Meteoroloji'den 9 il için 'toz taşınımı' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın için 9 ile toz taşınımı uyarısında bulunarak yurttaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman'da, Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar ve çamur şeklindeki yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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