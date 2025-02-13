13 Şubat KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
KOCAELİ ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KOCAELİ'da 13 Şubat Perşembe günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KOCAELİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ ilinde 13 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
İZMİT ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde AKMEŞE YOLU CD., CELAL, CELAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMİRHAN mahallelerinde RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOGLU, KABAOĞLU, TÜYSÜZLER mahallelerinde AHUNAZ, ALİ ÖRDEM CD., ALKAN SK., AZRA ARAT SK., ÇAM, ÇİFTÇİLER SK., FATİH. CD., FUŞYA, KAYIN AGACI, LEYLAK SK., MUTLU GÜN, ÖRNEK SK., SEDİR, SEDİR CD., VENÜS, VENÜS SK., VEZİR SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 HAZİRAN, BEKİRDERE, TAVSANTEPE, TAVŞANTEPE, YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde ASIYAN, AŞİYAN SK., BADE SK., BATI TRAKYA SK., BEKIR, BEKİR SK., BELGİNLİ SK., EZGİN SK., GEÇER SK., HACI OSMAN, HACI OSMAN SK., HOŞ SK., İSKEÇELİ SK., KADAYIF SK., KALEMCİOĞLU SK., KARAAĞAÇ SK., KAYAR, KAYAR SK., ORAL SK., RUMELİ SK., SABIR SK., SAĞOL SK., SEHIT KAZIM, SOYLU SK., ŞEHİT KAZIM CD., TURAN GÜNES, TURAN GÜNEŞ, TURAN GÜNEŞ CD., UĞURHAN SK., YAPRAK SK., YAZICI SK., ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 13 Şubat Perşembe 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARPALIKIHSANIYE, BALÖREN, ÇUBUKLUBALA, GÖKÇEÖREN, GÜLBAHÇE KADRIYE, GÜLBAHÇE KADRİYE, KISALAR, KOZLUCA, MECIDIYE, MECİDİYE, ORHANİYE, SARICAALİ, SULTANIYE, YASSIBAG, YASSIBAĞ mahallelerinde ACI ELMADÜZÜ, ACI ELMADÜZÜ SK., ARPALIKIHSANIYE MERKEZ MEVKII, ARPALIKİHSANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AYAN, AYAN SK., BALÖREN ASAGI MEVKII, BALÖREN AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALÖREN MERKEZ MEVKII, BALÖREN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERIBASILAR MEVKII, ÇERİBAŞILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERİBAŞILAR YOLU SK, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBAN SK., ÇUBUKLUBALA, ÇUBUKLUBALA CD., DERİN SK., GÖKAY, HASIR SK., ISTIKLAL., İZMİT KANDIRA YOLU SK, KADRIYE MERKEZ MEVKII, KADRIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KADRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAASLAN SK., KAŞIKCI ŞEYHLAR YAYLASI, KISALAR MERKEZ MEVKİİ, KOCAKAVAK MEVKII, KOCAKAVAK MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MERKEZ MEVKII, KOZLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KOZLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MECIDIYE ATATÜRK, MECIDIYE İSTIKLAL, ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SULTAN MURAT CD., SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE MEVKII, TEKKE MEVKİİ, TEKKE MEVKİİ KÜME EVLER, TOPALLAR MEVKII, TOPALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPALLAR YOLU SK, YAKUP AÇMALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 13 Şubat Perşembe 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SANAYİ mahallelerinde FUAT ÇELEBİ SK., HÜSEYİN TOP SK., IZZET UZUNER, KÜBRA SK., MUHARREM ERTUĞ SK., RIZA PAŞA SK., SALIM DERVISOGLU, ŞEHİT BASRİ SK., ŞEHİT HACI KADİR SK., ŞEHİT HASAN SK., ŞEHİT MEHMET SK., ŞEHİT REMZİ CD., VALI ESREF, VALİ EŞREF CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
İZMİT ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEBIHOCA mahallelerinde NEBİHOCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
