13 Aralık KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
KOCAELİ ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KOCAELİ'da 13 Aralık Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KOCAELİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ ilinde 13 Aralık Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
BAŞİSKELE ilçesinde 13 Aralık Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde D-130 YAN YOL CD, GEDİK SK., HÜR SK., KANALYOLU, KANALYOLU CD., KÖROĞLU CD., SEYİD CD., SULTAN BEYAZIT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde BARBAROS CD., BERRAK SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇİSE SK., EMPAY SK., ERKUT, FURUNCU, ILIM, KESKIN, KESKİN, SAHINTÜRK, ŞAHİNTÜRK SK., TÜRKKAN, YILDIZ, YILDIZ SK., YÜCELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, BARBAROS, YESILKENT, YEŞİLKENT, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde BEKAR, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, TANTAOGLU, TANTAOGLU CD., TANTAOĞLU CD, TANTAOĞLU CD., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM, ALİ İSLAM CD., BILIM, BİLİM, ERKUT SK., FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACIOĞLU SK., IHSAN, IRMAK, IRMAK SK., KAYALI SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., ÖNCÜ SK., TRABZON SK., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KÖRFEZ ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA mahallelerinde ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KÖRFEZ ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI mahallelerinde 29 EKİM SK., 9 EYLÜL SK., ÇANAKKALE SK., DEDEOGLU, DEDEOĞLU SK., HAYRI KULUMBUR, HAYRİ KULUMBUR CD., KANYON SK., MEHMET YÜKSEL CD., NAZIM HIKMET, NECATİ ÖKSE CD., RAŞİT BEY SK., SERIF ÇANGA, ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞERİF ÇANGA CD., ÜNÜSAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DERİNCE ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLIK MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KOÇOGLU MEVKII, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DERİNCE ilçesinde 13 Aralık Cuma 02:00-06:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZ, DENİZ, DUMLUPINAR, IBNISINA, İBNİSİNA, KUZEY mahallelerinde 4406., ABDÜLHAMİT HAN CD., AFFAN SK., AKBALIK SK., AKBAS SK., AKBAŞ SK., ALAYBEY, ALAYBEY SK., ALİ KELEŞ SK., ALTAN SK., ASLANTAS, ASLANTAŞ SK., ATABEY SK., AVCI, AVCI SK., AYDIN, AYDIN CD., BİRGÜL SK., BURAK, BURAK SK., BÜLENT SK., CEVİZLİBAĞ SK., ÇUKUROVA SK., D-100 KARAYOLU CD., DAMAR SK., DAR SK., DEĞİRMEN SK., DEMET SK., DERE SK., DESTE SK., DEVRİM SK., ECZANE SK., EMNIYET, EMNİYET SK., ERDEM SK., ESKICILER, ETKI, FATIH, FEVZİ ÇAKMAK CD., FIRIN, FİLİZ SK., GONCA SK., GÜLAY, GÜLAY SK., GÜLER SK., GÜLŞAH SK., GÜLÜMSER SK., GÜNAY SK., GÜNGÖR SK., GÜVENLİK CD., GÜZELBAHÇE SK., HAMSI, HAMSİ SK., HASIR SK., HAZAL SK., HILAL, IKIZLER, ILGAZ SK., ISTASYON, İKİZLER SK., İNCE SK., İSTASYON CD., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KALAY SK., KALEÖNÜ, KALEÖNÜ SK., KANARYA, KANDEMIR, KARANFIL, KAVAKLAR SK., KAZANCI SK., KEMAL ACUN SK., KEMALİYE SK., KIBRIS, KIYMET SK., KONAK SK., KÖPRÜLÜ SK., KUM, KÜÇÜK SANAYİ SK., KÜÇÜKLER SK., LEYLA, LEYLA SK., LIMANYOLU, LİMAN CD., LİMANYOLU CD., LODOS SK., LOJMAN SK., LOKMAN SK., MAKASBAŞI SK., MAVİ SK., MEDYA SK., MEHMET ÇELİK SK., MEHMETÇİK SK., MEKTEP SK., MELİKE SK., MERCILER, MESE, MESUT SK., MIDILLI, MİDİLLİ SK., MUHABİR SK., MURAT EVLER SK., NATO, NATO CD., NAZLI SK., NECATİ DENİZ SK., NECİP FAZIL KISAKÜREK SK., NUR SK., OKUL SK., OSMANBEY SK., ÖREN, ÖREN SK., ÖZDEMİR SK., ÖZTÜRK SK., PAZARKAPI, PAZARKAPI SK., PIRIREIS, POSTANE, POSTANE SK., RIZABEY SK., SABRI GÜDENBERK, SABRİ GÜDENBERK SK., SAIR BAKI, SALIM, SARICALAR HALIHİSARI SOK, SAYGIN SK., SEHIT CUMHUR YÜZLÜ, SELİM SK., SERÇE, SERÇE SK., SIRRIPASA, SIRRIPAŞA CD., SİBEL SK., SİNAN SK., SUBAŞI SK., SÜRMELİ SK., ŞAİR BAKİ SK., ŞANLI SK., ŞEHİT CUMHUR YÜZLÜ SK., ŞEHİT HASBİ SK., ŞEMSETTİN SEMA SK., ŞEREF MOLLA SK., ŞEVVAL SK., ŞİRİN SK., TOLGA, TOLGA SK., UÇAK, UÇAK., UĞUR SK., USTA, USTA SK., VEYSELAGA, VEYSELAĞA SK., YALI, YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YESIL, YILDIRIM BEYAZIT SK., YONCA, YONCA SK., ZORLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DERİNCE ilçesinde 13 Aralık Cuma 01:00-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ÇENEDAG, ÇENEDAĞ, ÇINARLI, DUMLUPINAR, IBNISINA, KOCATEPE, KÖRFEZ, KURUÇESME FATIH, KURUÇEŞME FATİH, MERSINCIK, MERSİNCİK, SIRINTEPE, SIRRIPASA, SIRRIPAŞA, ŞİRİNTEPE, YAVUZ SULTAN mahallelerinde 1. SK., 10. SK., 101. CD., 11. SK., 12., 12. SK., 13. SK., 14. SK., 15. SK., 16. SK., 1641, 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS CD., 17. SK., 18. SK., 19 MAYIS SK., 2., 2. SK., 3. SK., 4. SK., 44 EVLER HASTANE YOLU, 44 EVLER HASTANE YOLU SK., 6. SK., 7. SK., 8., 8. SK., 9., 9. SK., ABDIOGLU, ABDİOĞLU SK., ACAR SK., ACUN SK., ADA SK., AKBABA, AKBABA SK., AKBAL SK., AKBULUT SK., AKÇA, AKÇA SK., AKDENİZ SK., AKDERE SK., AKDOĞAN SK., AKGÜL, AKSU SK., AKTOP SK., ALAÇAM, ALAÇAM SK, ALBAYRAK, ALÇIÇEK, ALÇİÇEK SK., ALPAN SK., ALTAY SK., ALTINTAŞ SK., ALTUĞ SK., ARDAHAN SK., ARI, ARI SK., ARMUTÇU SK., ARSLAN SK., ARZU SK., ASIM BİLGİN SK., ASİL SK., ASMALI SK., ATASOY SK., ATATÜRK, ATİLLA SK., ATMACA, ATMACA SK., AY SK., AYDEMİR SK., AYDINLAR SK., AYGÜN SK., AYNA SK., AZİZ SK., BAĞLAR YOLU SK., BAHADIR SK., BAHAR CD., BAKIR SK., BALE SK., BALO, BALO SK., BALTA SK., BANU SK., BARBAROS, BARTU SK., BATMAZ, BATMAZ SK., BAYRAKTAR, BELGİN, BELGİN SK., BENNA SK, BERAT SK., BETÜL, BETÜL SK., BEYAZ SK., BEYZA SK., BEZENDI, BEZENDİ SK., BILGE, BİLLUR SK., BİRLİK SK., BİROL SK., BONCUK, BONCUK SK., BURHAN SK., CAHIDE, CANAN, CANAN CD., CANTEKIN, CANTEKİN SK., CAVİT SK., CEBESOY SK., CEVİZLİ SK., ÇAGLAR, ÇAĞATAY SK., ÇAKABEY SK., ÇAKIRCI SK., ÇALIK SK., ÇALIŞ SK., ÇALK SK., ÇAMLICA SK., ÇAMLIK SK., ÇAVDAR, ÇAVDAR CD., ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU SK., ÇAVUŞOĞLU SK., ÇELEBI, ÇENEDERE, ÇENEDERE CD., ÇENESUYU, ÇENESUYU CD., ÇERMİK SK., ÇILEK, ÇIMEN, ÇIMENLI, ÇINARCIK, ÇINARCIK SK., ÇINARLI SK., ÇİMENLİ SK., ÇOBAN SK., D-100 KARAYOLU, DAMLA SK, DEMIR, DEMİR SK., DENIZ KIZI, DENIZCILER, DENİZ KIZI SK., DENİZCİLER CD., DERNEK SK., DIKILI, DILEK, DILMEN, DİK SK., DİKİLİ SK., DİLARA SK., DİLAVER