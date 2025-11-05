Cumhuriyet Gazetesi Logo
13 yaşındaki çocuğu istismar eden sanığa 22 yıl hapis

13 yaşındaki çocuğu istismar eden sanığa 22 yıl hapis

5.11.2025 18:09:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
13 yaşındaki çocuğu istismar eden sanığa 22 yıl hapis

Kastamonu’da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 3 Temmuz tarihinde 13 yaşındaki çocuk babasının eski iş arkadaşı A.E.H.’in kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan A.E.H. tutuklandı. A.E.H. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı.

Davanın görülen karar duruşmasında sanık, mağdur çocuğun yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Son kez savunma yapan A.E.H., mağdurun babasıyla geçmişte aynı iş yerinde çalıştığını ve çocuğa da rahatsızlık geçiren babasını sormak için mesaj attığını ifade etti. Daha sonra çocukla kızı gibi görerek konuştuğunu iddia eden A.E.H., asla bir istismar olayının yaşanmadığını dile getirerek beraatini talep etti.

 

Avukatların mütalaayla ilgili savunmasını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın ’cinsel istismar’ suçundan 16 yıl 6 ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İlgili Konular: #Çocuk #kastamonu #Çocuk istismarı