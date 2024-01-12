13 Ocak KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.01.2024 - 20:27

Güncelleme: 12.01.2024 - 20:41

KOCAELİ ilinde 13 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, ISTASYON, İSTASYON, UZUNBEY mahallelerinde ADALET, ADALET SK., ADEM YAVUZ CD., ALAZLI, ALAZLI SK., ALTUNHISAR CD., ANKARA. CD., AYBALA SK., BİLGEHAN SK., BİLGİÇ SK., CEVİZLİ SK., ÇİLEM SK., DARI SK., DEMOKRASİ CD., DOLUNAY SK., DUYGU SK., EFE SADIK CD., EGEMEN, EGEMEN SK., ERGÜN SK., GAMZELİ SK., GEÇİTLİ SK., GÜNDÜZ SK., GÜNGÖRMÜŞ SK., HÜSNÜ EFE CD., IHLAMUR SK., İLİM CD., KAHRAMAN, KAHRAMAN SK., KUMLUK SK., MENDERES, MENDERES BULVAR, MESELIK, MEŞELİK SK., METİN, MİS SK., NAZLI, NAZLI SK., NERGİZ SK, OSMAN GAZİ. CD., PLEVNE SK., RÜYA, SARMAŞIK SK., SELIMIYE, SELIMIYE CD., SELİMİYE CD., SEMAVER SK., SENER, SEVİLEN SK., SEZGİ SK., SUBASI, SÜRMELI, SÜRMELİ, YAPRAK, YAPRAK SK., YASA, YASA SK., YAZMALI SK., YEL SK., YURT, YURT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, DERBENT, FATİH, MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ABANOZ SK., ADİL CD., AHMET LÜTFÜ ARAT BULVAR, AKASYALI SK., AKÇAOĞLU SK., AKGERDAN, AKGERDAN SK., AKPINAR SK., ALAY CD., ALKAN SK., ALTAN, ALTAN SK., AMBARLI SK., ANAMUR SK., ANIL SK, ARAS SK., ARDA SK., ASEL, ASEL SK, BALKOVANI SK., BATI SK., BILDIR SK., BİGA SK., CENGİZ SK., CEYDANUR SK, ÇAVUŞOĞLU SK., ÇEVRİM SK., ÇINAR, ÇINAR SK., DALYAN SK., DEMİR SK., DİCLE CD., DOGU, DÖNEMEÇ, DÖNEMEÇ SK., DÜZEN, DÜZEN SK., ELİF SK., EMSAL, EMSAL SK., ENSAR SK., ERBAS, ERBAŞ SK., ERTUGAY SK., ERTÜRK SK., GEÇİT SK., GÖKAY SK., GÖL, GÖL SK., GÜLSEVEN CD., GÜMÜŞHAN SK., GÜZİN SK., HARİKA SK., HASEKİ SK., HAYRAT SK., HUZUR, HUZUR SK., İHLASLI SK., İMRENLİ SK., KAHVE, KAHVE SK., KALBUR SK., KARAOĞLAN SK., KAYA SK., KEFALET SK., KEKİK SK., KERVANDERE SK., KINALITAS, KINALITAŞ CD., KIZILAĞAÇ SK., KIZILAY, KIZILAY CD., KIZILCA SK., KIZILCIK, KIZILCIK SK., KIZILERİK SK., KRİSTAL SK., KULOĞLU SK., KURŞUN SK., KUTUP YILDIZI, KUTUP YILDIZI SK, MEŞELİ SK., METANET SK., MİRZA SK., OTOBAN CD., OVA SK., OVACIK SK., ÖZATA SK., PINARCIK SK., REŞİTBEY CD., RIHTIM SK., SAHA SK., SEÇKİN SK., SEFAYOLU, SEFAYOLU SK., SEHIT ÖMER HALISDEMIR, SEREN SK., SILA SK., SIZMA SK., ŞEHİT ERDİNÇ SATIRER SK., ŞEHİT HAKAN İMAMOĞLU CD., ŞEHİT HARUN KURT SK., ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR SK, ŞEHİT ZAFER DİNMEZ SK., TERMAL SK., TUNÇ SK., UĞUREL SK., ULAŞ SK., ULUKISLA, ULUKIŞLA SK., UZMAN, UZMAN CD., VATAN, VATAN CD., YALDIZ SK., ZEHRA JALE DURUMAN SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, MAŞUKİYE mahallelerinde KIROĞLU SK., MORLEYLAK SK., SAPANCA YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AHUDUDU SK., DEMİRYOLU ALTI. CD., HASKÖY SK., KOLA, KOLA SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., SEDEF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BAGDAT, ENGİNAR SK., HIPODRUM, HİPODROM CD., KARAKAŞ SK., KETEN, KETEN SK., MELEK, MELEK SK., MUALLİM SK., TURNA, YAKACIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMEŞE mahallelerinde AYAZ, AYAZ SK., HIZAL, HIZAL SK., HURMALI SK., KASIRGA SK., NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., TUNA SK., TURNA SK., YEŞİLCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde ARUZ SK., BAGDAT CD., BAHTIYAR SK., BAHTİYAR SK., BATTAL, BATTAL SK., BESTELİ SK., DEPO SK., DONANMA SK., FULYA SK., İNCİ SK., KASIMPATI SK., MEMİŞOĞLU SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, EMEKEVLER, İBRİKDERE mahallelerinde 143. SK., 158. SK., 42., 42. SK., 43. SK., 44. SK., AKTIF, AKTİF CD., AŞİYAN CD., ÇAMLIDERE CD., ÇINARLI CD., D-100 KARAYOLU CD., ENDER, ENDER SK., ESENTEPE SK., GELIBOLU, GELİBOLU CD., GÖKTÜRK CD., GÜNEŞ CD., KURTLAR SK, NİSA SK., SANAT SK., SAYGINLAR CD., SEFERHISAR, SEFERHİSAR CD., SELÇUK, SELÇUK SK., SEZİN SK., UMUTTEPE CD., ZEYTİNLİ SK., ZEYTİNLİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: M. ALİPAŞA mahallelerinde AZİZ KAYA SK., BEREN SK., EMİN SİPAHİ SK., MUSTAFA ÇALIK, MUSTAFA ÇALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN, YASSIBAG, YASSIBAĞ mahallelerinde IZMIT KANDIRA YOLU, KARGAOGLU MEVKII, KARGAOĞLU MEVKİİ, KARGAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAKAVAK MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇGAZİLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDIT, CEDİT mahallelerinde DİK MERDİVENLER SK., EYÜP KAYMAZ SK., GAZANFER BİLGE BULVAR, HIZIR SK., KAPLAN SK., MİMOZA SK., SEYH AKIF, SİPAHİ SK., ŞEYH AVNİ SK., TOMURCUK SK., TURAN GÜNEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYI, SANAYİ mahallelerinde IZMIT SANAYI SITESI 13., IZMIT SANAYI SITESI 9., İZMİT SANAYİ SİTESİ 11. CD., İZMİT SANAYİ SİTESİ 28. CD., İZMİT SANAYİ SİTESİ 9. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde ATALAY SK., AYŞEGÜL SK., CEMRE SK., DEVEBAĞIRTAN SK., DİKMEN SK., ERAY, ERAY SK., GAZETECI KAZIM ERTEK, GÜNAYDINLIK SK., İMALAT SK., KADIRGA SK., KEVSER SK., NIHAN, NİHAN SK., SARAÇOĞLU SK., TEPEÜSTÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, FATIH SULTAN, FATİH SULTAN, KÖRFEZ mahallelerinde AKKOÇ SK., AKYOL SK., ATAKAN SK., AYTEPE SK., BAYIR SK., BAYRAM SK., BEYAZ GELINCIK, BEYAZ GELİNCİK SK., BILDIRCIN SK., BUDAK SK., BURCU SK., EMİN SK., ENGİN CD., ERMAN SK., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, ESENYEL SK., EYLÜL, EYLÜL SK., FERDA SK., FURKAN SK., GEDİZ SK., GEYİK SK., GEZER SK., GÖÇTÜLER SK., HIZIRREIS, HIZIRREİS SK., ISIL, IŞIL SK., KARACA SK., KARLI SK., KILAVUZ, KILAVUZ SK., KIRAÇ SK., KIRÇIÇEGI, KIRÇİÇEĞİ SK., KOZA SK., KUMRU SK., MELİK GAZİ SK., NARLI SK., OĞUZ KAĞAN SK., OSMAN GAZI, ÖZGE SK., ÖZLEM SK., PASA, PAŞA SK., SARI LALE, SARI LALE SK., SELVA SK., SEMİH SK., SENAY, SERİN SK., ŞENAY SK., ŞEYDA SK., TASKÖPRÜ YOLU, TEPE, UFUKHAN SK., UĞURLU SK., ULUCAMI, ULUCAMİ SK., YALÇIN SK., YELKEN, YELKEN SK., YÖRÜKLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDURAK, KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, TOPLUCA mahallelerinde BESKES