BAŞİSKELE ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE mahallelerinde DOGANTEPE HÜRRIYET, DOĞANTEPE HÜRRİYET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULLAR TEPECİK, KULLAR YAKACIK, PASADAG, PAŞADAĞ, YAYLACIK mahallelerinde ACUN, ACUN SK., AHMET PASA, AHMET PAŞA SK., AHMET YESEVİ SK., AKER SK., ALTINTAŞ SK., ARITMA YOLU, ARITMA YOLU CD., ATAK SK., BASER, BAŞER SK., BERAY, BEYAZ ZAMBAK, BEYAZ ZAMBAK SK., BILIR, BOZTEPE SK., CUMHURIYET, ÇAĞLAR SK., ÇELİKİZ SK., ÇOBAN YILDIZI SK., ÇOBANOGLU, ÇOBANOĞLU SK., DERVİŞOĞLU SK., FINDIKLIK, FINDIKLIK SK., GENÇAĞA SK., GÜNDOĞAN SK., GÜZELPARK, GÜZELPARK SK., HACI ALİ SK., HACI SEVKI, HACI ŞEVKİ SK., HOCAEFENDI, KARS, KAYABASI, KONAK SK., KURAN SK., MEKTEP SK., MEŞELİK SK., MEVSIM, MEVSİM SK., MISIRLIOĞLU SK., NEŞELİ SK, NURİ PAŞA CD., ORKIDE SK., OSMAN YILMAZ SK., ÖZBAY SK., ÖZEN SK., ÖZKANLI, RAUF ORBAY SK., SAMYELİ SK., SENEM, SEVAL, SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞİRİN SK., YAKACIK, YAKACIK CD., YARISALANI, YARIŞALANI CD., YAŞAM SK., YILMAZ SK., YILMAZLAR SK., YÖRÜK, YÖRÜK SK., YUVAKENT SİTESİ SK, ZEHRA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde DIYAR, ELÇİ SK., HABER SK., HÜDA, İSLAMOĞLU SK., KELEBEK SK., LADEN SK., MEVLANAM CD., SAYGIN, SEVECEN, ŞAL SK., TINAZTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 13 Şubat Perşembe 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SEYMEN mahallelerinde ADNAN KORAL SK., BAĞCI SK., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CD., CIVELEK, CÖMERTLER, CÖMERTLER SK., ÇARŞIBAŞI SK., ESKI BAGDAT, ESKİ BAĞDAT, ESKİ BAĞDAT CD., HACI RAMAZAN, HACI RAMAZAN SK., IRMAKLAR SK., KABAOĞLU SK., MESAN, ÖZDEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 13 Şubat Perşembe 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SEYMEN mahallelerinde BASKÖY, HATMİ ÇİÇEĞİ SK., LIMAN, LİMAN CD., MESAN SK., PREVEZE, PREVEZE CD., TERTİP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, SANAYİ, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ, YAYLACIK, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde ABDÜLKADIR GEYLANI, ABDÜLKADİR GEYLANİ SK., ADIYAMAN SK., AGUSTOS, AĞUSTOS SK., AK SK., AKGÜN SK., BAHÇIVAN SK., BASRA, BASRA SK., BASYIGIT, BASYIGIT CD., BAŞTÜRK SK., BAŞYİĞİT CD., BELEDİYE SK., BEZİROĞLU SK., ÇEMBER SK., ÇİLEK SK., D-130 KARAYOLU CD., D-130 YAN YOL CD, DAĞISTAN SK., DEMIR, DEMİR SK., DOSTLUK, DOSTLUK SK., EMPAY SK., EMRAH, ERKUL SK., ERTÜRK, ESMA, FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., FERHAN, FERHAN SK., GAZİ SK., GEDIK, GEDİK SK., GÖKTUG, GÜNGÖRMÜŞ SK., HALIL AGA, HALİLAĞA SK., HANEDAN SK., HASAN GÜLAY SK., HİMMET SK., HÜDAYI, HÜDAYİ SK., ILKBAHAR, İLKBAHAR SK., KANAL SK., KANALYOLU, KANALYOLU CD., KARADENİZLİLER SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOGLU SK., KAVALLIOĞLU SK., KIVILCIM, KIVILCIM SK., KURNAZLAR, KURNAZLAR SK., MACERA, MAÇKA, MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA CD., MEMLEKET, MEMNUN, MERT INAN, METIN, METIN SK., MEVLEVI, MEVLEVİ SK., OSMANGAZİ SK., OVA SK., ÖZKARAASLAN, ÖZKARAASLAN SK., ÖZSOY, ÖZSOY SK., PANCAR SK., SARIÇAM, sarıkasım yolu, SEDİR SK., SENYURT, SEVDA, SEYİD CD., SIMSEK, SULTAN, ŞAHİNER SK., ŞAHİNKAYA SK., ŞEBNEM SK., TALİM, TALİM SK., TATLI, TUĞBA SK., ULUBAT SK., ULUBATLI, ULUBATLI SK., YAGIZ, YANKI, YAYLACIK, YAYLACIK CAMİ SK., YAYLACIK CD., YELİZ SK., YÜCELEN, YÜCELEN SK., YÜKSEKOKUL, YÜKSEKOKUL CD., ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 13 Şubat Perşembe 12:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, ATAKENT, BARBAROS, DAMLAR, DÖNGEL, FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, KÖRFEZ, PANAYIR, SEHITEKREM, SERDAR, SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, SEYMEN, ŞEHİTEKREM, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ, YESILKENT, YEŞİLKENT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS CD., 30 AGUSTOS, 30 AĞUSTOS SK., 4.ADA SK., ABIS, ABİDİN SK., ADA KARANFILI, ADA KARANFİLİ SK., ADNAN KORAL, AFAK SK., AĞA SK., AĞAÇKAKAN SK., AĞLAK SK., AKÇAY, AKIM, ALA, ALA SK., ALADAĞ SK., ALPER, ALPER SK., ALTIN ŞEHİR SK., ANADOLU, ANADOLU SK., ANAFARTALAR, ANAFARTALAR CD., ANAYOL, ANAYURT, ANAYURT SK., ARDEŞEN SK., ARMUT BOGAZI MEVKII, ARMUT BOGAZI MEVKII KÜME EVLER, ARPA, ARTVINLI, ARTVİNLİ SK., ASIL, ASIRLIK, ASIRLIK SK., ASİL SK., ASMALI, AŞIK VEYSEL CD., ATA, ATABARI SK., ATAKAN SK., ATES ÇIÇEGI, ATEŞ BÖCEĞİ SK., ATEŞ ÇİÇEĞİ SK., ATILLA, AVCILAR, AVCILAR SK., AYASOFYA, AYASOFYA SK., AYAZ, AYAZMA, AYAZMA CD., AYBATIMI, AYBATIMI SK., AYKUT, AYKUT SK., AYSUN SK., AYTAÇ, AYTAÇ SK., AZAK SK., AZERI, AZERİ SK., BAĞIMSIZ SK., BAHA ÖZTÜRK SK., BAHÇE SK., BAHTIYARLAR, BAHTİYARLAR SK., BAKIR SK., BAKIS, BAKIŞ SK., BAKİ SK., BALIKÇI, BALSU, BALSU SK, BANKA SK., BARIŞIK SK., BASAMAK SK., BASARI, BAŞARI SK., BAŞKÖY SK., BATI TRAKYA, BATI TRAKYA CD., BATMAZ SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BAYRAKER, BAYRAKER SK., BAYRAM ALİ SK., BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU SK, BAYRAMOĞLU SK., BEBEK, BEBEK SK., BEDİA SK., BEGÜM, BEGÜM SK., BEKAR, BEKİROĞULLARI SK., BELDE, BELDE SK., BELEK, BENGISU, BENGİSU SK., BENGÜ, BENGÜ SK., BEYAZIT CD., BEYKOZ VİLLALARI YOLU SK, BEYOGLU, BEYOGLU CD., BEYZADE SK., BIRAND, BİLİCİ SK., BİRAND SK., BOYAMA, BOZDAG, BOZDAĞ SK., BOZKURT, BUGRA, BUHAR SK., BULUŞ SK., BURÇIN, BÜLBÜL, BÜYÜK SK., CANLAR, CEMAL SAHIN, CEMAL ŞAHİN SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ SK., CENGİZ TOPEL CD., CESUR SK., CEVIZLI, CEVIZLIK, CEVİZLİ SK., CEVİZLİK CD., CEYHAN, CEYHAN CD., CİHANGİR SK., COSKUN SK., COŞKU SK., COŞKUN SK., COŞKUNER SK., CUDİBEY MEKTEP SK., CÜMLE SK., ÇABUK SK., ÇAMLIBEL SK., ÇEÇENOĞLU SK., ÇETİN SK., ÇEVRE, ÇINAR CD., ÇITAK SK., ÇİNİLİ SK., D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU.. CD., DADALOGLU, DADALOĞLU SK., DAYI, DAYI SK., DEGIRMENCI, DEKOR SK., DEPREM KONUTLARI SİTE YOLU SK, DERE KENARI SK., DERE PAZARI SK., DEVRE SK., DIRILIS, DİKÇE SK., DİNÇTÜRK SK., DİRİKAN CD., DİRİLİŞ SK., DOĞA SK., DRAMA, DRAMA CD., DUYARLI SK., DÜLGE, DÜŞ SK., DÜZLÜK, DÜZLÜK CD, DÜZLÜK CD., DÜZLÜK MEVKII, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, DÜZTEPE SK., E.ELÇİBEY CD., EBEDI, EBEDİ SK., EFE ALI, EFKAN SK., EFLATUN SK., EFSANE SK., EFSANE., EGRETI, EĞRETİ SK., EHLİDİL SK., EKBER SK., EKOL SK., EKREM, EKREM SK., ELA SK., ELÇİBEY SK., ELIBOL, ELIF, ELİF SK., ELMAS PAŞA SK., EMEL SK., EMİN KAHYA SK., EMİRSULTAN CD., EMSAL, ENES SK., ERGUVAN SK., ERİŞİM SK., ERMAN, ERMAN SK., ERTAN, ERTAN SK., ERTEN, ERTEN SK., ESENLER, ESENLER SK., ESENYALI, ESENYALI SK., ESKİ KALE SK., ESLEM SK., ESTERGON, EŞME KAYA SK., EVLİYAHAN SK., EVRAK, EVRAK SK., EVRİM SK., EYMEN SK., FARABİ SK., FAS SK., FAVORI, FAVORİ SK., FAZILET, FAZİLET SK., FENER SK., FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), FEVZIOGLU, FEVZİOĞLU SK., FIL, FIRTINA SK., FISTIK SK., FİL, FİL SK., FUZULI, FUZULİ SK., GARİP SK., GAZANFER BILGE CD., GAZANFER BİLGE CD., GAZILER, GELİBOLU SK., GELİN ÇİÇEĞİ SK., GENÇ ALİ SK., GENÇLIK, GENÇLİK SK., GEZMİŞ SK., GÖÇTÜLER SK., GÖKBAYRAK, GÖKBAYRAK SK., GÖKHAN SK., GÖRKEM, GURUR, GURUR SK., GÜL GAZİ SK., GÜLBAHAR HATUN CD., GÜLDEFNE SK., GÜLDEREN, GÜLDEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN CD., GÜNELİ SK., GÜNESLI SK., GÜNEŞLİ SK., GÜNEYCE SK., GÜRGENLİ YAKUP SK., GÜZEL HİSAR SK., HACI ASLAN CD., HACI DAVUT, HACI DAVUT SK., HACI HAKKI SK, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACI İZZET SK., HACI MAKSUT, HACI MAKSUT CD., HACI MECİT BULVAR, HACI MUSTAFA ASLAN, HACI MUSTAFA ASLAN SK., HACI RASIT, HACI RAŞİT CD., HACI RECEP ACAR SK., HACI ZÜLKÜF SK., HACILAR SK., HAFIZ BAYRAM SK., HAFIZ SK., HAKI, HALIDE EDIP ADIVAR, HALİDE EDİP ADIVAR SK., HALKÇI SK., HALKEVİ SK., HAMZA SK., HAREM, HAREM SK., HARMANLIK CD., HASAN ÇAVUŞ SK., HASAN GAZI, HASAN GAZİ CD., HASAN HOCA, HASAN HOCA SK., HASANAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, HATTAT SK., HATUNCUK SK., HAVUZLUBAHÇE CD, HAVUZLUBAHÇE CD., HAZAR, HAZAROGLU, HAZAROĞLU SK., HEMŞİRE SK., HİKMET SK., HURİ SK., HÜNDÜR SK., HÜNKAR, HÜRMET SK., HÜRMETLİ SK., HÜRREM SULTAN SK, HÜRRIYET, HÜRRIYET CD., HÜSEYIN NAZ, HÜSEYİN NAZ CD., IÇ, IDEAL, IKLIMA, IKRAM, ILGIN SK., ISKETE, İHSAN PEKER SK., İKİZLER SK., İKRAM SK., İLKYAZ SK., İLTER SK., İMREN SK., İNAN SK., İNCİ ÇİÇEĞİ SK., İNCİLER SK., İSKEFİYE SK., İSKETE SK., İZGİ SK., İZNİK CD., JÜLİDE SK., KABINE, KABİNE SK., KADEM ÇAVUŞ SK., KADER, KADIRGA