadelenin sınırlarda da sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladığı aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, yapılan inceleme sonucunda yakalananlardan birinin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu kaydedildi.


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