MEVKII, BEŞKEŞ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYAZITLAR MEVKII, BEYAZITLAR MEVKİİ, BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKII, CABBARLAR MEVKII KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBANALILER MEVKII, ÇOBANALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKII, ÇUKUR MEVKİİ KÜME EVLER, DOĞU CD., İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARAKIRAZ MEVKII, KARAKİRAZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKII KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEREMLER MEVKII, KEREMLER MEVKII KÜME EVLER, KEREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKII, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KORUKLAR MEVKII, KORUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, MUHARREMLER MEVKII, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, RAMAZANPASALAR MEVKII, RAMAZANPAŞALAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKII, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAHTACILAR MEVKII, TAHTACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÜTÜK MEVKII, ÜTÜK MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MEVKII, YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKII, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KERPE, KINCILLI mahallelerinde 9. SK., ASIM AMCA, AZRA SK., DURAK SK., GENÇLİK CD., İLBEY SK., KAPTAN CD., KONAK SK., KUTLU SK., LİMAN SK., MIÇO CD., MOTEL SK., NAZ ÇIKMAZI SK., TEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞAÇAĞIL, AYDINLIK, BULDUK, ÇALYER, ÇARŞI, DELIVELI, DELİVELİ, EĞERCİLİ, KARABAŞ, KARADIVAN, KARADİVAN, NASUHLAR, SAHINLER, SARIŞEYH, SEREFSUNGUR, ŞAHİNLER, ŞEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BESTILLER MEVKII KÜME EVLER, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIFTLIK MEVKII, ÇİFTLİK MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DELIVELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRLER MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GIRGIRLAR MEVKII, GIRGIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, HEYKEL SK., İZMİT CD., KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKII KÜME EVLER, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVL, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD., KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK ÜGÜMCE MEVKII, KÜÇÜK ÜĞÜMCE MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMER TÜRKÇAKAL BULVAR, PIRAHMETLER MEVKII, PİRAHMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, SAHINLER MERKEZ MEVKII, SARISEYH MERKEZ MEVKII, SARIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİNLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKII, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, TONGURLU MEVKII, TONGURLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÜGÜMCE MERKEZ MEVKII, ÜGÜMCE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÜĞÜMCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VEYISLER MEVKII, VEYİSLER MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII, YUNUSLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANSA SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BÜLBÜL, D-130 KARAYOLU CD., DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST, DOST SK., EBRU SK., EGEMEN CD., ESTERGON CD., GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÖZDEM SK., GÜMÜŞOVA SK., GÜRGEN SK., HANIMELİ SK., KARAKALDIRIM CD., KENT, KENT SK., LOZAN CD., MASAL SK., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., PİRİREİS CD., SANAYİ CD., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SUR SK., SÜLÜN SK., ŞİMŞİRLİ SK., TAS SK., TAŞ SK., TATAR SK., TOPRAK SK., ÜÇEVLER CD., YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENİKÖY CD., ZAFER, ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde AK SK., BASRA, BASRA SK., DOSTLUK SK., ERKUL SK., FERHAN, FERHAN SK., HALİLAĞA SK., HİMMET SK., KANAL SK., KANALYOLU CD., KARAMÜRSEL CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., KILIÇ, KILIÇ SK., KIVILCIM, KIVILCIM SK., MERT INAN, METIN, METIN SK., METİN SK., MEVLEVİ SK., SEDİR SK., SEVDA SK., ŞEFKAT SK., ULUBAT SK., ULUBATLI, YAYLACIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, YEŞİLKENT mahallelerinde BAKIŞ SK., ÇALIK, ÇALIK SK., EDANUR, GÜRKAN SK., GÜZELTEPE, GÜZELTEPE SK., HOYLAN SK., MİLLET CD., NECİP FAZIL CD., TANTAOĞLU CD., YÜRÜYÜŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde HÜR, HÜR SK., PARK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKŞEMSETTİN SK., ALİ AYGÜN SK., AYVAZ SK., BAYRAKTAR, BAYRAKTAR SK., BESTE SK., D-130 KARAYOLU, D-130 YAN YOL CD, DUROĞLU SK., GEDİK SK., GÜL SK., GÜRGEN, KAFKAS SK., NALAN SK., OSMAN GAZİ SK., ÖMÜR SK., PARK, SEYİD CD., SOYDAŞ SK., TUNALI SK., VEZIR, VEZİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde BAĞIN SK., BAHAR, BAHAR SK., BARBAROS, BARBAROS CD., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., FILIZ, FİLİZ SK., FURUNCU, FURUNCU SK., GÜLDESTE SK., HİCAZ SK., İNANÇ SK., MEMNUN, MEMNUN SK., SAKA, SAKA SK., SERÇE SK., ULUCAMİ CD., YALKIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKBAŞ SK., ALPEREN SK., BAGIN, BİLGE SK., BUHARA SK., ÇİFTLİK SK., DÜLGER SK., ELMALI SK., EMRE SK., ERMİŞ SK., FASIL SK., HACI BEKIR, HACI BEKİR SK., HACI IDRIS, HACI İDRİS SK., HALIL, HALİL SK., HORON SK., ILIM, İLİM SK., KAĞAN SK., KALDIRIM, KALDIRIM SK., KOCA SK., KORGAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖRFEZ SK., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., ORDULU CD., ORDULULAR, ORDULULAR SK., OZAN, OZAN SK., ÖZGENÇ, ÖZGENÇ SK., TÜRKMEN SK., ÜÇEVLER SK., ÜÇÜNCÜOĞLU SK., YALKIM, YENİÇERİ SK., YONCALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde ÇİÇEKLER SK., ORDULU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN mahallelerinde TUZLA CD., VADI, VADİ SK., YELPAZE SK., ZENGIN, ZENGİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NENEHATUN mahallelerinde AKÇADAG, AKÇADAĞ SK., BOSTAN SK., CİVAN SK., ERTUĞRULGAZİ CD., GENCE SK., KADER SK., KİLİM SK., SEVINÇ, SEVİNÇ SK., ŞÜKÜR SK., TAÇ, TAÇ SK., ÜLKEM, ÜLKEM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 457., 