YOLU SK, KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KALFA SK., KAMBEROĞLU SK., KANARYALAR SK., KANIK SK., KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KARADENIZLILER MEVKII, KARAGÖZ SK., KARAHASANLI, KARAHASANLI SK., KARANFİL CD., KARDÜZ SK., KARPUZ, KARPUZ SK., KARŞIYAKA SK., KASIMPATI SK., KAVAK, KAVAK SK., KAYA, KAYMAK, KAYMAK SK., KEMER SK., KEMERALTI SK., KERIM, KESMIR, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, KEŞMİR SK., KIBRIS SK., KILIÇASLAN, KILIÇASLAN CD., KINA ÇİÇEĞİ SK., KISLA, KIVIRCIK MUSTAFA, KIVIRCIK MUSTAFA SK., KIZILAĞAÇ SK., KIZILCA SK., KİRAZLIBAHÇE CD., KOCA ORMAN, KOCA ORMAN CD., KOCATÜRK SK., KOCAYEMIS, KOCAYEMİŞ SK., KOLAY SK., KOLEJ, KOLEJ CD., KOMŞU SK., KOMUTAN SK., KONUK, KONUK SK., KOŞOĞLU CD., KOZLUCA SK., KÖKNAR, KÖMÜRCÜLER SK., KRISTAL, KUBILAY SK., KUMLU SK., KUMLUK CD., KURDOGLU, KURDOĞLU CD., KUSAK, KUŞAK SK., KUŞKONMAZ SK., KUTAY, KUTAY SK., KUTUCU, KUTUCU SK., KUYU SK., KÜÇÜK SK., KÜPELI, KÜPELİ SK., LIMONCU, LİMONCU SK., LOJMAN SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MAKBER SK., MANDIRA, MANDIRA SK., MANNESMAN, MANNESMAN SK., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MARMARA CD., MAVİŞ SK., MEDRESE, MEHİR SK., MELEKSAH, MELEKŞAH, MELEKŞAH SK., MELIKE, MELIKSAH, MELİKŞAH SK., MEMIS, MEMİŞ SK., MENEKSELI, MENEKŞELİ SK., MENZIL, MENZİL SK., MESELI, MESUDE SK., MEŞALE SK., MEŞELİ SK., METANET SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MEVLÜT, MEVLÜT SK., MEZRA SK., MILLI EGEMENLIK, MILLI IRADE, MINI, MISIRLI, MİLLİ EGEMENLİK CD., MİMAR SİNAN CD., MİRAÇ TORUN, MİRAÇ TORUN SK., MOR MENEKŞE SK., MOR SALKIM, MOR SALKIM SK., MORGÜL, MORGÜL SK., MUHTAR MUSTAFA SK., MUHTAR ZİHNİ DİRİCAN SK., MÜCAHİT SK., NAME SK., NANELI, NANELİ SK., NARÇİÇEĞİ CD., NARİFE HANIM SK., NARLIK SK., NECATI GENÇOGLU, NECATİ GENÇOĞLU CD., NECIP, NECİP SK., NEFES SK., NESİL SK., NESLİHAN SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NIYET, NİĞBOLU SK., NİYAZİ SK., NURGÜL SK., NURLU, NURLU SK., NÜSHETIYE, NÜSHETİYE CD., OĞUL SK., OKTAR SK., ORDU, ORDU SK., ORTAK, ORTAK SK., OYTUN, OYTUN SK., ÖĞRETMENLER CD., ÖMER ALİ KESKİN SK., ÖMERAĞA SK., PALA SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PAMUK SK., PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PEKİN SK., PELINSU, PELİNSU SK., PINARBASI, PİKNİK SK, PİKNİK SK., RAMPA, RECEP ÇAVUS, REFİK SK., REFORM SK, REKABET SK., REMZİ SK., RESSAM SK., REYHAN SK., RUMELI, RÜYAM SK., RÜZGARGÜLÜ SK., RÜZGARLI BAHÇE SK., SAFA SK., SAFİYE SK., SAKIR HOCA, SAKSI SK., SALİH OSMANLI SK., SAMANLI, SAMANLI SK., SANCAKTAR, SARGILI, SARP SK., SEÇIM, SEFA, SEHERYELI, SEHERYELİ SK., SEHIT ENGIN ÖZKARADENIZ, SEHIT ISMAIL DEMIRCAN, SELANIK, SELANİK SK., SELİMOĞLU SK., SEMAZEN, SEMAZEN SK., SERIM, SERINSU, SERİM SK., SERRA, SESSIZ, SESSİZ SK., SEVDE, SEVDE SK., SEVER SK., SEVGİ ÇİÇEĞİ SK., SEVINÇ, SEYFİ SK., SEYH ALI, SEYH EDEBALI, SEYMENLER SK., SOĞUKSU SK., SONBAHAR, SONBAHAR SK., SONGÜL SK., SU SK., SUDENAZ, SÜMERLER, SÜMERLER SK., SÜNGÜ, SÜNGÜ SK., ŞADIRVAN SK., ŞAHİNDAĞ, ŞAHİNDAĞ SK., ŞAKİR HOCA, ŞAKİR HOCA SK., ŞAYAN SK., ŞEHİT ENGİN ÖZKARADENİZ CD., ŞEHİT GAFFAR OKKAN BULVAR, ŞEHİT İSMAİL DEMİRCAN CD., ŞENYURT SK., ŞEYH ALİ CD., ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., ŞÖHRET SK., ŞÖLEN SK., TAKVİM SK., TALHA, TANTAOGLU, TANTAOGLU CD., TANTAOĞLU CD, TANTAOĞLU CD., TAŞLIK SK., TEKIN, TEKİN SK., TEKKE SK., TEMEL SK., TEPE CD., TEPECIK, TEPECİK CD., TERMAL SK., TİMURHAN SK., TOPAL, TOPAL SK., TRAKYA, TRAKYA SK., TUNCA, TUNCA SK., TUNCAY SK., TURGUT REİS CD., TURGUT SK., TURNALAR SK., TUTUCU, TÜRK SK., TÜRKELI, TÜRKELİ SK., TÜRKOĞLU SK., TÜTÜN, TÜTÜN SK., UÇAR SK., UGUR MENGENECI, UĞUR MENGENECİ SK., ULUBATLI HASAN, ULUBATLI HASAN CD., UYGUR SK., UYUM, UYUM SK., UZUNER, UZUNER SK., ÜNVER, ÜSTAD SK., VAKIF SK., VAROL SK., VATAN CD., VILAYET, VİLAYET CD., YAHYA, YALÇIN, YALDIZ, YALDIZ SK., YAVRUKUŞ SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAYLA CD., YAZMA, YAZMALI, YAZMALI SK., YEKTA, YEKTA SK., YENI, YENIMAHALLE, YENİ SK., YENİBAHAR SK., YENİCE SK., YENİMAHALLE CD., YERLICE, YERLİCE SK., YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER, YEŞİLKIR SK., YEŞİLLİK SK., YEŞİLYURT SK., YETENEKLI SK., YETENEKLİ SK., YETIMOGLU, YETİMOĞLU SK., YILDIZELİ CD., ZAHİDE SK., ZARIF, ZARİF SK., ZEMBİL SK., ZEYNEP ULTAV SK., ZEYNO, ZEYNO SK., ZİRVE SK., ZORER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde ASAGI ALARTI MEVKII, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI DERE MEVKII, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, NÜZHETIYE, PANAYIR, YENIKÖY MERKEZ mahallelerinde ABİŞ SK., FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI) SK., FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAVUZLUBAHÇE, KESTANELIK MEVKII, KIRAZLIBAHÇE, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ KÜME EVLER, YESIL VADI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BAŞİSKELE ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PANAYIR mahallelerinde PANAYIR MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KANDIRA ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLICA, DÜGMECILER, DÜĞMECİLER, HIDIRLAR, KAYMAZ, ÖMERLI, ÖMERLİ, SELIMKÖY, SELİMKÖY mahallelerinde DÜGMECILER, DÜĞMECİLER, DÜĞMECİLER CD., EROL, EROL SK., HACI ISMAILLER MEVKII, HACI İSMAİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, IHLAMUR, KAYMAZ MERKEZ MEVKII, KAYMAZ MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, KUYU, KÜÇÜK HASANLI MEVKII, KÜÇÜK HASANLI MEVKİİ KÜME EVLER, ORTAKÖY MEVKII, ORTAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MERKEZ MEVKII, ÖMERLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAHTIYANLAR MEVKII, SELIMKÖY ÇAVUSLAR MEVKII, SELİMKÖY ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVL, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MEVKII, TERZILER MEVKII KÜME EVLER, TERZİLER MEVKİİ KÜME EVLER, TEZCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 13 Şubat Perşembe 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 12. SK., 13. SK., 19. SK., 19018, 20. SK., 21. SK., 24. SK., 25. SK., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 29. SK., 3. SK., 30. SK., 32. SK., 33. SK., 35. SK., 4. SK., 7. SK., AKASYA SK., AKAY SK., ALPKAYA, ALPKAYA SK., AMASYA SK., AMBAR, AMBAR SK., ANIL, ASIR, AŞIR SK., ATLAMA YANI SK., AYKANAT, AYKANAT SK., AYTÜRÜ SK., BAHAR SK., BALÇIK, BALÇIK CD., BAYRAM SK., BEREN SK., BESTE SK., BOZTURGUT SK., BURCU SK., CAN SK., CANSU. SK., CEBECI, CEBECI CAN, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI CUMHURIYET CD., CEBECI DEFNE, CEBECI DOGAN, CEBECI FIDAN, CEBECI INCE, CEBECI KISLA, CEBECI OZAN, CEBECI YAMAÇ, CEBECI YONCA, CEBECİ, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CEBECİ CD, CUMHURİYET CD., ÇAKAR SK., ÇAKIR, ÇALIK, ÇALIK SK., ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIK CD., ÇELİK SK., ÇELİK. SK., ÇORUH, ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DAVUT KAPTAN SK., DEMİR CD., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DENİZ SK., DOĞAN SK., DUTLAR SK., DÜZLER, DÜZLER CD., EBRU SK., EKŞİ SK., ENGIN, ENGİN SK., ERGÜL, ERGÜL SK., ERİKLİ SK., EROĞLU SK., FİLİZ SK., GEZİCİ SK., GİRİŞ SK., GÖKÇE SK., GÖKDAG, GÖKDAĞ SK., GÖKTEPE SK., GÖLOVA SK., GÖLYANI, GÖLYANI SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., GÜLMÜS, GÜLMÜŞ SK., GÜNAY SK., GÜRGEN SK., GÜVEN SK., HAKKI ORUÇ SK., ILAYDA, ILAYDA SK., IŞIK SK., İLAYDA, İLAYDA SK., KANAL, KAPTAN SK., KARAKULLUKÇU, KARAKULLUKÇU SK., KARAYEL SK., KARSILAR, KARŞILAR SK., KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN BEREN, KEFKEN BESTE, KEFKEN CANAN, KEFKEN CANSU, KEFKEN ÇELIK, KEFKEN DENIZ, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN LIMAN, KEFKEN MESUT, KEFKEN MUTLU, KEFKEN OZAN, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SELVI, KEFKEN SENOL, KEFKEN ZAMBAK, KENT SK., KINALI, KINALI SK., KIROĞLU, KIROĞLU SK., KIZILAY SK., KOÇ SK., KOVANLIK SK., KÜTÜKÇÜ, KÜTÜKÇÜ SK., LİMAN SK., MELTEM