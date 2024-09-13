13 Eylül SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.09.2024 - 10:28

Güncelleme: 13.09.2024 - 10:28

SAKARYA ilinde 13 Eylül Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDIBI, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE mahallelerinde ASLANOĞLU CD., ÇAVUSOGLU, DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 2, İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE, NERGİZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, ÜNLÜCE mahallelerinde 1508, 4005, 4006, 4012, ADA, ADA SK., ARMUTLUK SİTESİ İÇİ YOLU, AYDIN GÜL SİTESİ İÇİ YOLU, AYDINLAR YOKUŞU CD., BARIS, BEGONYA/1, CEMRE EVLERİ İÇİ YOLU, ÇAVDAR, ÇAVDAR SK., ÇEŞME SK., DAMLA SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., GÖKKUŞAĞI KONAKLARI İÇİ YOLU, HARMANLIK CD., HERCAI, HERCAİ SK., IŞIKLAR CD., İLMİYE CD., KASIMPATI SK., KAVAK SK., KUTLU SK., LALE SK., PELIT, PELİT SK., SELANAY VİLLALARI İÇİ YOLU, SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, SÖGÜT, ŞAFAK 1 SİTESİ İÇİ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, ÜNİVERSİTE SK., ÜNLÜCE, ÜNLÜCE SK., ÜNLÜCE YOLU, ÜNLÜCE YOLU CD., ZENCEFIL, ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER, YENİ mahallelerinde 1031. SK., 1035. SK., 1040 SK., 1045 SK., 1058 SK., 1059 SK., 1060 SK., 1061, 1061 SK., 1062 SK., 1063 SK., 1064 SK., 1066 SK., 1067 SK., 1068 SK., 1069 SK., 1070. SK., 1071 SK., 1072 SK., 1073, 1073 SK., 1075 SK., 1076 SK., 1079, 1079 SK., 1081 SK., 1087 SK., 1091, 1095 SK., 1097 SK., 1173 SK., 1175, 1175 SK., 1238 SK., 1242 SK., 1246 SK., 2033 SK., 2036 SK., AKÇA DUBLEKSLER 2 İÇİ YOLU, AŞİYAN EVLERİ İÇİ YOLU, ATATÜRK SANAYİ SİTESİ, EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, MURAT SOGANCIOGLU, MURAT SOĞANCIOĞLU CD., SAKARYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde 964., 967., 969. SK., 971., 973., KIRCAALİ CD., WİNDHİLL EVLERİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPAŞA mahallelerinde BAĞLAR CD., KALENDER SK., ÖZGÜR, SÜTÇÜ SK., TEPE SK., YENİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde 958. SK., 959. SK., 962., 963., 967. SK., BEYAZIT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Eylül Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 19. CD., 346. SK., 350. SK., 365. SK., 369. SK., 377. SK., 383. SK., ENVER TOÇOGLU, ENVER TOÇOĞLU CD., FEVZI ÇAKMAK CD., KARANİ SK., MEHMET ALTINISIK, MEHMET ALTINIŞIK CD., MELTEM, SİNAN SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MESELI, MEŞELİ mahallelerinde 2451. SK., 2452., 2452. SK., AŞAĞIACILIK SK., ÇAMASIRDERE, ÇAMAŞIRDERE SK., KÖYİÇİ SK., MEŞELİ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MITHATPASA, MİTHATPAŞA mahallelerinde 588 NOLU SK., 592 NOLU SK., 593 NOLU SK., 594 NOLU SK., 595 NOLU SK., 596 NOLU SK., 597 NOLU SK., 598 NOLU SK., 599 NOLU SK., 600 NOLU SK., 605 NOLU SK., 608 NOLU SK., BALIK SK., DİLŞAD SK., EMEL SK., GÜNGÖR SK., İBRAHİM KANGAL CD., KAPLAN SK., KESER SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., ULU SK., YER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Eylül Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde A.NEJDET GÜVEN CD., DR. NURİ BAYAR CD., HALİÇ CD., POSTAHANE SK., SARAÇLAR, SARAÇLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASIRLAR mahallelerinde ASIRLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE mahallelerinde ATILIM SK., CEYDA SK., ÇETİNKILIÇ SK., DEREBOYU