DENİZ SK., DİLEK SK., DİLMEN SK., DOĞANCILAR BAYIR MAH, DOĞANER SK., DOSTLUK SK., DUT SK., DÜZ SK., ECE SK., EFE, EGE, EGE SK., ELBEY SK., ELİF SK., ELMAS SK., EMEK SK., EMNİYETÇİLER SK., ENGIN, ENGİN CD., ER SK., ERBAY SK., ERCAN, ERCAN SK., ERDAGI, ERDAĞI SK., ERDAL SK., ERGÜN, ERGÜN SK., ERHAN, ERHAN SK., EROL SK., ERTAŞ SK., ESAS, ESAS SK., ESEN, ESENLİK SK., ESENTEPE CD., ESER SK., EŞREF BİTLİS CD, EZGİ SK., FERDİ, FERDİ SK., FETİH SK., FIRAT SK., FLORYA SK., FUNDA, FUNDA SK., GAFFAR OKAN, GEÇİT SK., GELINCIK, GELINCIK SK., GELİNCİK SK., GİDER SK., GİRGİN SK., GÖÇ SK., GÖÇMEN SK., GÖKDEMİR SK., GÖKDENİZ SK., GÖKDUMAN SK., GÖKSEL, GÖKSEL SK., GÖKSU, GÖKTÜRK SK., GÖZDE SK., GÜLDALI SK., GÜLLÜ SK., GÜLSÜM SK., GÜMRÜKÇÜLER, GÜMRÜKÇÜLER SK., GÜMÜŞHANE SK., GÜN, GÜN SK., GÜNDEM SK., GÜRBÜZ SK., GÜRPINAR, GÜRPINAR SK., GÜVEN SK, GÜVENLI, GÜVENLİ SK., HACI KEMAL SK., HACI ÖMER, HACI ÖMER SK., HAKAN, HAKAN SK., HAKANBEY, HAKANBEY SK., HANEDAN, HANEDAN SK., HARİKALAR SAHİLİ YOLU SK, HARMANTARLA SK., HASIM SK., HASTÜRK SK., HAYAT, HAYAT CD., HELAL, HIZAL SK., HİCRET SK., HOŞGÖR SK., HURİYE PAK SK., HUZUR SK., HÜLYA SK., IÇEN, IMREN, INCIR, INÖNÜ, ISFENDIYAR, ITIMAT, IZGI, İÇEN SK., İĞDE SK., İLHAN SK., İMREN SK., İNÖNÜ CD., İRFAN SK., İSFENDİYAR SK., İTİMAT SK., İZGİ SK., İZMİT BATI TEM BAĞLANTI YOLU CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAÇAR SK., KADER SK., KAMURAN CD., KANDİL SK, KAPADOKYA SK., KAPLAN SK., KARAAHMET CD., KARAARSLAN SK., KARABEY SK., KARADENİZ SK., KARAHAN SK., KARAKAŞ SK., KARAKIŞLA SK., KARINCA SK., KASIMPATI SK., KAYA, KAYA SK., KAYACI SK., KAYNAK, KAYNAK SK., KAZIM ORBAY SK., KEKLIK, KEKLİK SK., KENGER SK., KESKİN SK., KESTANE SK., KILIÇ, KILIÇ SK., KIRCALI SK., KIRMAN SK., KISA, KISMET, KOÇ SK., KOÇAN SK., KOÇYİĞİT SK., KORKUT SK., KORUİÇİ SK., KORUTÜRK SK., KÖKNAR SK., KÖRFEZ CD., KÖSE SK., KÖŞK SK., KULLAR SK., KUŞAKKAYA SK., KUZEY SK., KÜÇÜK, MACİT SK., MAMAT, MAMAT SK., MANOLYA SK., MARMARA CD., MEHTAP, MEHTAP SK., MENDERES SK., MEŞALE SK., METIN, METİN SK., MEVLÜT SK., MEYDAN, MINE, MİMAR SİNAN SK., MİNE SK., MUHTES, MUHTES SK., MUZAFFER SK., NALLI SK., NARIN, NARİN SK., NASAŞ SK., NEBİLE SK., NENE HATUN SK., NERGİZ SK., NİHAT ERİM, NİHAT ERİM CD., NURŞEN SK., OCAKLI SK., OGÜN SK., OK, OK SK., OKAN SK., OLCAY SK., ONARAN SK., ORBAY SK., ORHAN SK., ORUÇREIS, ORUÇREİS SK., ÖDER SK., ÖGRETMENLER, ÖĞE SK., ÖĞRETMENLER CD., ÖMÜR SK., ÖNCÜ, ÖNDER, ÖNDER CD., ÖZBAY, ÖZBAY SK., ÖZDEN SK., ÖZDİL SK., ÖZER SK., ÖZGEM SK., ÖZKAN SK., ÖZKÖK SK., ÖZNUR SK., PAK SK., PALMIYE, PALMİYE SK., PARK SK., PAZAR, PAZAR SK., PISMANIYE, PİŞMANİYE SK., PLEVNE SK., REIS, REİS SK., REZZAN, REZZAN SK., RIHTIM, RIHTIM CD., RÜYA SK., SAHIL, SAHIN, SAKARYA SK., SAMİ SK., SANDAL SK., SAPMAZ, SARGIN SK., SARITAŞ SK., SAROGLU, SAROĞLU SK., SEÇİLMİŞ SK., SEÇKİN SK., SEKA SK., SEKMEN, SEKMEN SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SELİN SK., SEMA SK., SEMIH, SEMİH SK., SEMİZ SK., SERIFE, SERT, SERT SK., SEVGİ SK., SEVIM, SEVİM SK., SEYMEN SK., SEYRAN, SIRMA, SIRMALI SK., SITELER, SİTELER SK., SOLMAZ SK., SONGÜL SK., SÖĞÜT SK., SÖZER SK., SUNA SK., SUNAY