Ekipler bakın yaptı... Gaziantep'te 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 9 gözaltı

Yayınlanma: 21.04.2025 - 12:11

Güncelleme: 21.04.2025 - 12:14

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte silah kaçaklığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 9 zanlıyı yakaladı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramada ise 6 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.