SK., GIZEM, GİZEM, GİZEM CD., GÖKTEPE/1, GÖKTEPE/2, İCLAL SK., KABATAS, KABATAŞ SK., KAPAN SK., LIDER, LİDER SK., SENGÜL, ŞENGÜL SK., TERTIP, TERTİP SK., YOKUS, YOKUŞ SK., YÖRÜKLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYRANCIK mahallelerinde CAMİLİ YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASIRLAR, AŞIRLAR, KARADAVUTLU, NASUHLAR, YENICE mahallelerinde ABAY SK., ABAY/1, ABBAS, ABBAS SK., AL, ALİM SK., ASIRLAR/4, AŞIRLAR CD., AŞIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAVUŞOĞLU SK., KARADAVUTLU KÖYÜ İÇ YOLU, KAVAKLI, KAVAKLI SK., KIRMIZI, KÖSEOGLU, KÖSEOGLU CD., KÖSEOGLU/1, KÖSEOĞLU SK., SITELER, YENICE MERKEZ MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15 mahallelerinde 204., 2128 NOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Eylül Cuma 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, ASIRLAR, AŞIRLAR, KARADAVUTLU, KAYRANCIK, NASUHLAR mahallelerinde 2037 NOLU, 2126 NOLU SK., 2128 NOLU, 2129 NOLU SK., 2132 NOLU SK., 2133 NOLU, 2133 NOLU SK., 2163 NOLU, 2164 NOLU, 2170 NOLU, 2171 NOLU, ABAY, AL SK., AMBAR SK., AŞIRLAR SK., CAMILI YOLU, CAMİLİ MEZARLIĞI İÇİ YOLU, CAMİLİ YOLU SK., KALDIRIM, KARAHASAN, KARAHASAN/1, KAVAKLI/1, KIRMIZI SK., KÖSEOGLU/2, NASUHLAR/1, NAZAR, REHBER SK., RESIT, RESIT/1, REŞİT SK., REYHAN SK., SİTELER, YAS, YAŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15 mahallelerinde 1375 NOLU SK., 1602 KÜME EVLER, 1673 KÜME EVLER, 2127 NOLU SK., 2130 NOLU, 2130 NOLU SK., 2131 NOLU, 2131 NOLU SK., 2132 NOLU, 2134 NOLU SK., 2160 NOLU, 2161 NOLU, 2174 NOLU, AHUDUDU SK., BEYAZIT CD., TUGBA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Eylül Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, NASUHLAR mahallelerinde 2150 NOLU, 216. CD., 2169 NOLU, AHUDUDU, BEYAZIT, CUMHURİYET. SK., TUĞBA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EVRENKÖY mahallelerinde PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 13 Eylül Cuma 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAYKÖY, DOGANCIL, DOĞANCIL, HARKKÖY mahallelerinde 2251., 2252., 2253., ASLANLAR, ÇAYKÖY İÇ YOLU, DAVUTLAR, DOGANCIL, DOĞANCIL KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCIL SK., GÜNDÜZLER, HARKKÖY İÇ YOLU, İsimsiz77, KILLER, KİLLER SK., TASLI, VELILER, VELİLER, VELİLER SK., VEYSELLER, VEYSELLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇELTIKLER, ÇELTİKLER, INCIKSUYU, İNCİKSUYU mahallelerinde 1004., 1004. SK., 1032., DEMIREL, DURSUN FAKIH, DURSUN FAKIH SK., ERGENEKON SK., FIDAN, FİDAN SK., MESCİD SK., ÖZBEK SK., SOGANLIK, SOGANLIK SK., SOĞANLIK, STATYUM SK., YARAR SK., YAVUZ SULTAN SELIM-, YAVUZ SULTAN SELİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 13 Eylül Cuma 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, BAYIRAKÇASEHIR, BAYIRAKÇAŞEHİR, DÜZAKÇASEHIR, EPÇELER, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK, TEPECİKLER mahallelerinde 10., 103. SK., 14., 14. SK., 17. SK., 18., 19., 213. SK., 217., 22., 220., 26., 260., 260. SK., 27., 2702., 2710, 3., 33., 3757., 3758., 3901., 3904., 3907., 3952., 3953., 3955., 426., 426. SK., 437. SK., 444., 448., 455., 456., 459. SK., 460., 461., 462., 462. SK., 469., 478., 50., 53., 53. SK., 620., 71., 9., 92., 94., 95., 98. SK., AÇ BETON FABRİKASI, ADAPAZARI, AKÇIL SK., AKKAYA, AKKAYA CD., AKSAN SK., ALİFUATPAŞA KÖYÜ İÇ YOLU, ARSLAN, ARSLAN SK., AYDINLAR, AYIRGAN SK., BALIKÇI, BALIKÇI SK., BARAN SK., BARBAROS CD., BAYIRAKÇASEHIR/2, BILECIK, BİLECİK CD., CAMILI, CEBESOY, CEBESOY CD., ÇAKICI, ÇAKICI