SK., MENEKŞE SK., MERAL SK., MERCAN SK., MERKEZ CD., MERT SK., MESUT, MESUT SK., MEŞE SK., MINE, MİNE, MODA SK., MORMENEKSE, NEHİR, NEHİR SK., OKAN SK., OZAN SK., ÖMÜR SK., ÖZDEMİR SK., PEMBE KAYALIK, PEMBE KAYALIK SK., PLAJ YOLU, POLATOGLU, POLATOĞLU SK., REŞAT REİS SK., SAĞLAM, SAHİL SK., SAKARYA SK., SEDA SK., SEHIT OGUZ KIR, SEHIT OGUZ KIR CD., SEKER, SEN, SEVIL EKREM, SEVİL EKREM, SEYİT, SEYİT SK., SIRINEVLER, SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ SK., ŞAKİR ŞENOL SK., ŞEHİT OĞUZ KIR, ŞEKER SK., ŞEN, ŞENOL SK., ŞEVVAL, TAHLISIYE, TAHLİSİYE CD., TASLI, TAŞLI SK., UFUK, UGUR, UYGUR, ÜNAL SK., YAĞIZ SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YALÇIN KAYA SK., YAMAÇ SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., YİĞİT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARTEPE ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALPERLER ÇIKMAZI, ALPERLER ÇIKMAZI SK., HASTANE, MESUDIYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 13 Şubat Perşembe 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde CAMI MEVKII, CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER, CEVIZLIK MEVKII, CEVİZLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, TIRANKO MEVKII, TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII KÜME EVLER, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 13 Şubat Perşembe 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, HAVLUBURUN mahallelerinde AHMEDİYE YOLU SK, AKŞEHİR SK., AVANOS SK., AYITEPE YOLU, BAĞLARBAŞI YOLU SK., BEYSEHIR, BEYŞEHİR SK., ÇAĞATAY SK., D-100 KARAYOLU CD., D-100 YAN YOLU SK, DİCLE CD., ESME AHMEDIYE, ESME BAGDAT, EŞME AHMEDİYE SK., EŞME BAĞDAT CD., GÜLBAGI, GÜLBAĞI SK., GÜRGEN YATAK YOLU, GÜZELCE, HAVLUBURUN IZMIT, HAVLUBURUN İZMİT CD., KARABAYIR, KARABAYIR SK., KARANLIK DERE, KARANLIK DERE SK., KAYNAR, KÖSE SK., MANZARA, NAZENDE, NAZENDE SK., SIRTLAR YOLU, SIRTLAR YOLU SK., TİMUÇİN ATILGAN SK., YANKESE YOLU, YANKESE YOLU SK., YILDIR SK., YÜKSEKTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARTEPE ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, KARATEPE mahallelerinde 26., SAHINLER, ŞAHİNLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GÖLCÜK ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRINKÖY, ŞİRİNKÖY mahallelerinde 1 MART CD., 496. SK., 497. SK., 498. SK., 603/3. SK., 603/4. SK., 604/1. SK., 605/1., 605/1. SK., 605/2. SK., 605/3. SK., 611. SK., 646. SK., HALİDE EDİP ADIVAR CD., MEHMET AKİF ERSOY CD., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 13 Şubat Perşembe 15:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DONANMA, DÜZAĞAÇ, ÖRCÜN, SARAYLI, TOPÇULAR, YENI, YENİ, YUKARI, YUNUS EMRE mahallelerinde 159., 160. SK., 161., 161. SK., 162., 162. SK., 165. SK., 190. SK., 190/A SK., 190/B, 190/B SK., 191. SK., 193. SK., 194., 194/A SK., 196., 196. SK., 197., 197. SK., 198. SK., 199., 199. SK., 201., 202., 203. SK., 204. SK., 205. SK., 206. SK., 207. SK., 208. SK., 210. SK., 213. SK., 221., 221. SK., 223. SK., 224., 224. SK., 226. SK., 228. SK., 229., 229. SK., 230. SK., 233. SK., 235. SK., 240., 241. SK., 242., 242. SK., 243. SK., 244. SK., 245. SK., 246. SK., 247. SK., 248. SK., 249. SK., 250. SK., 253. SK., 254., 254. SK., 255. SK., 256. SK., 257., 257. SK., 258. SK., 259., 259. SK., 260. SK., 262., 262. SK., 264. SK., 265., 265. SK., 269. SK., 271. SK., 272. SK., 273. SK., 277. SK., 278. SK., 279. SK., 283., 283. SK., 284., 284. SK., 286., 286. SK., 287. SK., 288. SK., 289. SK., 290. SK., 292. SK., 293., 293. SK., 294. SK., 295., 295. SK., 296., 297. SK., 298. SK., 3123. SK., 3124. SK., 3125. SK., 3131. SK., 3135 SK., 3147., 3152. SK., 3205., 3206., 3210., 3211., 3221., 3224., 3229., 3302., 3308., 3309., 3312., 3323., 3324., 3326., 3328., 3331., 850. SK, 850. SK., 862. SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD, ADNAN KAHVECİ CD., ALDIRMAZ SK., ATAKAN, B.CAHİT MORKAYA SK., BABA SULTAN, BAĞLAR CD, BAYRAK SK., DOGA, DURUSU, DURUSU SK., FEVZİ YILDIZ SK., FURKAN, FURKAN SK., GELINCIK