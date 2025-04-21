Ekipler bakın yaptı... Gaziantep'te 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 9 gözaltı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler bakın yaptı... Gaziantep'te 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 9 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 21.04.2025 - 12:11

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte silah kaçaklığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 9 zanlıyı yakaladı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramada ise 6 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Etiketler: #gaziantep #Operasyon

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