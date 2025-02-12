Yayınlanma: 12.02.2025 - 09:58

Güncelleme: 12.02.2025 - 09:58

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2025 oturumu için son hazırlıklarını yapan adayların gündeminde sınav giriş belgeleri var. Peki, 2025 MSÜ sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? 2025 MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 MSÜ sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte, ayrıntılar...

2025 MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce, yani 17 Şubat 2025 civarında, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yayımlanması bekleniyor.

2025 MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

2025 MSÜ 2025 NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimiyle MSÜ sınav tarihi duyuruldu. Takvime göre, sınav, 23 Şubat 2025 Pazar günü yapılacak.