PINARI, GELİNCİK PINARI CD., GÜNEL SK., GÜREL, ILHAN TUBA, IZNIK, İLHAN TUBA CD., İSTİKLAL CD., KARAKAYA, KARAKAYA SK., KAZIM KARABEKİR CD., KIZILIRMAK, KIZILIRMAK CD., MALAZGİRT CD., ÖRCÜN MERKEZ MEVKII, ÖRCÜN MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVL, ÖRCÜN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., SAADET SK., SARAYLI, SARAYLI CD, SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARI, SARI CD., SEHIT ALAATTIN YUNAK, SELİMİYE YOLU, SIVRITEPE, SİVRİ TEPE YOLU SK, SİVRİTEPE CD, SULTANBABA CD., ŞEHİT ALAATTİN YUNAK SK., TEKEŞ SK., TÜRBE YOLU SK., YAĞMUR SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YEŞİLIRMAK CD., YOSUN SK., YÜCE, YÜCE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DİLOVASI ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILER, DEMİRCİLER mahallelerinde BEZİRHANE SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., ÇIKRIK SK., KONAK, KÖPRÜ SK., MUŞ SK., YALAKDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DİLOVASI ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KAYAPINAR, ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde 120/1., 120/1. SK., 121., 121. SK., 122. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 201. SK., 202. SK., 205., 207/1. SK., 207/2., 212., 212. SK., 212/1. SK., 217. SK., FARABI, FARABİ CD., IBN-I SINA, İBN-İ SİNA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DİLOVASI ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER, ORGANIZE mahallelerinde 11. SK., 14, 14. SK., 16. SK., 4. CD., 48., GÜLTEPE, GÜLTEPE SK., SÜKÜRTEPE, SÜKÜRTEPE SK., ŞÜKÜRTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DİLOVASI ilçesinde 13 Şubat Perşembe 12:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, ALIHOCALAR, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, KARGALI, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 2424. SK., 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3501, 3501., 3501. SK., 3510., 3511., 3515., 3525, 3525., 3540., 3541., 3541. SK, 3542., 3550., 3550. SK., 3555., 3556, 3556., 3556. SK., 3558., 3559 SK, 3601., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3703., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3721., 3721. SK., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3740., 3901. SK., 3910., 3911., 3911. SK, 3912., 3913, 3913., 3916., 3920., 3924, 3924., 3924. SK., 3932., 3941., 3950., 3950. SK., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621., 4621. SK, 4640. SK., 4701. SK, 4705., 4720., AKYOL SK., ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AYDOĞDU SK., AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAĞ İÇİ SK., BAĞ SK., BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., BOSNA CD., CEBELİ SK., ÇEŞME ALTI SK., ÇORUH SK., DAR SK., DEDE SK., DEĞİRMENCİ SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ELEŞLİ SK., ESENYOL SK., ESKI ISTANBUL YOLU, ESKİ İSTANBUL YOLU CD., FINDIKLAR SK., GELGÖR SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., GÜRSOY SK., HARMAN SK., HATIPLER, HATİPLER CD., İsimsiz59, KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARGA PINARI CD., KARGALI, KARGALI CD., KAYABAŞI SK., KIŞLA SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KÖY YERİ SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME, KURUÇEŞME SK., MANİ SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MEZARLIK SK., NALBANT SK., OKÇULAR SK., OLUKLU SK., OTLUK SK., PAKOVA, PAKOVA SK., PARK SK., PINARBAŞI SK., TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TINGIRLAR SK., ULUÇINAR SK., YAGCILAR CUMHURIYET, YAKUPBEY SK., YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GEBZE ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:00-11:03 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, EMEK mahallelerinde 2223/1., 2252. SK., 2254., 2254. SK., 2263. SK., ADNAN SK, ALPARSLAN, ALPARSLAN CD., BAYRAMOĞLU CD., BERNA SK., BURAK REİS CD., FATİH SULTAN MEHMET CD, GAZİ PAŞA CD., KARACABEY CD., KEMALPAŞA CD., MITHATPASA, MİTHATPAŞA