501., RAHMI DIBEK, VEYSEL KARANI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 117/1. SK., 121/5., 121/8. SK., 123/1. SK., 123/2., 123/2. SK., 410. SK., 410/2. SK., 411., 411. SK., 414/2. SK., 415. SK., 415/1. SK., 415/3. SK., 416. SK., 416/1. SK., 416/2., 417. SK., 419., 419. SK., 420. SK., 421. SK., 422., 422/1. SK., 422/3. SK., 422/4., 423. SK., 425., 425. SK., 427. SK., 428. SK., 430., 430. SK., 431., 431. SK., 432. SK., 433. SK., 434. SK., 435. SK., 436., 436. SK., 438. SK., 441., 441. SK., 442., 443., 443. SK., 447., 448., 448. SK., 458. SK., 471., 471. SK., 471/1. SK., 471/4., 472., 472. SK., 472/1. SK., 473., 473. SK., 474., 474. SK., 475., 475. SK., 475/1. SK., 476., 476. SK., 476/1. SK., 477., 477. SK., 477/1. SK., 478., 478. SK., 478/1. SK., 479., 479. SK., 496/2. SK., 496/3. SK., 498. SK., 499. SK., 504., 504. SK., 510., 56/1., 58., 58. SK., 58/1. SK., 60/4. SK., 62/1. SK., 64., 65. SK., 66. SK., 67., 67. SK., 67/1. SK., 67/2., 67/3. SK., 67/4. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 68/4., 68/4. SK., 83., 83/2., 83/3., 85. SK., 87. SK., 89. SK., 91., 91. SK., 97., 97. SK., 98. SK., 99/1. SK., RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, RAHMI DIBEK CD., RAHMİ DİBEK CD., VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN mahallelerinde ALİ AĞA SK., ESERTEPE SK., SEHIT ILYAS AKMAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, HASANEYN, HİSAREYN MERKEZ, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR mahallelerinde ARNAVUT SK., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, BAHÇE YOLU CD., CEMAL AĞA SK., DÜZALAN, DÜZALAN SK., ERENKAYA SK., ERENLER, ERENLER SK., ESERTEPE, EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN AĞA SK., HÜSEYİN AĞA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SARAL SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT RAFET KALYONCU, SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., YENİ SK., YILDIRIMLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, DENİZ EVLER, KAVAKLI mahallelerinde 4026. SK., 4030. SK., 4031. SK., 4033. SK., 4039. SK., 4055. SK., 4057. SK., 4058. SK., 4059. SK., 4061. SK., 4064. SK., 4069. SK., 4071. SK., 4074., 4074. SK., 4076. SK., 4077. SK., 4078. SK., 4079. SK., 4080. SK., 4103. SK., 4104. SK., 4106. SK., 4107. SK., 4114. SK., 4119. SK., ADALET CD., AKDENİZ CD., ALİ UÇAR CD., ATATÜRK BULVAR, AYANOĞLU CD., BARBOROS CD., ÇAĞLAR CD., FİDANLIK CD., MAZHARÖZEN CD., ÖZLER CD., SAHİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇEŞME, CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ESKİHİSAR, GAZİLER, GEBZE OSB, KADILLI, MEVLANA, MOLLAFENARI, MOLLAFENARİ, MUDARLI, ORGANIZE, OVACIK, PELİTLİ, PİRİ REİS, YENİKENT mahallelerinde 1, 1082/3. SK., 2424. SK., 269, 3020. SK., 3313, 3313., 3317., 3317. SK, 3318, 3318., 3326., 3326. SK., 3327., 3340., 3341, 3341., 3342. SK., 3343., 3344, 3344., 3354., 3360. SK., 3361., 3363., 3401., 3402, 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411., 3411. SK., 3413., 3418., 3420., 3422, 3422., 3425., 3427., 