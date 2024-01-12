13 Ocak BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.01.2024 - 20:27

Güncelleme: 12.01.2024 - 20:38

BOLU ilinde 13 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KILIÇARSLAN mahallelerinde 108, 112, 112 SK., 118, 122 SK., 126 SK., 127, 127 SK., 130 SK., IZZET BAYSAL DEVLET HASTANESI, İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ BULVAR, YUNUS EMRE BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETLER, APSARI, ASAGI, AŞAĞI, AYVATLAR, ÇOBANLAR, ÇOĞULLU, DEYISLER, DEYİŞLER, DURSUNFAKI, DÜMENLER, GEÇİTLER, GÖYNÜKÖREN, HALAÇLAR, KÜRKÇÜLER, MERKEZ, SAHALLAR, SAPANLIURGANCILAR, SOFULAR, SÜLLER, TEPE, YANIKLAR, YAYLA, YAZIKARA, YELKENLER, YENİYAPAR, YEŞİLVADİ, YUKARI, YUNUSLAR mahallelerinde AHMETLER KÖYÜ YOLU, ANADOLU OTOYOLU, APSARI MAHALLE YOLU, ASAGI MAHALLE YOLU, AYVATLAR, AYVATLAR MAHALLE YOLU, ÇOBANLAR MAHALLE YOLU, ÇOGULLU KÖY YOLU, ÇOĞULLU KÖYÜ YOLU, DEYISLER MAHALLE YOLU, DÖRTDİVAN ÇIKIŞI, DÖRTDİVAN GEREDE YOLU, DURSUNFAKI KÖY YOLU, DURSUNFAKI KÖYÜ YOLU, DURSUNLAR MAHALLE YOLU, DÜMENLER MAHALLESI YOLU, GEÇITLER KÖY YOLU, GEÇİTLER KÖYÜ DÜMENLER MAH, GEÇİTLER KÖYÜ YOLU, GEREDE KARABÜK BAĞLANTISI, Göynük Ören Köyü Ayvatlar Mah, GÖYNÜKÖREN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, GÖYNÜKÖREN MERKEZ KÖY YOLU, HALAÇLAR KÖY YOLU, HALAÇLAR KÖYÜ YOLU, KÖY İÇ YOLU, KÖY SOKAĞI, KÜRKÇÜLER KÖY YOLU, KÜRKÇÜLER KÖYÜ YOLU, KÜRKÇÜLER YAYLA YOLU, MEZARLIK İÇİ YOLU, NUHÖREN KÖY, NUHÖREN KÖY YOLU, NUHÖREN KÖYÜ YOLU, SAHALLAR MAHALLE YOLU, SAPANLI URGANCILAR, SAPANLIURGANCILAR KÖYÜ YOLU, SOFULAR KÖY YOLU, SOFULAR KÖYÜ, SOFULAR KÖYÜ YOLU, SÜLLER MAHALLESI YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YOLU, YAKAKAYA KÖYÜ YUNUSLAR MAH, YANIKLAR MAHALLESI YOLU, YAZIKARA KÖY YOLU, YAZIKARA KÖYÜ YOLU, YELKENLER, YELKENLER KÖY YOLU, YELKENLER KÖYÜ YOLU, YENIYAPAR KÖY YOLU, YENİYAPAR, YESILVADI MERKEZ KÖY YOLU, YEŞİL VADİ KÖYÜ, YEŞİLVADİ KÖYÜ YOLU, YUKARI MAHALLESI YOLU, YUNUSLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, UZUNÇAM mahallelerinde GÖYNÜK YOLU, UZUNCAMÇAM MERKEZ MAH, UZUNÇAM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.