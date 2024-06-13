13 Haziran İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.06.2024 - 09:28

Güncelleme: 13.06.2024 - 09:28

İstanbul ilinde 13 Haziran Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -ETİLER mah sk bölgelerinde 13/06/2024 00:00:00 - 13/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah HÜSREV GEREDE, KALIPÇI, MURADİYE BAYIRI, NÜZHETİYE, ŞAİR NAZIM sk / TÜRKALİ mah HAREMAĞASI, MISIRLIBAHÇE, NÜZHETİYE, ŞAİR NEDİM sk / VİŞNEZADE mah ARMAĞAN, HÜSREV GEREDE, HÜSREV GEREDE ARALIĞI, KAKMALIKAPI, KASSAMBAŞI, LEVHACI, MAÇKA MEYDANI, MAÇKA TALİMYERİ, SETBAŞI, SOLGUNSÖĞÜT, SOLGUNSÖĞÜT ÇIKMAZI, SPORCU ADİL, SİLAHHANE, ÇATALMEKTEP, ÇATLAKÇEŞME, ŞEHİT MEHMET, ŞEHİT MEHMET ÇIKMAZI, ŞENLİKDEDE CAMİ, ŞENLİKDEDE DERE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah MAÇKA sk bölgelerinde 13/06/2024 10:00:00 - 13/06/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AKINCILAR ARALIĞI, BUĞDAY ÇIKMAZI, FİDE, MUHTAR ALİ RIZA, MUHTAR HÜSEYİN, ÇAĞRI sk bölgelerinde 13/06/2024 10:00:00 - 13/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ETİBANK, SALMAN ÇIKMAZI, ÖRNEK TEPE sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BİRLİK, CENGİZ TOPEL, ETİBANK sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ETİBANK, KANARYA, ZÜMRÜTTAŞI sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah HOŞSOHBET sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ETİBANK sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BARAN, BİRLİK, CENGİZ TOPEL, ELA, ENES, ETİBANK, LARA, OKUL ARKASI, ÇAMLICA sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce -ÖRNEKTEPE mah sk bölgelerinde 13/06/2024 10:00:00 - 13/06/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah ATMACA, KARAAĞAÇ, KELKİT, SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI, TAVCI sk bölgelerinde 13/06/2024 10:00:00 - 13/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah BÜYÜK, BÜYÜK ALTAYBAŞI, BÜYÜK SİNAN PAŞA, BİRLİK, CEYLAN, CEYLAN ARALIĞI, KALAFATÇI YUSUF, KULAKSIZ, MEZARLIK ARKASI, SİNAN PAŞA YUMAK, YAY, YAY ÇIKMAZI, YUMAK sk / PİYALEPAŞA mah BARUTHANE SIRTI sk bölgelerinde 13/06/2024 10:00:00 - 13/06/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.PINAR, 1.ÇELİK, 2.KAYNAK, DEMET, ILGIN, ÇALIŞKAN, ÜSTKÜME, İSTANBUL, ŞİFA sk bölgelerinde 13/06/2024 00:00:00 - 13/06/2024 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah AZRA, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, NECATİ MOLDER, SADABAT , SELAM sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ilce - mah sk // EYÜPSULTAN ilce -GÜZELTEPE mah sk bölgelerinde 13/06/2024 09:30:00 - 13/06/2024 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah IŞIK, KARTAL, KUBİLAY, LADİN, OKUL, PAPATYA, TARÇIN sk / MİTHATPAŞA mah 1.