SK., ÇELİK SK., ÇESME/1, ÇESME/2, ÇEVİK SK., DEREKÖY, DÜZAKÇASEHIR, DÜZAKÇAŞEHİR CD., DÜZAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, EMRE ARSLAN, EPÇELER, EPÇELER SK., ERZINCAN, ESEN_1, ESKIKÖY, ESKIKÖY/2, ESKIKÖY/6, ESKİ KÖY, GAZI ALBAY MUSTAFA KILIÇ, GEÇİT SK., GEYVE TARAKLI KAVŞAĞI, GÖÇMEN, GÖÇMEN/1, GÜRSOY SK., HALICI SK., HALIT PASA, HALİT PAŞA CD., HAYRİ SK., KABARAN SK., KALAYCI, KALAYCI SK., KANTAR SK., KARLIK, KAYNAK_1, KILIÇ SK., KINCI SK., KONYALI ALİBEY CD., KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI SK., KÖPRÜBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, KÜÇÜK AĞA SİTESİ İÇİ YOLU, MADANLAR, MADANLAR SK., MAZLUM, MAZLUM SK., MELEKSEORUÇ, MELEKSEORUÇ SK., MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞEORUÇ SK., MELEKŞESOLAK KÖYÜ İÇ YOLU, MENEKSE_1, MERKEZ/1, MERKEZ/17, MÜFTÜ SK., ORMAN-, ORMAN SK., OSMAN GAZİ CD., OSMANLI SK., ÖNDER, ÖZEL SK., ÖZEN SK., PANCAR SK., PARK, PARK SK., PARLA CD., PASA_1, POLAT SK., RAMADANLAR, RAMADANLAR SK., SANAYI, SEFA SK., SERTBAŞI SK., SIHHIYE, SOLAKLAR, SU DEPOSU SK., SUAT YALKIN, SUAT YALKIN CD., ŞAHİN SK., TARAKÇI SK., TOKATLI SK., TUGAY, TUNCA SK., ÜNSAL SK., VATAN CD., YANAR SK., YAVUZ SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 13 Eylül Cuma 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 3753., ERZİNCAN, ERZİNCAN SK., KÖSKER, KÖŞKER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 13 Eylül Cuma 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA, BAGCAZ, BAĞCAZ, BELPINAR, BURHANIYE, BURHANİYE, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, ESME, EŞME, GAZİ, GÜNEY, HIRKA, IHSANIYE, ILICA, KORU, ORHANIYE, ORHANİYE, SARAÇLI, SETÇE, SÜTALAN, TEPECIKLER, YÖRÜKLER mahallelerinde 1152., 1304., 1305., 1501., 1507., 1955., 2101., 2102., 2104., 2107., 2108., 2111., 215. SK., 223., 225., 226., 228., 231. SK., 252. SK., 254., 261. SK., 263., 263. SK., 2653., 284., 2851., 2853., 2861., 2864., 2866., 2868., 2870., 2874., 2883., 2886., 2953., 3201., 3203., 3208., 3210., 3355., 3656., 4255., 930., 932., 948., 957., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKŞEMSETTİN SK., ANKARA CD., ANKARA CD. 1. ÇK., ANKARA CD. 3. ÇK., ANKARA CD.3.ÇIKMAZ, ANKARA CD.3.ÇIKMAZ SK., ANKARA_1, BAĞCAZ KÖYÜ İÇ YOLU, BAĞCAZ SK., BELPINAR, BELPINAR SK., BURHANIYE, BURHANIYE SK., BURHANİYE SK., CELALLER, ÇAĞRI BEY SK., DEDEYERI, DEĞİRMEN CD., DENIZLI, DURAKLAR, DURAKLAR-, DURMUSLAR, ELÇİBEY, ESME-, ESME- SK., ESME_1, EŞME, EŞME CD., EŞME KÖYÜ YOLU, EŞME SK., GELİNCİK SK., GEYVE TARAKLI, GÜNEY KÖY İÇİ YOLU, GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNEY SK., HAFIZ HASAN, HAKAN SK., HALİT PAŞA SK., HASANLAR, HASANLAR SK., HIRKA, HIRKA KÖYÜ YOLU, ILICA KÖYÜ İÇ YOLU, İNCİKSUYU SK., İSMAİL AKÇA SK., KARAVANLAR, KARAVANLAR SK., KARTAL SİTESİ İÇİ YOLU, KARTAL SK., KAVACIK SK., KAVAKLAR, KAVAKLAR-, KAVAKLAR- SK., KEMERLER, KEMERLER SK., KESLER, KILAVUZLAR SK., KIRAN, KIRAN SK., KORU KÖYÜ İÇ YOLU, KOSOVA SK., KURUÇAY, LEYLAK, MANOLYA SK., MERKEZ_2, MERKEZ_5, MESKEN SK., MEZARLIK İÇİ YOLU, MUSTAFA KEMAL SK., NİLÜFER SK., POSTANE SK., PROF.DR.