CD., NAGİHAN SK., SISECAM YOLU, ŞİŞECAM YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1444., 1449., 1449. SK., GÜNEY YANYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON, KÖSKLÜ ÇESME mahallelerinde 1426/1. SK., 1456., 1456. SK., GÜNEY YANYOL, TOPÇULAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3254., KOCAGÖL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEBZE ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 1. CD, 3202. SK, 3206, 3206. SK., 3207., 3211. SK, 3212., 3213., 3215., 3216., 3217, 3217., 3249., 3249/1., 3251., 3252., 3265, 3265., 3266., 3267., 3270., 3272., 3273., 3274., 3275., 3276., 3278., 4868., ATATÜRK CD., BANU SK., BAYKUŞ SK., BERİL SK., ÇATAL SK., DERE SK., ELMALI SK., EMİR SK., ERİM SK., ERSİN SK., ETHEM AĞA, FABRİKALAR SK., GEBZE, GEBZE CD., İSHAKOĞLU SK., KAMBER KAYNAĞI SK., KARACA SK., KARATAŞ SK., KAYADERESİ YOLU SK, KUMTEPE, KUMTEPE SK., MANDRA CD., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., ORGANIZE, ORGANİZE, ORGANİZE CD., ÖZDEN SK., ÖZGE SK., ÖZKAN SK., ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL SK., ŞİLE CD., TEPEVİRAN YOLU SK, TOPLUCA SK., UZAK SK., YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARAMÜRSEL ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, KAYACIK mahallelerinde 105., 105. CD., 1101. SK., 1104., 1105. SK., 111. CD., 1112. SK., 1116. SK., 1117. SK., 1119. SK., 1120. SK., 1121. SK., 1122., 1127. SK., 1128. SK., 1129. SK., 1130. SK., 1131. SK., 1132. SK., 114. CD., 115., 115. CD., 116., 116. CD., 1162. SK., 117. CD., 1172. SK., 1173. SK., 1174. SK., 1178. SK., 1179. SK., 118., 118. CD., 1180. SK., 1181. SK., 1182. SK., 1184., 1184. SK., 206. CD., 209. CD., 2101. SK., 2102. SK., 2125. SK., 2129. SK., 2130. SK., 2132. SK., 2133., 2133. SK., 2137., 2137. SK., 2138. SK., 2140. SK., 2141. SK., 215. CD., 2165., 2165. SK., 2167. SK., 2168. SK., 2199., 2199. SK., 2200., 2200. SK., 2202., 2202. SK., 2204. SK., 2205., 2205. SK., 2312., 2312. SK., 2316., 2316. SK., AGAH EFENDİ SK., AHMET ÖZEL SK., AKASYA, ALI OSMAN ALGÜZEY, ALIRIZA ASLANALP, ALİ OSMAN ALGÜZEY CD., ALİRIZA ASLANALP CD., AMIRAL, AMİRAL, AMİRAL CD, AMİRAL CD., BEKÇİ RIFAT CD., BEYTİ KARACA SK., ÇINAR, ÇİFTLİK CD., DİK DEMİR SK., EFE DAYI SK., FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET BULVAR, FERHAN KALYON SK., FERİT ALGÜZEY SK., FUAT BALKAN SK., FULYA SK., GAZANFER BILGE, HACI ADEMBEY SK., HACI ALİ DEMİR SK., HAKAN AYAN SK., HAKAN KURT SK., HALİL KOYGUN SK., HASAN AKOVA CD., HASAN OKTAY, HASAN OKTAY SK., HAYATİ ŞAFAK SK., HAYRI SAVDERT, HAYRİ SAVDERT SK., HELVACIOĞLU SK., HİLAL SK., IHSAN KESKIN, INÖNÜ, ITIR SK., İDRİS GÜLBAŞ SK., İHSAN KESKİN SK., İNÖNÜ CD., KARANFIL, KARANFİL SK., KÜÇÜK DERE YOLU SK, MEHMET AKİF ERSOY BULVAR, MEHMET YASEF, MEHMET YASEF SK., MUAZZEZ ARUOBA SK., NAZMİ OĞUZ CD., OSMAN KIVANÇ SK., ÖMER NAMLI, ÖMER NAMLI CD., PARK CD., PLAJ YOLU CD., RAUF DENKTAŞ BULVAR, SAĞLAM SK., SEHIT CEMIL ENGINDENIZ, SELAHATTİNBEY CD., ŞEHİT CEMİL ENGİNDENİZ CD., TURGUTREİS CD., TÜFEKCİ ALİ SK., ULUCAMİ SK., ZAKKUM SK., ZAMBAK SK., ZEKI ERGÜN, ZEKİ ERGÜN CD., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KÖRFEZ ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIYALI, YENİYALI mahallelerinde ARMA, ARMA SK., ERIKLI, GAZANFER BİLGE SK., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., HAMIT KAPLAN, HAMİT KAPLAN CD., HÜRRİYET BULVAR, İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., YAYLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ÇAYIROVA ilçesinde 13 Şubat Perşembe 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK mahallelerinde 58/1. SK., 58/2., 58/2. SK., 58/3. SK., 59., 59. SK., 60. SK., 60/2., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ÇAYIROVA ilçesinde 13 Şubat Perşembe 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK mahallelerinde 26. SK., 27., 27. SK., 28., 28. SK., 29., 54., 54. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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