ÇİĞDEM, AYDINLIK, BOZKURT, FIRIN, IŞIK, KARTAL, KAYNAK, KUBİLAY, PAPATYA, SAFİR, ŞAHİN sk bölgelerinde 13/06/2024 14:00:00 - 13/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah AŞİREFENDİ, BÜYÜK POSTANE, HAMİDİYE, HAMİDİYE TÜRBESİ, HANIMELİ, MİMAR KEMALETTİN, MİMAR VEDAT, POSTANEYANI sk / MUHSİNE HATUN mah BATUMLU sk / SURURİ mah HACI KÜÇÜK sk / TAYA HATUN mah TIĞCILAR sk bölgelerinde 13/06/2024 00:00:00 - 13/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah ASMALI AKTAR, GÜHERCİLER, HACI EVLİYA CAMİİ, MÜCEVHER, NECEF sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah BIÇKI, HASIRCI MELEK, KALEDİBİ, MEVLANAKAPI, MİMAR KASIM ARALIĞI sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ŞEHREMİNİ mah BAŞVEKİL, DENİZ ABDAL CAMİİ, DENİZ ABDAL ÇEŞMESİ, DERVİŞPAŞA, GASPIRALI, GÜNAYDIN, HACAMATÇI, HADİ HÜN, KÖPRÜLÜ MEHMETPAŞA, NECİP ASIM, TURGUT ÖZAL MİLLET sk bölgelerinde 13/06/2024 12:40:00 - 13/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 868., 901. sk bölgelerinde 13/06/2024 00:05:00 - 13/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1034., 1035., 1040., 1070., 1071. sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 255., 257., 258., 259., 260., 262., 280., 281., 282., 283., 284., 306., 308., 308/1., 309., 310., 311., 312., 500 EVLER, AKDENİZ, BAŞARAN, PAŞAÇAYIRI, RUMELİ sk bölgelerinde 13/06/2024 10:00:00 - 13/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ATLAS ÇİÇEĞİ, HAZİRAN, SARIKANAT, SEZON, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN sk bölgelerinde 13/06/2024 00:00:00 - 13/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ŞEHİT TEVFİK İNAN sk bölgelerinde 13/06/2024 00:00:00 - 13/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 6.CD, 8., ÇAMLIK EVLERİ (FESLEĞEN SK), ÇAMLIK EVLERİ YOLU sk / ZEKERİYAKÖY mah METİS CANSİT EVLERİ (9.CADDE) sk bölgelerinde 13/06/2024 00:00:00 - 13/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KEMER mah SERÇE ÇIKMAZI, VALİDE SULTAN, ŞEHİT CENGİZ TOPEL sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah DERİNYOL sk / KÜÇÜK KILIÇLI mah CİHAT, DARVADİ, GÜLCÜK, GÜLTAŞ, HALİL METİN ÇIKMAZI, HAMAMDERE, HAMZABEY ÇIKMAZI, HÜSRAN ÇIKMAZI, KEŞAN, KUŞTEPE ÇIKMAZI, MİĞFER, SARIMEHMET, SIVAT, TAZEGÜL, YÜZER, İSMAİL KAMİL KILIÇ sk / SEYMEN mah KEŞAN sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ARMADA ÇIKMAZI, ASAF, AYLA, BAL, BATI ÇIKMAZI, BAŞVEKİL, COŞKUN ÇIKMAZI, DAMATAŞI, DAĞTEPESİ, DRAMALI ÇIKMAZI, GEMİCİ, HATBOYU, KADIKÖY BAĞLARI, KARPUZOĞLU, KAVAK ÇEŞME, KUMTEPE, LALEZAR, NALAN ÇIKMAZI, OLCAY ÖZCAN, ORMAN, ORTAKENT, OVACIK, ÇARKIFELEK, ÇARŞIARKASI, ÇAYIROVA, ÇAYIRÇİMEN, ÜZEL ÇIKMAZI, İKBALİYE, ŞİNASİ sk / SEMİZKUMLAR mah YAYLA sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah CANDARLI, TRABLUSGARP sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah FATİH SULTAN MEHMET, ITRİ, NECATİ KARTAL, TRABLUSGARP, İKİZDERE sk / GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ERTUĞRULGAZİ, KİRİŞHANE, PİRİ REİS sk / MİMAR SİNAN mah AHKAM, AKARSU, AKBUDAK, AKPINAR, AKŞAMSEFASI, AĞAOĞLU, CENGİZ TOPEL, FAHRETTİN BERKTAŞ, FATİH SULTAN MEHMET, GÜLLÜCE, HASAN DÜZAĞAÇ, HAYRETTİN MUCUK, HÜSNÜ ÇAĞLAR, HÜSREVPAŞA, MUHARREM MUNDUZ, MUTLUTÜRK, OTLUKBELİ, SALHANE, TAŞLIBAYIR, ÇIRAĞAN, İLHAN, ŞEHİT FİKRET ŞANTAR, ŞEHİT HÜSEYİN KARATAŞ, ŞEHİT MEHMET DURACA, ŞEHİT NUSRET ŞAHİN, ŞEHİT OLCAY ÖZCAN, ŞEHİT ŞAHİN YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 13/06/2024 13:00:00 - 13/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah HAKKI YETEN sk bölgelerinde 13/06/2024 18:00:00 - 14/06/2024 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 52., 53., 54/9. sk / NURİPAŞA mah 55. sk / YEŞİLTEPE mah 262., 263., 51., 52., 52/1., 52/10., 52/11., 52/2., 52/4., 52/5., 52/6., 52/7., 52/8., 52/9., 53., 54/1., 55., 55/1., 55/5., 56., 56/1., 56/8., 57., 57/4., 58.BULVAR, G/1., TAŞ CAMİİ, ŞEHİT ER CENGİZ IŞIK sk / ÇIRPICI mah YULAF TARLASI (G/1) sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 18., 19., 19/1., 19/2., 200., 201., 208., 209., 210., 3., 3/3., 3/4., 3/5., 30., 30/10., 30/13., 30/5., 30/6., 30/7., 4/1., 6., 6/1., 6/5., 8., ADNAN KAHVECİ, PROF. DR. TURAN GÜNEŞ, ZÜBEYDE HANIM, ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah 244. sk / MERKEZEFENDİ mah G/41., G/42., G/43., G/44., G/45., G/46., G/47., G/48., G/49., G/50., G/53., G/57., G/58., G/60., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA, YENİ ÇİFTLİK YOLU sk / SEYİTNİZAM mah G/39., G/40., YENİ ÇİFTLİK YOLU sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 260., 51., 53., 54/4., 54/6., 54/7., 54/8., 54/9., 58. BULVAR sk / YEŞİLTEPE mah 267., 52/2., 52/3, 52/4., 53., 53/3., 53/5., 53/7., 53/8., 54/1., 54/B, 56/1., 57., 57/1., 57/19., 57/3., 57/4., 57/A sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah BAĞDAT sk / HÜRRİYET mah ARNAVUTTEPE, ATATÜRK 2, HEKİMOĞLU, PAŞABAHÇE, TAMER, TEKİN, TRAFO YOLU, TUFAN, TUNUSBAĞ, TUĞRULHAN, TÜRKOBA SINIR, TİMURHAN sk / TÜRKOBA mah ACAR 2, AHSEN, AKAR, AKDUT, AKIN 2, AKTUĞ, AKTÜRK, ALACA 1, ALIÇ, ALPER, ALTIN 2, ARNAVUTTEPE, ASALET, ASMA 2, ATATÜRK 2, AZAT, BAHARYELİ, BAHÇELİÇEŞME, BAĞLAR 1, CANAN 1, CEMRE 2, CESUR, DALGIÇ 1, DALYA, DAMLA 3, DEFTERDAR, DEMET 2, DESEN, DEVRAN 1, DEĞİRMEN YOLU, DOST 2, DOĞANŞAH, DURGUN, DÖNEMEÇ, DİLBER 2, DİLEK 3, EROĞLU, ESKİ ÇATALCA YOLU, ESİNTİ, EZEL, FERİ, FIRAT PLASTİK, KAFKAS, KAMELYA 3, KANDİL, KAPLICA, KARDEŞ 1, KASIRGA, KAZA, KERPİÇ, KEVSER, KIBLE, KIRAÇ, KIRSAL, KIŞLA, KURBAN, KÖŞK 1, KÜBRA, KİZİR, MİLLET 4, OKUL YOLU, SABIR, SALI, SANDAL, SARAY, SAYGI 2, SAZAK, SAĞLAM, SEDEF 2, SEVGİ 2, SEYRAN 4, TÜRKOBA SINIR, VAKİT, YÜCETÜRK, YÜREKLİ, ZEKİ BORA, ÇAM 3, ÇAYIRLAR, ŞAFAK 3, ŞEFKAT, ŞÖLEN, ŞİFA sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEĞİRMEN 3, DÖRTYOL, DİLARA, KEKLİK, SAKA 2, SERHAT, İSTİKLAL sk / ULUS mah IŞIK 1, KADIRGA LİMAN, MUSTAFA KEMAL 1, ÇİÇEK 2, İLHAN, İLKAY, İLKBAHAR, İLKER, İLİM, İMAR, İNCE, İNCEBEL, İNCİ, İPEK 2, İRFAN, İSMETPAŞA, İSTİKLAL sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah MUSTAFA KEMAL sk / MİMAROBA mah MUSTAFA KEMAL, ÇARMIKLI sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah AKÇAY 1, AKİF, ARMAĞAN, AYERDEM, BAYCAN, CEM, CEMRE, D-100 KARAYOLU, E5 LONDRA ASFALTI , EFELER, EZBER, HÜRRİYET, MUSTAFA KEMAL, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PİRİ REİS, ZÜLAL, ÖNAL, ÖZTANIK sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah HÜRRİYET sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah HENDEK, KARAKAŞ, MENZİL, ONUR sk bölgelerinde 13/06/2024 09:30:00 - 13/06/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah FERMAN, HENDEK, KARAKAŞ, SENA, SÜRMENE, YAĞMUR, ÇETİNKAYA sk / MERKEZ mah FERMAN, KUMRAL sk bölgelerinde 13/06/2024 09:30:00 - 13/06/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce -HAMİDİYE mah sk bölgelerinde 13/06/2024 15:00:00 - 13/06/2024 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.KEKLİK, 1.