İLHAMİ ÇELİK SK., SARAÇLI, SARAÇLI KÖYÜ İÇ YOLU, SARAÇLI SK., SARAY, SEHIT RASIT AYDIN, SETÇE KÖYÜ İÇ YOLU, SİNAN BEY SK., SOGUKSU, SOĞUKSU, SOĞUKSU SK., STAT SK., SÜTALAN, TARLA ÇIKMAZI, TASKENT, TUĞRUL BEY SK., TÜRKMEN, YAŞAR, YAŞAR SK., YAYALAR, YILDIZ SK., YÖRÜK SK., ZIRVE, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 13 Eylül Cuma 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, AKDOĞAN, ALIPLAR, CECELER, ÇINE, ÇİNE, ÇUKURKÖY, DEMIRLER, DEMİRLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR, HALİDİYE, HISARLIK, HİSARLIK, INCIKSUYU, İNCİKSUYU, KARACAÖREN, SAFIBEY, SAFİBEY, SARIGAZI, SEKIHARMAN, SEKİHARMAN, TASOLUK, UMURBEY, YAYLAK mahallelerinde 1001., 1001. SK., 1002., 1005. SK., 1006., 1007., 1008., 1012., 1015., 1016., 1024., 1552., 1558., 2153., 2356., 2401., 2451., 2454., 3002., 3504., 3506., 3517., 4202., 4204., 4208., 4214., 4215., 4356., 4652., 4708., 4711., 4712, 4715., 4716., 4718., 4722., 4727., 4727. SK., 4751., AKDOGAN, AKDOĞAN, AKDOĞAN SK., ALIPLAR, ALIPLAR SK., ARPASLAR, ARPAŞLAR, CECELER, CECELER SK., ÇEVRE, ÇINE, ÇINE SK., ÇİNE, ÇİNE SK., ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY SK., DEMIRLER, DEMİRLER SK., DURAKLAR SK., DURMUŞLAR, ERTUGRUL GAZI, ERTUGRUL GAZI SK., GÜNDÜZLER SK., GÜNERLER, GÜNERLER SK., GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNHOŞLAR SK., HACIÖMERLER SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., HISARLIK, HİSARLIK SK., İsimsiz102, İsimsiz137, KARACAÖREN, KEPEKLİ CD., KIGIZ SK., ÖZBEK, SAFIBEY, SAFİBEY, SAFİBEY KÖPRÜSÜ, SAFİBEY KÖYÜ İÇ YOLU, SAFİBEY SK., SARIGAZI/17, SEKIHARMAN, SEKIHARMAN SK., SEKİHARMAN SK., SEYH EDEBALI, SOĞANLIK SK., ŞEYH EDEBALİ SK., TAŞOLUK SK., UMUR BEY SK., UMURBEY, UMURBEY SK., UMURBEY/1, UMURBEY/15, UMURBEY_1, YAYLAK, YAYLAK SK., YENI MAHALLE, YONCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 13 Eylül Cuma 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, AKKAYA, ALIPLAR, ALİFUATPAŞA, CAMIKEBIR, CAMİKEBİR, DOGANTEPE, ESENKÖY, GAZI, GAZİ, HIRKA, IHSANIYE, INCIKSUYU, İHSANİYE, İNCİKSUYU, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, ORHANIYE, ORHANİYE, SARIGAZI, SARIGAZİ, SUÇATI, YÖRÜKLER mahallelerinde 1011., 1035., 1053., 1058., 1058. SOK, 1151., 1153. SK., 1301., 1401., 1405., 1405. SK., 1506., 1508., 1511., 3202., 3204., 3205., 3206., 3209., 3212., 3351., 3352., 3354., 3357., 3751., 3755., 417, 4301., 4304., 4305., 4308., 4309., 4312., 4316., 4451., 4452., 4454., 4455., 619., 955., 993., AÇMALAR, AÇMALAR SK., ADAPAZARI CD., AGA, AĞA SK., AHİBABA KÖYÜ İÇ YOLU, AHİBABA YOLU, AKKAYA-, AKKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, AKPINAR, AKPINAR SK., AKSEKI, AKSEKİ SK., ALPASLAN SK., ANAFARTALAR SK., ANAOKULU, ANAOKULU SK., ANKARA, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ, ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ SK., ANKARA CAD.2.ÇIKMAZ SK., ARAL SK., ATAPAŞA SK., ATİLLA SK., AYDINLAR-, AYKURT ALP SK., AZIZ GÜNEY, AZİZ GÜNEY SK., BAGLAR SK., BAĞLAR SK., BAHARIYE, BAHARIYE SK., BAHARİYE SK., BARBAROS HAYRETTIN PASA, BARIŞ MANÇO SK., BEKİR EFENDİ SK., BEYAZIT_1, BORAZAN SK., CEVİZLİ SK., CİHAN SK., CUMHUR SK., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAR SK., ÇAKIR SK., ÇALDIRAN SK., ÇALIK SK., ÇELEBİOĞLU SK., ÇEVRE SK., DEDE SK., DEĞİRMEN ÇIKMAZ SK., DENİZLİ SK., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, DUYGU ÇK. SK., ESEN SK., ESENKÖY, ESENKÖY SK., FATİN RÜŞTÜ ZORLU SK., FİLİZ SK., GAMZE SK., GAZİ ALBAY MUSTAFA KILIÇ CD., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN SK., GEYVE MEZARLIĞI İÇİ YOLU, GÖÇMEN CD., HACI MECIT EFENDI, HACIMUHARREMLER, HACIMUHARREMLER SK., HAFIZ HASAN SK., HALIT PASA- SK., HASAN POLATKAN SK., HEDIYE SK., HEDİYE SK., HIRKA KÖYÜ İÇ YOLU, HIRKA SK., HOCA SEVKET ÖZALP, HOCA ŞEVKET ÖZALP SK., HOROZ SK., HÜDAVENDİGAR SK., IHSANIYE, IHSANIYE SK., IMAM GAZALI SK., INCIRLI, İHSANİYE SK., İMAM GAZALİ SK., İNCİ SK., İNCİRLİ SK., İsimsiz91, KAMELYA, KAMELYA SK., KANUNİ SK., KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ CD., KARAHAN SK., KAVAKLAR_1, KAYAALTI, KAYAALTI SK., KENAN EVREN SK., KEPEKLI, KEPEKLI CD., KERKÜK SK., KIRIM SK., KIVIRCIK, KIVIRCIK SK., KOSOVA, KUTSİ BEY SK., LİSE SK., MANAS SK., MEHMET BALKAN SK., MENEKŞE SK., MERKEZ-, MESKEN, MOSTAR SK., MUSUL SK., MUZAFFERIYE, MUZAFFERİYE, MÜDERRIS ALI EFENDI SK., MÜDERRİS ALİ EFENDİ SK., MÜJDE SK., NAMIK KEMAL SK., NAR SK., NERGIZ, NİĞBOLU SK., OKUL, OKUL CAD. 1.ÇIKMAZ (1) SK., OKUL CAD. 2.ÇIKAR SK., OKUL CAD.1.ÇIKAR, OKUL CD., ORHANGAZİ SK., ORMAN YOLU, OSMAN GAZİ SK., PLEVNE SK., PREVEZE, PREVEZE SK., SABRI TARHAN SK., SABRİ TARHAN SK., SARIGAZI, SARIGAZI SK., SARIGAZİ SK., SEHIT MEHMET YÜKSEL, SEHIT MEHMET YÜKSEL SK., SILA, SUÇATI, SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, SUÇATI SK., ŞEHİT MEHMET YÜKSEL SK., ŞEYH ŞAMİL SK., TARLA ÇIKMAZI SK., TAŞKENT SK., UMURBEY CD., UMURBEY/9, ÜÇERENLER, VASVİ GENÇ SK., YENI, YENİ HAL SK., YENİ SK., YESILDAG, YÖRÜK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIYER mahallelerinde HENDEK ALTINDERE YOLU, MERKEZ_184, MERKEZ_218, MERKEZ_23, MERKEZ_250, MERKEZ_52, SARIYER-MARTİNLER-ORTAKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİ CEDİT, GÜNDOĞAN, ORTA mahallelerinde 1018, AHMETBEY CD., ÇEVRE YOLU CD., ORHAN GAZI, ORHAN GAZI CD., ORHAN GAZİ CD., ORHANGAZİ CD., SEREF sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, ORTA mahallelerinde 1 NOLU GAZİ OKTAY KAAN PARKI İ, 2008, ATATÜRK, BARIŞ CD., HÜRRİYET, ISMET INÖNÜ, İSMET İNÖNÜ CD., ŞEKER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORTA mahallelerinde 1016, 1017, BALCILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA mahallelerinde 8002, 8004, BAHÇECİK CD., ÇAĞLAYAN SK., DENIZ, DENİZ, ERDINÇ BÜYÜKAKALIN, ERDİNÇ BÜYÜKAKALIN CD., FATIH SULTAN MEHMET, GÖL, GÜZEL, GÜZEL SK., KARDEŞLİK SK., KÜÇÜK CAMI, KÜÇÜK CAMİ, KÜÇÜK CAMİ SK., SARMASIK, SARMAŞIK SK., VADI, VADİ SK., YAMAÇ, YAMAÇ SK., YESIL TEPE, YEŞİL TEPE SK., ZAMBAK, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN mahallelerinde MENDERES, PINARBASI, TÜRBE, TÜRBE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVDULLAR, DOKURCUN, TAVSANSUYU, TAVŞANSUYU mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AVDULLAR, AVDULLAR OVA MAHALLE YOLU, CUMHURIYET_1, ÇAYLAR SK., ÇENGEL SK., HABIPLER, HABİPLER SK., HOCA ABDULLAH EFENDI, HOCA ABDULLAH EFENDİ, TAVSANSUYU KÖY YOLU, TAVSANSUYU KÖY YOLU/1, TOSUNOGLU, YENIKÖY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN mahallelerinde MUTAFLARYENI, SHT.CANAYAKIN DOGRU, ŞHT.CANAYAKIN DOĞRU SK., TOSUNOĞLU SK., YAĞCILAR SK., YENİKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN mahallelerinde DOKURCUN KÖYÜ YOLU, PAŞALAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 13 Eylül Cuma 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDIL KAZANCI, CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH, HACIMERCAN, HANLIKÖY, NEVİYE, UZUNKUM mahallelerinde 21008, 3. SK., 6. SK., CİHANGİR, KADER SK., KADER/1, KIRLANGIÇ SK., KÖYDISI, KÖYDISI/1, KÖYDIŞI SK., KÖYİÇİ, OLGUN EVLER KONUT YAPI KOOPERA, SAKARYA CD.Sİ SK., SAKARYACD.SI, SELİMİYE CD., ULUS CD., YADIGAR, YADİGAR SK., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 13 Eylül Cuma 11:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde HİLAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 13 Eylül Cuma 11:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 154, 250 SK., 253. SK., 259. