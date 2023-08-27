Burdur'da 'çocuğa sözle taciz' iddiasına gözaltı
Burdur’da bir çocuğu cinsel içerikli sözlerle taciz ettiği öne sürülen şahıs, gözaltına alındı.
Burdur Aydınlıkevler Mahallesi’nde iddiaya göre, Osmaniye’den Burdur’a gelen 46 yaşındaki Y.M.A. isimli şahıs, adres sorma bahanesi ile yaklaştığı lise öğrencisi 17 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli sözlerle tacizde bulundu.
KONUŞMALARI KAYIT ALTINA ALDI
Çocuk, şahsın konuşmalarını telefonuyla kayıt altına alarak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede yaptığı araştırma sonucunda şüpheli şahsı Armağan İlci Bulvarı üzerinde gözaltına aldı.
Emniyet'e götürülen şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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