ÇAĞLAR, 1422. ÇIKMAZ, 1424., 1425., 1426., 1427., 1431., 1432., 1434., 2.MEVLANA, 2.SAKARYA, 2.UFUK, 3.ÇAMLIK, 5.AKASYA, HALKALI İSTASYON, KÖMÜRCÜ YOLU, ORDU, PARK, YENİ MEKTEP, ÇİÇEKLİ, ŞAFAK, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 13/06/2024 00:00:00 - 13/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.KEKLİK, 1424., 1425., 1426. sk bölgelerinde 13/06/2024 00:00:00 - 13/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.ALA, 1.ERKEN, 1.KARTAL, 2.ORKİDE, 3.YILDIZ, 5.OKUL, AYLA, HAYIRLI, TEZCAN, UZUN sk / TEVFİKBEY mah 1.BİLLUR, 2.BÜLENT, 2.ORKİDE, 2.ÇEŞME, DEĞER, HAYIRLI, KAPTAN ÇIKMAZI, MERKEZ, TAN, ÖNDER sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.CAMİ, İNÖNÜ sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 1.TUNA, DURSUN, ERDİR, GONCA, KADER, NADİRE, ŞANLI, ŞAİR ŞİNASİ sk / SULTAN MURAT mah 1.BÜLBÜL, 1.CAMİ, 1.HAKAN, 1.YEŞİL, 1.İPEK, 2.KANARYA, 2.ŞEN, 2101., 2102., 6.MENEKŞE, AYSEL, SERBEST, SULTAN MURAT, VATAN, YENİ sk / YENİ MAHALLE mah 1.MEHMET AKİF, 1.METİN, METE, YENİ, İNÖNÜ sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU, GÜMÜŞYOLU, YENİYOL sk / MURATPAŞA mah 101., 102., 103., 104., 105., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, ERGENE, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÖPRÜLÜ sk // ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 2. sk bölgelerinde 13/06/2024 00:30:00 - 13/06/2024 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -ALTINTEPSİ mah sk, Büyük İstanbul Otogarı bölgelerinde 13/06/2024 00:30:00 - 13/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -MURATPAŞA mah sk bölgelerinde 13/06/2024 02:00:00 - 13/06/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2418., 2435., 2436., 2437., 2438., 2439., 2440., 2441., 2459. sk bölgelerinde 12/06/2024 20:00:00 - 13/06/2024 04:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1651., 1654., MASLAK sk / FATİH mah 1872., 1873., 1874., 1875., VELİOĞLU sk / GÖZTEPE mah 2281., 2282., 2285., 2286., 2293., 2296., 2299., 2300., 2323., 2328., 2330., 2331., 2336., 2337., 2338., 2339., 2340., 2341., 2342., 2343., KARANFİL, MASLAK sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1289. sk / KİRAZLI mah 1124., 1128., 1130., 1230., 1231., 1232., 1233., 1234., KURTULUŞ, TAVUKÇU KÖPRÜ sk / YENİMAHALLE mah 1529., 1532., 1572., 1578., 1579., 1580., 1581., TAVUKÇU KÖPRÜ sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., 17., 3., 4., 5., 6., 7., 8., OSMAN PAŞA, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 10., 5., 6., 7., 8., YAVUZ SULTAN SELİM sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah MOR sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2401., 2402., 2403., 2404., 2405., 2406. sk bölgelerinde 13/06/2024 20:00:00 - 14/06/2024 04:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENLER ilce -HAVAALANI mah sk bölgelerinde 13/06/2024 00:30:00 - 13/06/2024 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 283. sk // ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1118., 1118/1., 1119., 1120., 1126., 1127., ATIŞALANI sk / KAZIM KARABEKİR mah 1003., 1008., ATIŞALANI, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 13/06/2024 02:00:00 - 13/06/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1001., 1002., 1003., KAZIM