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 13 Eylül Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 543, 543 SK., 569, 570 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 13 Eylül Cuma 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYIRAKÇASEHIR, BAYIRAKÇAŞEHİR, BOZÖREN, CIHADIYE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇARDAK, ELPEREK, FEVZIYE, FEVZİYE, GÖKGÖZ, ÖZBEK, TESVIKIYE, TURGUTLU, YENICE, YENİCE mahallelerinde 1, 10. SK., 12. SK., 18. SK., 31. SK., 9. SK., ABDULLAH ATEŞ SK., ABDÜLHAMITHAN, ABDÜLHAMİTHAN CD., AÇELYA, AÇELYA SK., ADALI SK., ADAPAZARI BILECIK YOLU, AHMET YESEVİ SK., AKHISAR, AKHİSAR SİTESİ İÇİ YOLU, AKINCILAR SK., ALADDİN SEZER CD., ALP, ALP SK., ALPARSLAN, ALPARSLAN SK., ALTAY, ALTAY SK., ANKARA/2, ASAGI, AŞAĞI SK., ATA SK., ATEŞALİLER SK., AY, AY SK., AYDIN, AYDINLIK, AYTAÇ SK., BALABAN SK., BARBAROS, BARBAROS SK., BAYIR, BAYIR SK., BAYIRAKÇASEHIR/4, BAYIRAKÇAŞEHİR KÖYÜ İÇ YOLU, BAYRAK, BEREKET SK., BESTEKAR MEHMET NAZİR BALCI SK., BİLGE SK., BOTANİK SK., BOZÖREN, BÖKE DERE SK., BUHARA, BUHARA SK., BURHAN SALİH SİTESİ İÇİ YOLU, CAMII ARASI SK., CAMİİ ARASI SK., CELALETTİN ÇELİK SK., CEMAL YIRMIBES, CENGİZHAN SK., CIHADIYE, CIHADIYE-, CIHADIYE/11, CİHADİYE, CİHADİYE SK., CİVAN SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇARDAK, ÇARDAK SK., ÇARDAK/13, ÇARDAK/2, ÇARDAK/5, ÇARDAK/7, ÇARDAK_14, ÇARŞI CAMİ SK., ÇAVUŞALİ SK., ÇAYIROVA, ÇAYIROVA KÜME EVLER, ÇESME/4, ÇEŞME, ÇETİN SK., ÇINAR DIBI SK., ÇINAR DİBİ SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DERE SK., DESTAN SK., DOĞA SK., DOĞAN SK., DOLAMAÇBASI, DR. FAKIH SK., DR. FEVZIYE ÇEVIK-, DR. FEVZİYE ÇEVİK SK., DR. SERDAR SERDAROGLU, DR.ALI YENER SK., DR.ALİ YENER SK., DUA MEYDANI, DUA MEYDANI SK., DUMLUPINAR SK., EGITIM, EGITIM SK., EGREK, EGREK/1, EĞİTİM SK., EĞREK SK., EMEK, EMEK SK., EMIR SULTAN, EMİR SULTAN SK., ENDER SK., ERGENEKON CD., ERGUVAN SK., ERTUĞRUL GAZİ SK., ESENTEPE SK., ESTERGON SK., ETHEM EFENDİ SK., ETI, ETİ SK., EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN CD., FARABI, FARABİ SK., FATIH, FATIH CD., FATIH/7, FATİH CD., FATMA HANIM, FATMA HANIM SK., FATMACIK SK., FEVZIYE, FEVZIYE-, FEVZIYE- SK., FEVZIYE/1, FEVZIYE/13, FEVZIYE/14, FEVZIYE/3, FEVZIYE/4, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZİYE SK., FIRUZE, FİRUZE SK., FOTO, FOTO SK., FULYA SK., GEDİZ SK., GELİŞİM SK., GÖLPARK ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, GÖNÜL SK., GÖREDENLER, GÜL SK., GÜLÜMSER, GÜMÜŞ SK., GÜNER SK., GÜNES, GÜRBÜZ SK., HAFIZ FAHRI, HAFIZ FAHRİ SK., HALİDE EDİP ADIVAR SK., HAMAM SK., HAMİ SK., HANIMELI, HANIMELİ SK., HASAN ÇAVUS SK., HASAN ÇAVUŞ SK., HATİP SK., HAYAT SK., HUZUR SK., HUZUR/1, HÜR SK., HÜRRIYET, HÜSEYIN TÜRKER, HÜSEYIN TÜRKER SK., HÜSEYİN TÜRKER SK., IHLAMUR SK., IRFAN EFENDI, IRMAK/1, ISTASYON, ISTASYON CD., İBNİ SİNA SK., İBRAHİM MÜTEFERRİKA SK., İMAR SK., İsimsiz120, İsimsiz139, İSTASYON CD., İSTİKLAL SK., KAAN SK., KANARYA, KANARYA SK., KARACA, KARACA SK., KARACAOĞLAN CD., KARANFİL SK., KARAPINAR/15, KARBEYAZ SK., KARDELEN SK., KARDEŞ SK., KAVAKDİBİ SK., KAYMAKAM YÜKSEL BORAZANOGLU, KAZAN DERE SK., KAZIM KARABEKİR SK., KAZIMİYE SK., KEMER KÖPRÜ SK., KILIÇ ASLAN SK., KINALI SK., KIREMITLIK, KOCATEPE SK., KONAK CAD.1.GEÇIT, KONAK CAD.2.GEÇIT, KONAK CAD.2.GEÇİT CD., KONAK CAD.4.GEÇİT CD., KONAK CD., KORTEPE, KORTEPE CD., KUYULU SK., KÜÇÜK HAFIZ SK., LEYLAK SK., LOJMANLAR SK., MAHMUT HÜDAI, MAHMUT HÜDAİ SK., MALAZGİRT SK., MEHMET AKIF