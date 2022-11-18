120 yıllık tarihi kiraladılar!

18 Kasım 2022 Cuma, 07:57

Konak ilçesinde kısmi yapılaşmaya açılacağı belirtilen 120 yıllık Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi alanına, projenin detaylarına ilişkin pano yerleştirildi. Proje bedelinin 22 milyon 124 bin 106 TL olduğu ve ticaret merkezi olarak kullanılmak üzere, 35 yıl süreyle restorasyon veya onarım karşılığı kiralandığı belirtildi.

3. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI

Ahmetağa Mahallesi’nde mülkiyeti Vakıflar Müdürlüğü’ne ait olan, 120 yıllık Kaptan Mustafa Paşa İş Merkezi için yap işlet-devret modeli ile 2016 yılında ihaleye çıkıldı. İhaleyi kazanan firma, 12 Haziran 2016’da çalışmalara başladı. Binanın yıkımı sırasında zemininde tarihi kalıntılara rastlanıldı. 3. derece arkeolojik sit alanında kalan bölgede, inşaat çalışmaları durduruldu. İncelemede, ortaya çıkan yapının MS 2. yüzyılda inşa edildiği anlaşılan Roma hamamı ile gymnasium (okul) kalıntısı olduğu belirlendi. İhaleyi alan firma, proje yükümlülüklerini yerine getirmeyince 2020’de sözleşme feshedildi. Söz konusu alan için iki defa ihale yapıldı, ancak pandemi döneminde katılan olmadı. İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, 15 Eylül’de yapılan üçüncü ihalede işin yeni firmaya verildiğini, iki gün sonra sözleşme imzalandığını ve 27 Ekim’de ise yer tespiti yapıldığını açıkladı.

35 YILLIĞINA KİRALADILAR

Restore et, işlet ve devret modeli ile 35 yıllık kiralık verileceği belirtilen açıklamada, alanın kısmi yapılaşmaya açılacağı ve arkeolojik kalıntıların olmadığı yerde üç katlı ticaret merkezi yapılacağı belirtildi. İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün açıklamasının ardından, projenin detaylarına ilişkin pano yerleştirildi ve çalışmalar kamuoyuna duyuruldu. Ayrıca işin bitim tarihinin 17 Ekim 2024 olduğu bildirildi.