KARABEKİR, MEHMET AKİF ERSOY sk / MENDERES mah 352., 366., 368., 369., 370., 371., 372., 373., 374., 375., 376., 376/1. ÇIKMAZ, 377., 378., 379., ATIŞALANI, CİHANGİR, KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 13/06/2024 03:30:00 - 13/06/2024 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 669., SAKARYA sk bölgelerinde 13/06/2024 13:30:00 - 13/06/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GELİBOLU, SONBAHAR, TÜRKSOY, ŞÖHRET sk / HİCRET mah KINIK, ORHUN, SAMİ, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 13/06/2024 01:00:00 - 13/06/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 13/06/2024 12:00:00 - 13/06/2024 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 13/06/2024 21:00:00 - 13/06/2024 21:15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DENİZ KIZI sk bölgelerinde 13/06/2024 21:45:00 - 13/06/2024 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah AYAZ, CUMHURİYET, MALAZGİRT, ORHANGAZİ sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah CUMHURİYET, ORHANGAZİ sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 112., 116., 122., 134., 136., 138., 140., 144., 162., 176., 178., 186., 37., BAŞKENT, HAKİMİYET, KUBİLAY, MALAZGİRT sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -DEREAĞZI mah sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BÜYÜKDERE, HARBİYE, ÇALIŞLAR, ŞİŞHANE sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah DEDE KORKUT, ELMADAĞ, FERAH, FİLİZ, GAYE, GÜLTEPE, HÜNKAR, KUMSAL, KUĞU, MOTİF, NUR, PEKMEZ, YAHYA KEMAL BEYATLI, YÜCE, YÜCEL, ÇAYELİ, ÇAĞLA, ÖMER SEYFETTİN, ŞAFAK sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah EĞİTİM VADİSİ BULVARI sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -KAVAKLI mah sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 2., 228., 85., 87. sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 158., 160., 162., 176., 178., 43., 45., 51., HÜRRİYET, KUBİLAY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, YAKUPLU sk bölgelerinde 13/06/2024 11:00:00 - 13/06/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BİRLİK, G-166, G-565, G-580, G-581, G-801, GAZİ, ŞEHİT ADEM GÜNEY sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2202., 2238., 2239., 2240., 2319., ADNAN MENDERES, AKARSU, EBRU, GAYE, KURUÇEŞME, PANAYIR sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah MERCEDES sk bölgelerinde 13/06/2024 09:00:00 - 13/06/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 1569. sk / PINAR mah 1473., 1475., 1476., 1477., 1478., 1479., 1483., FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 13/06/2024 10:00:00 - 13/06/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2005., 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2080., 2085., 2152., 2154., 2155., 2158., 2159., 2161., 2162., 2163., 2164., 2165., B, I, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 13/06/2024 00:05:00 - 13/06/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2485., 2486., 2487., 2488., 2491., 2506., 2507., 2508., 2509., 2510., 2510/1., 2511., 2512., 2513., 2514., 2515., 2516., PEYAMİ SAFA, SELÇUKLU, U, V, Y, Z sk / UĞUR MUMCU mah ATATÜRK sk bölgelerinde 13/06/2024 09:30:00 - 13/06/2024 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.