CD., MEHMET AKİF CD., MELTEM SK., MERIÇ, MERİÇ SK., MERKEZ/16, MESALE, MEŞALE SK., METEHAN, METEHAN CD., MEVLANA, MEVLANA CD., MEZARLIK İÇ YOLU, MIMAR SINAN, MIMAR SINAN CD., MITHATPASA, MITHATPASA 1, MİMAR SİNAN CD., MİNE SK., MİTHATPAŞA CD., MOLLA FENARİ SK., MORU, MOTEL SK., MUHARREM ÇOGAL, MUHARREM ÇOGAL/1, MUHARREM ÇOGAL/3, MUHARREM ÇOĞAL SK., MURADİYE CAMİ, MÜEZZİNZADE SK., MÜFTÜZADE, MÜFTÜZADE SK., NAMIK KEMAL CD., NAR AGACI-, NECATİBEY SK., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL SK., NEHİR SK., NENE HATUN, NENE HATUN SK., NEŞE SK., NIGBOLU SK., NILÜFER, NUR SK., NUSRET IPEKÇIOGLU SK., NUSRET İPEKÇİOĞLU SK., OĞUZHAN SK., ORHAN KEMAL SK., ORHUN SK., ORMAN, ORTA, ORTA SK., ORUÇ REİS SK., ÖMER SEYFETTIN SK., ÖMER SEYFETTİN SK., ÖZBEK/4, ÖZBEK/8, ÖZLEM SK., PAMUKOVA AŞAĞI KABRİSTANLIĞI İ, PAMUKOVA BELEDİYE PARKI İÇİ YO, PAPATYA SK., PARK İÇİ YOLU, PETEK SK., PİRİ REİS SK., PROF. DERYA DINÇER, PROF. DERYA DİNÇER CD., PROFESÖR DOKTOR VOLKAN TUGCU, PROFESÖR DOKTOR VOLKAN TUĞCU, RAY SK., REFET BELE, REFET BELE SK., REİS SK., SAFAK SK., SAFRAN SK., SAĞLIK SK., SAHIN1-, SAİT FAİK SK., SAKIN, SAKİN SK., SANAYİ SİTESİ İÇ YOLU, SANAYİİ SK., SANTRAL SK., SARAY SK., SEHIT HÜSEYIN IPEKÇIOGLU, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/1, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/10, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/12, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/3, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/5, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/6, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/7, SEHIT POLIS PEYAMI ALTUN/8, SELANIK SK., SELANİK SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SELVİ SK., SEMA SK., SEMERCILER SK., SEMERCİLER SK., SEVGİ SK., SHT PIYADE UZMAN ÇAVUS HALIL DEMIR, SIFA SK., SIRADUTLAR SK., SOBACI BAHRİ SK., SOMUNCUBABA, SOMUNCUBABA SK., SOYLU SK., SULTAN SK., SÜMER SK., ŞEHİT ERSİN YENER SK., ŞEHİT HÜSEYİN İPEKÇİOĞLU CD., ŞEHİT MUSTAFA ÇALIK CD., ŞEHİT ONB. ŞÜKRÜ ÇETİN SK., ŞEHİT OSMAN ÇAM SK., ŞEHİT PEYAMİ ALTIN CD., ŞEHİT TEMEL ŞİMŞİR SK., ŞEHİT YILMAZ AKKANOĞLU SK., ŞEN SK., ŞERAFETTİN ÇELİK SK., ŞERİF HOCA SK., TAHIL PAZARI SK., TALATPAŞA CD., TATLI SK., TESVIKIYE/5, TESVIKIYE/7, TEŞVİKİYE KÖYÜ İÇ YOLU, TEVFİK FİKRET SK., TUNA SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS SK., TURGUTLU, TURGUTLU KÖYÜ İÇ YOLU, TURGUTLU SK., TURGUTLU/10, TURGUTLU/15, TURGUTLU/6, TURGUTLU/8, TURGUTLU/9, TÜRKER SK., TÜRKOCAGI, TÜRKOCAĞI CD., UGURLU SK., UĞURLU SK., UYSAL SK., UZUN, UZUN SK., VAKIF SK., VARNA SK., VATAN, VATAN/2, YAĞMUR SK., YAHYA KEMAL, YAHYA KEMAL CD., YASEMIN, YASEMIN SK., YASEMIN/2, YASEMİN SK., YAVUZ, YESIL SK., YESIM, YEŞİL SK., YEŞİM SK., YUKARI SK., YUKARI/1, YUKARI/4, YUKARI/5, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE SK., YÜKSEL SİTESİ İÇİ YOLU, ZIYA GÖKALP, ZIYA GÖKALP CD., ZIYA PASA, ZIYA PASA/1, ZİYA GÖKALP CD., ZİYARET CD., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 13 Eylül Cuma 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKGÖZ mahallelerinde YUKARI/3 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 13 Eylül Cuma 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, ELPEREK, HAYRETTIN, HAYRETTİN, KARAPINAR, KAZIMIYE, KAZIMİYE, ORUÇLU, PASALAR, PAŞALAR, SAHMELEK, ŞAHMELEK mahallelerinde 20. SK., 21. SK., 22. SK., 23. SK., 24. SK., 26. SK., 28. SK., 30. SK., BACIKÖY YOLU, BAGLAR, BAGLAR/1, BAGLAR/2, BAĞLAR, GAZI OSMAN PASA, GAZİ OSMAN PAŞA