SK., ŞAHİN SK., ŞAHİN TEPESİ SK., ŞEHİT HAKAN IŞIK SK., ŞEHİT RECEP KILIÇ SK., ŞELALE SK., ŞENGÜL SK., ŞERİFE SK., ŞERMİN SK., ŞİMŞEK SK., TAMER SK., TAN SK., TANIL, TANIL SK., TASKIN, TAŞKIN SK., TAYFUN, TAYFUN SK., TEKINER, TEKİN SK., TEKİNER SK., TELLİ SK., TEMEL SK., TEMİZEL SK., TERZİLER SK., TEZLER, TEZLER SK., TİMUR SK., TOYDEMIR, TOYDEMIR SK., TOYDEMİR SK., TOYLAR KÖY YOLU SK, TUFANLI, TUFANLI SK., TUĞBA SK., TURAN SK., TURGAY SK., TURHAN, TURHAN SK., TÜRKELI, TÜRKELİ SK., TÜRKMEN, Uavtede Yok, ULAŞ SK., ULUSOY, ULUSOY SK., ULUSU, ULUSU SK., URAL SK., UYGUR SK., UYSAL, UYSAL SK., UZUN SK., UZUNER SK., UZUNOGLU, UZUNOĞLU SK., ÜNLÜ, ÜNLÜ SK., ÜNSAL SK., ÜZÜM, ÜZÜM SK., VARDAR SK., VATAN, VISNE, VİŞNE SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YAKUT SK., YALÇINKAYA SK., YASEMİN SK., YEL SK., YENER SK., YENICE, YENİCE CAMİ SK., YENİLİK SK., YILDIRIM, YILDIRIM CD., YILDIRIM SK., YILDIRIMLAR SK., YILMAZ, YÖRÜK, YUMAK SK., YUNUS EMRE SK., YÜCETÜRK SK., ZAFER SK., ZEKİ SK., ZERDALİ SK., ZUHAL CD., ZÜLÜF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KANDIRA ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, PINARDÜZÜ mahallelerinde KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKALLIOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, HÜDAVERDILER, KARADIVAN, KUBUZCU, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKII, AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, HÜDAVERDİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖREN MEVKII, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, ÇALYER, DELIVELI, DELİVELİ, KARADIVAN, KARADİVAN, NASUHLAR, SEREFSUNGUR, ŞEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde KÖY SOKAĞI, AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII KÜME EVLER, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DELIVELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DERELI MEVKII, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRLER MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD., KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKII, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, KEFKEN mahallelerinde ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN HÜRRIYET, KIZILCIK, KIZILCIK SK., POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKII KÜME EVLER, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, ORHAN mahallelerinde 6026, AÇIKGÖZ SK., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., AKTAŞ SK., ALIM, ALİM SK., ATEŞ SK., AYHAN SK., AZRA SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAGIRGANLI YENI, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BALIKÇI SK., BAYLAN SK., BAYRAK, BESTE SK., BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOSTAN SK., CAMİ SK., CEYLAN SK., CUMHURİYET CD., ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY ÇIFTLIK, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY SENOL SK., ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇAM, ÇAM SK., ÇESME, ÇEŞME SK., ÇINAR SK., ÇİLEK SK., DAĞ SK., DINÇ, DİNÇ SK., DOĞA SK., DURAN, DURAN SK., ELZEM CD., ERIM, ERİM SK., ERSOY, ESKİ ÇEŞME, FERMAN, FERMAN SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÖKÇE SK., GÜNDÜZ SK., GÜRGEN, GÜZ, GÜZ SK., HAKİM SK., HASRET, HAVADİS SK., HUDUT SK., HÜNER SK., IREM, İREM SK., KADIRGA, KADIRGA SK., KANBEL SK., KANDIRA, KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KARTAL SK., KAYALI, KERVAN SK., KETEN, KINA SK., KIR SK., KORKMAZ SK., KUDRET, KUM SK., KUŞÇULAR MAH, KUŞTEPE SK., LIMAN, LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, MARTI SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MEMİŞ SK., MERT SK., MEŞE SK., MEŞELİK SK., MURAT, NAZ, NAZ SK., NAZLI, NİLÜFER SK., ORKİDE SK., ORMAN. SK., ORUÇ SK., ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., ÖZOĞLU SK., SAHİL CD., SAZLIK, SAZLIK SK., SEYREK, SEYREK CD., SİTE SK., SUDE SK., ŞENOL SK., TAFLAN, TAFLAN SK., TAŞOCAĞI CD., TEKE, TEKE SK., TUNÇ SK., TURNA SK., YENI BAHAR, YENİ BAHAR SK., YUKARI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOLU, ÇALKÖY, HACIMAZLI, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SAFALI mahallelerinde 708 SK., AGVA ISTANBUL, AGVA ISTANBUL CD., AĞVA İSTANBUL, AĞVA İSTANBUL CD., BEYCEGIZ MEVKII, BEYCEĞİZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ERSOY SK., GENÇALI MEVKII, GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜRGENDÜZÜ, GÜRGENDÜZÜ CD., HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD., PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SAFALI MERKEZ MEVKII, ŞİMAL SK., UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDURAK, DÖNGELLI, DÖNGELLİ, FERIZLI, FERİZLİ, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SÜLLÜ mahallelerinde BADETLER MEVKII, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, INCECIK HATIPLAR MEVKII, INCECIK MERKEZ MEVKII, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ASAGI MEVKII, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜKÜRLER MEVKII, SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GÖLCÜK ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN, HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ, KARAKÖPRÜ, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR, SEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINAR, YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 17 AĞUSTOS BULVAR, 19 MAYIS CD., 3712. sok, 4.MURAT SK., AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ALBAYRAK SK., ALI ÖZDEMIR, ALIÇAVUS, ALİ AĞA SK., ALİ ÖZDEMİR SK., ALİÇAVUŞ CD., ANKA, ANSA, ANSA SK., ARNAVUT SK., ARPALIK, ARPALIK CD., ASI, ASIM ÇAVUS, ASIM ÇAVUŞ SK., ASİ SK., AŞIK VEYSEL CD., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, AYAZMA, AYAZMA CD., BADEM, BADEM SK., BAHTIYAR, BASARAN, BASÖGRETMEN, BAŞARAN SK., BAŞÖĞRETMEN CD, BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BELEN, BELEN SK., BEREN, BEREN SK., BIYIK, BIYIK SK., BORA SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., BOZKENT, BOZKENT SK., BÜLBÜL, CAMİLİ SK., CEMAL AĞA SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD., CEVDET, CEVDET SK., ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ CD., ÇORUH, ÇORUH CD., D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DADAS, DADAŞ SK., DEMIRCI, DEMIRCILER, DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DERVISSUYU, DERVİŞSUYU CD., DOST, DOST SK., DOSTLUK, DOSTLUK CD, DOSTLUK CD., DÜZALAN, DÜZALAN SK., EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., EMİNOĞLU SK., EMİR SK., ERBERK, ERENKAYA, ERENKAYA SK., ERENLER, ERENLER SK., ERTUGRUL, ERTUĞRUL CD., ESERTEPE, ESERTEPE SK., ESTERGON CD., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., FEYMAN, FEZA, FEZA SK., FIRAT CD., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., GEDIKLI, GEDİKLİ SK., GELIBOLU, GELİBOLU CD., GİRNE CD., GÖREN SK., GÖZDEM, GÖZDEM SK., GÜLİŞAN SK., GÜMÜS, GÜMÜŞ CD., GÜZEL, GÜZEL SK., GÜZELCE SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HANIMELİ SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HASAN TAHSIN, HAVUZLUBAHÇE, HAVVA NENE SK., HAYDARPASA, HAYDARPAŞA CD., HENDEK SK., HÜSEYİN AĞA SK., IBNISINA, IKIZ, ILICA, ILICA CD., İBİŞOĞLU SK., İBNİSİNA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., İKİZ CD., KABACA, KABACA SK., KABAYAKALI, KABAYAKALI SK., KABRISTAN, KABRİSTAN SK., KAMELYA, KAMİL İKİZ CD., KANDİL SK., KANUNI, KANUNİ CD., KAPLAN, KARACA SK., KARAKALDIRIM CD., KARANFİL CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KARINCADERE, KARINCADERE CD., KENT, KENT SK., KEVSER, KEVSER CD., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KOSOVA CD., KUMTARLA, KUVAYİ MİLLİYE CD., KUZYELİ SK., KÜBRA SK., LEYLEK SK., LİMAN SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., MAHMUTOGLU, MAHMUTOĞLU CD., MASAL SK., MEDENIYET, MEDENİYET CD., MEHMET ÇAVUŞ CD., MELDA SK., MELEK OTU SK., MENEKSE, MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MUAZZEZ, MUAZZEZ SK., MUKADDES SK., MURAT PIR, MURAT PİR SK., MURGUL SK., MUSA HOCA SK., NECATI CUMALI, NECATİ CUMALI CD., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NURSEDA, NURSEDA SK., NUSRET, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ODABASLAR, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELI, ORHAN VELİ CD., ORHANBEY CD., ORHANGAZİ CD., ORMANGÜLÜ SK., ORUÇ REİS CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., OSMANBEY, OSMANLI, OSMANLI CD., ÖRNEKEVLER, ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PELIN, PELİN SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., PIRALLAR, PİRALLAR CD., PİRİREİS CD., POSTACI, RAHIM, RESUL SK., SAGLAM, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SAMUR, SANAYI, SANAYİ CD., SARAL, SARAL SK., SARDUNYA SK., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEÇKIN, SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SELAMOĞLU SK., SEMIH ÜLPER, SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SERCAN SK., SERDAR SK., SERHAT, SERHAT SK., SEYIT GAZI, SEYİT GAZİ CD., SIMLI, SOMUNCU SK., SOYSAL SK., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., SULTAN SÜLEYMAN, SULTAN SÜLEYMAN CD., SUR SK., SÜLÜN SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., ŞEHİT ZAFER SK., ŞEN SK., ŞİMAL SK, ŞİMŞİRLİ SK., TAS SK., TAŞOCAĞI SK., TATAR, TATAR SK., TEKÇİLER SK., TERMAL SK., TOPRAK SK., TOSUNLAR CD., TUĞRA SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., ULUBEY, ULUBEY