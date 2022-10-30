Meteoroloji'den 9 il için 'toz taşınımı' uyarısı

30 Ekim 2022 Pazar, 16:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman'da, Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar ve çamur şeklindeki yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



