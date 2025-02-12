13 Şubat okullar tatil mi? Bugün İstanbul'da okullar tatil mi?

Yayınlanma: 12.02.2025 - 13:07

Güncelleme: 13.02.2025 - 09:30

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası salı günü Küçükçekmece, Beykoz, Arnavutköy, Esenyurt, Avcılar, Sultangazi, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Başakşehir'de eğitime bir gün ara verilmişti. İstanbul Valiliği, 12 Şubat Çarşamba günü okulların tatil edildiğini açıklamıştı. Peki, 13 Şubat okullar tatil mi? Yarın İstanbul'da okullar tatil mi?

13 ŞUBAT (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ?

13 Şubat Perşembe günü Amasya, Bingöl, Erzincan, Elazığ, Malatya, Nevşehir, Niğde, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Sivas ve Yozgat gibi illerde eğitime ara verildi. İstanbul için henüz bir açıklama yapılmadı.

İSTANBUL'DA BUGÜN OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

İstanbul Valiliği, İstanbul'da 12 Şubat'ta okulların tatil edildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, "İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir. Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.

Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır" dedi.