CD., ÜÇEVLER CD., VALIDE, VALİDE SK., YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YELLICE, YENIÇERI, YENİÇERİ SK., YENİKÖY CD., YESILYOL, YETİM SK., YILDIRIMLAR, YILDIRIMLAR CD, YILDIRIMLAR CD., YILDIZLAR SK., ZEYBEK SK., ZİYARET SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4335. SK., 4336., 4336. SK., 4361. SK., 4362. SK., 4383. SK., 4384. SK., 4385. SK., 4388. SK., 4389. SK., 4395. SK., 4400., 4400. SK., 4402. SK., 4433., 4433. SK., BASOGLU, BAŞOĞLU CD., HAMIDIYE, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, LEVENT, LEVENT CD., ÖZDEMIRLER, ÖZDEMİRLER CD., PARK CD., ZAFER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, ICADIYE, İCADİYE mahallelerinde HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, ICADIYE ASAGI MEVKII, İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEGIRMENDERE YALI, DEĞİRMENDERE YALI mahallelerinde 3133. SK., BAYRAKTAR SK., ÇAGLA, ÇAĞLA SK., ÇANAKKALE CD., DELİLOĞLU CD., FARUK DEMIRER, FARUK DEMİRER CD., HOROZOĞLU SK., HUZUR, KAYACAN SİTE SK., KAYMAZ SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., MUSTAFA ARMA SK., REŞAT NURİ CD., SANIYE ALTUNCU, SANİYE ALTUNCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRINKÖY, ŞİRİNKÖY mahallelerinde 1 MART CD., 678. SK., 874. SK., 875., 875. SK., BEYOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖRCÜN, SARAYLI mahallelerinde 3302., 3328., 850. SK, BAĞLAR CD, ÖRCÜN MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARAMÜRSEL ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, FULACIK mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MERDIGÖZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARAMÜRSEL ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ mahallelerinde AVLANBAG, AVLANBAĞ SK., BARBUNYA SK., KARTOPU SK., PETUNYA SK., SUNNI BABA, SUNNİBABA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
İZMİT ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde ÇANCI SK., ÇAYIRLI SK., DERYA SK., DOGACAN, DOĞACAN SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR, HISAR, HİSAR SK., MEVSİM SK., OVA, OVA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN, KABAOGLU, KABAOĞLU, KASIKÇI mahallelerinde CEVİZ AĞACI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANE Y, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS YO, KUZEY MARMARA OTOYOLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SÜTÇÜ, ÜÇGAZILER MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ÇAYIROVA ilçesinde 13 Aralık Cuma 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK mahallelerinde 316. SK., 318., 318. SK., 332. SK., 333., 333. SK., 337., 337. SK., 337/1. SK., 340/1. SK., 353. SK., 355. SK., 357., 357. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ÇAYIROVA ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, YENİ mahallelerinde 316/1., 316/1. SK., 317. SK., 319. SK., 319/1., 319/1. SK., 323., 323. SK., 325. SK., 328. SK., 329., 329/1. SK., 331., 347., 351. SK., 5114/10., 5114/10. SK, 5114/11. SK., 5118/6. SK., CUMHURIYET CD., RAHMI DIBEK, RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GEBZE ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1426/1. SK., 1426/3. SK., 1436., 1436. SK., 1437. SK., 1438. SK., 1438/2. SK., 1440., 1440. SK., 1441., 1441. SK., 1442. SK., 1443., 1443. SK., 1444., 1444. SK., 1444/1. SK., 1447. SK., 1448., 1448. SK., 1450. SK., 1451. SK., 1452., 1452. SK., 1456., ESATBEY, ESATBEY CD., GÜNEY YANYOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1449., 1449. SK., 1454. SK., 1456. SK., GÜNEY YANYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 13 Aralık Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELİTLİ mahallelerinde 3257. SK, HARLAKBAYIRI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 13 Aralık Cuma 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4407., 4461, 4462, 4462., 4462. SK., 4471., 4475., 4476, 4476., 4478., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU CD., EŞREF SK., GÖNEN SK., SEZER SK., TAŞ SK., YENI MEZARLIK YOLU, YENI MEZARLIK YOLU CD., YENİ MEZARLIK YOLU, YENİ MEZARLIK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 13 Aralık Cuma 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ORGANIZE mahallelerinde 1, 269, 3326., 3326. SK., 3401., 3402, 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411., 3413., 3418., 3419., 3420., 3422, 3422., 3427., 3428., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., ATATÜRK CD., BAĞDAT SK., BAĞLAR SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇINAR., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., DOĞAN SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL, HİLAL SK., KARANFİL SK., KARŞI SK., ONUR SK., ORTANCA SK., SARI ÇEŞME SK., TOPLUCA SK., ULUDERE, ULUDERE CD, ULUDERE CD., YARIŞ YOLU SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3225., 3231., 3233. SK., 3235., 3236., 3237. SK., 3238, 3240., 3241. SK., 3242. SK., 3246., 3247., 3248, 3248., AYBEK SK., CEREN SK., KÖMÜRCÜLER SK., LALE SK., MERVE SK., ÖZPINAR SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 13 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1184. SK., HASKÖY SANAYI SITESI, HASKÖY SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 13 Aralık Cuma 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3215., 3217, 3217., 3217. SK., 3252., BERİL SK., ÇİÇEK SK., GÜL SK., MANDIRA, ÖZGE SK., SILE, ŞİLE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 13 Aralık Cuma 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, TEPECİK mahallelerinde 3213., 3216., 3278., KARATAŞ SK., MANDRA CD., ÖLMEZLER SK., YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 13 Aralık Cuma 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1174. SK., 1174/1. SK., 1174/2. SK., 1175. SK., 1176., 1176. SK., 1176/1. SK., 1176/2., 1176/2. SK., 1177. SK., 1178., 1178. SK., 1178/1. SK., 1179., 1179. SK., 1180., 1180. SK., 1181., 1181. SK., 1181/1. SK., 1181/3. SK., 1182. SK, 1185/1., 1185/1. SK., 1185/2. SK., 1185/3. SK., 1185/4., 1185/4. SK., ASKERİ YOL SK, GEBZE OTO SANAYI SITESI, GEBZE OTO SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, HÜKÜMET CD., KOCABETON SANAYI SITESI, TERMINAL, TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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