13 Kasım hava durumu raporu... Meteoroloji 4 il için saat verdi
Meteoroloji, 13 Kasım Pazar hava durumu raporunu yayımladı. Yurt genelinde parçalı bulutlu ve bulutlu bir hava etkili olacakken sabah saatlerinde sis ve pus uyarısı yapıldı. 4 il için ise saat verilerek sağanak yağış etkili olacağı belirtildi. İşte 13 Kasım 2022 yurtta hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE 12°C, 19°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 14°C, 19°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 18°C
Parçalı, çok bulutlu ve kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif yağmurlu
KOCAELİ 10°C, 19°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
AFYONKARAHİSAR 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 13°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 4°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 15°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 12°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 3°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 3°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 13°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 7°C, 14°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 10°C, 17°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 6°C, 14°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 12°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 4°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM -2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 6°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 8°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 11°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
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