MSB duyurdu: Suriye'ye geçmeye çalışan 5 kişi yakalandı!

Yayınlanma: 09.01.2024 - 14:55

Güncelleme: 09.01.2024 - 14:55

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, terörle mücadelenin sınırlarda da sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladığı aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, yapılan inceleme sonucunda yakalananlardan birinin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu kaydedildi.