CD., HAYRETTIN/1, HAYRETTIN/11, HAYRETTIN/12, HAYRETTIN/2, HAYRETTIN/4, IBRAHIM MÜTEFERRIKA/1, IMREN, İsimsiz114, KARAPINAR, KARAPINAR SK., KARAPINAR/11, KARAPINAR/3, KARAPINAR/6, KARAPINAR/8, KARSI, KAZIMIYE, KAZIMIYE/2, KAZIMIYE/3, KAZIMIYE/7, KAZIMİYE, KAZIMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ/11, MERKEZ/4, MERKEZ/7, ORHANGAZI, ORHANGAZI CD., ORUÇLU, ORUÇLU SK., PASALAR, PAŞALAR KÖYÜ İÇ YOLU, SAHMELEK, SAHMELEK/1, SAHMELEK/5, SEDAT ERYIGIT, SEDAT ERYIGIT CD., SEDAT ERYIGIT/1, SEDAT ERYIGIT/10, SEDAT ERYIGIT/5, SEDAT ERYİĞİT CD., ŞAHMELEK KÖYÜ İÇ YOLU, TÜRKMEN SK., ÜÇEVLER, ÜÇEVLER/4, ZIYARET, ZİYA PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 13 Eylül Cuma 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYIRAKÇASEHIR, BAYIRAKÇAŞEHİR, TESVIKIYE, TEŞVİKİYE mahallelerinde ESKİ KÖY SK., TESVIKIYE, TESVIKIYE/2, TEŞVİKİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 13 Eylül Cuma 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇÇILAR, AĞAÇÇILAR, AHILAR, AKÇAKAYA, BACIKÖY, BAKACAK, ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, EGRIÇAY, EĞRİÇAY, ESKIYAYLA, ESKİYAYLA, GONCA, HAYRETTIN, HAYRETTİN, HÜSEYINLI, HÜSEYİNLİ, ISABALI, İSABALI, KADIKÖY, KEMALIYE, KEMALİYE, MEKECE, PINARLI, SEYHVARMAZ, ŞEYHVARMAZ mahallelerinde ADAPAZARIBILECIK YOLU, AGAÇÇILAR, AGAÇÇILAR/2, AĞAÇÇILAR SK., AHILER, AHİLER KÖY YOLU, AHİLER KÖYÜ YOLU, AHİLER SK., AKÇAKAYA, AKÇAKAYA SK., AKÇAKAYA/10, BACIKÖY, BACIKÖY SK., BACIKÖY/1, BACIKÖY/19, BACIKÖY/4, BACIKÖY/6, BACIKÖY/9, BAKACAK, BAKACAK SK., BAKACAK/5, BAKACAK/6, ÇILEKLI, ÇILEKLI/1, ÇILEKLI/2, ÇILEKLI/6, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK., EGRIÇAY, EGRIÇAY SK., EĞRİÇAY SK., ESKIYAYLA, ESKIYAYLA/1, ESKIYAYLA/2, ESKIYAYLA/5, ESKIYAYLA8, ESKİYAYLA KÖYÜ YOLU, ESKİYAYLA SK., HAYRETTIN, HAYRETTIN/10, HAYRETTİN KÖYÜ İÇ YOLU, HAYRETTİN KÖYÜ YOLU, HAYRETTİN SK., HÜSEYINLI, HÜSEYINLI SK., HÜSEYINLI/2, HÜSEYINLI/6, HÜSEYİNLİ SK., ISABALI, ISABALI-, ISABALI/2, ISABALI/5, İSABALI SK., KADIKÖY, KADIKÖY SK., KEMALIYE, KEMALIYE/1, KEMALIYE/12, KEMALIYE/13, KEMALIYE/2, KEMALIYE/5, KEMALIYE/7, KEMALIYE/8, KEMALİYE SK., MEKECE, MEKECE/12, MEKECE/13, MEKECE/21, MEKECE/3, MEKECE/5, MERKEZ/12, MERKEZ/15, MERKEZ/9, MESRURİYE KÖYÜ YOLU, PINARLI, PINARLI KÖYÜ YOLU, PINARLI SK., PINARLI/4, PINARLI/7, PINARLI/8, SEYHVARMAZ, SEYHVARMAZ/1, SEYHVARMAZ/28, SEYHVARMAZ/4, SEYHVARMAZ/8, ŞEYHVARMAZ KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEYHVARMAZ SK., YAYLA, YAYLA/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 13 Eylül Cuma 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEKECE mahallelerinde ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ADAPAZARI İZNİK YOLU, MEKECE SK., MEKECE/25, MEKECE/28, OSMANELİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 13 Eylül Cuma 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYAT, BOZÖREN, CİHADİYE, ÇENGEL, GÖKGÖZ, HACILAR, KOZAN, YENICE, YENİCE mahallelerinde 13. SK., 1904., 2052., 2053., 2058., 3703., 3704., 3705., 3710., 3712., BAYAT, BAYAT SK., BAYRAK SK., BOZÖREN SK., CIHADIYE/100, CİHADİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇENGEL, GEYVE OSMANELİ YOLU, GÖREDENLER KÜME EVLER, GÖREDENLER SK., GÖREDENLER/2, HACILAR-, HACILAR SK., HACILAR_1, İsimsiz142, KAVAKLAR SK., KOZAN, KOZAN SK., YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 13 Eylül Cuma 01:00-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKGÖZ mahallelerinde AK SÜT ÜRÜNLERİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.