3428., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., 3801. SK., 3804., 3806., 3806. CD., 3810, 3811., 3812., 3813., 3816., 3817., 3820., 3821., 3830, 3840., 3840. SK., 3841, 3853., 4002., 4002. SK, 4003. SK., 4004, 4004., 4004. SK., 4010., 4010. SK, 4011., 4012. SK., 4013. SK., 4020, 4020., 4020. SK., 4035., 4036., 4038., 4040., 4041., 4043., 4201. SK, 4301, 4301., 4301. SK., 4303, 4303., 4304., 4305., 4308., 4309, 4309., 4309. SK., 431, 4320, 4321. SK, 4330., 4330. SK., 4334, 4334. SK., 4337., 4341, 4341., 4439., 873/2. SK., AĞIL KORUSU SK., AHMET AĞA SK., AKASYA SK., AKKAYALAR SK., ALEMDAR CD., ANKARA, ANKARA CD., ATATÜRK CD., AYAR SK., BAĞDAT SK., BALKAN SK., BARBAROS SK., BARIŞ SK., BOSTAN DERE SK., CEYLAN SK., CUMAKÖY CUMHURIYET, CUMAKÖY FATIH, CUMAKÖY FATIH CD., CUMAKÖY FATİH CD., CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., ÇANAK SK., ÇAYIR SK., ÇAYIRDERE SK., ÇAYIRLAR SK., ÇEŞME SK., ÇİĞDEM SK., DEDECİK SK., DEĞİRMENALTI SK., DENIZLI FATIH, DENİZLİ FATİH CD., DOĞA SK., DOĞAN SK., DOKTOR SK., DOSTLAR SK., DÖNER SK., DÜBEKTAŞ SK., ELMA SK., ELVAN SK., ESEN SK., ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL, EVREN SK., FATİH, FATİH CD., FETİH SK., GARİPLER SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GAZİ SK., GONCA SK., GÜLBEN, GÜLBEN CD., GÜLBEN SK., GÜNEŞ SK., HAFIZ EYÜP SK., HARMAN SK., HİLAL SK., ISSIKGÖL CD., İBRAHİM AĞA CD., İSTİKLAL CD., KABACA, KABACA CD., KADILLI ATATÜRK, KADILLI CUMHURIYET, KADILLI CUMHURİYET CD., KADOVA SK., KAHYA SK., KARANFİL SK., KARSIYAKA, KARŞI SK., KARŞIYAKA CD., KAŞPINAR SK., KAVAK SK., KAYACIK SK., KAZIM KARABEKİR SK., KEMAL ATATÜRK, KEMAL ATATÜRK CD., KEMAL NEHROZOĞLU CD., KERİMOĞLU SK., KISA SK., KOCAKÖPRÜ SK., KORUCU SK., KOVALI SK., KOZPINAR SK., KÖSE SK., KÖYSUYU SK., LALE SK., LEYLAK SK., LOKMAN SK., MENEKŞE SK., MEŞE SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MOLLA FENERİ CD., MUDARLI CUMHURIYET, MUDARLI CUMHURIYET CD., MUDARLI ISTIKLAL, MUDARLI ISTIKLAL CD., MUHTAR SK., NERGİZ SK., OKUL SK., ONUR SK., ORTANCA SK., ÖREN SK., PALMİYE SK., SADETTİN SK., SADIK AĞA SK., SANAYİ. SK, SANCAK, SANCAK CD., SARI ÇEŞME SK., SARI SK., SARIÇALILIK SK., SAYGI SK., SEHIT EMIN DOGAN, SEVGİ SK., SEZER SK., SILE, SÖĞÜT SK., SUBAŞI SK., SULTAN SK., SÜMBÜL SK., ŞEHİT EMİN DOĞAN CD., ŞEHİT ENGİN ERGÜN CD., ŞİLE, ŞİLE CD, ŞİLE SK, ŞİMŞEKOĞLU SK., TOPLUCA SK., TUZLA, UĞUR SK., ULUDERE, ULUDERE CD, ULUDERE CD., YAMAÇ SK., YARIŞ YOLU SK., YASEMİN SK., YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAYLADERE, YAYLADERE CD., YEDIYER, YEDİYER CD, YEDİYER CD., YENİ ÇEŞME SK., YEŞİLTEPE SK., YEŞİLVADİ SK., ZAMBAK SK., ZEMZEM SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ mahallelerinde 1802. SK., 1803/3. SK., 1804., 1804. SK., 1805., 1805. SK., GÜNEY YANYOL CD., TERMINAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIS SB, BARIŞ mahallelerinde 1802., 1803/1. SK., 1803/4. SK., 1804/2. SK., 1805/1. SK., 1805/2. SK., 5001, D-100 KARAYOLU, KOŞU YOLU CD., TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.