Ekipler bakın yaptı... Gaziantep'te 'silah kaçakçılığı' operasyonu: 9 gözaltı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte silah kaçaklığına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, 9 zanlıyı yakaladı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Adreslerde yapılan aramada ise 6 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: #gaziantep #Operasyon
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