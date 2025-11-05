13 yaşındaki çocuğu istismar eden sanığa 22 yıl hapis

Edinilen bilgiye göre, 3 Temmuz tarihinde 13 yaşındaki çocuk babasının eski iş arkadaşı A.E.H.’in kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan A.E.H. tutuklandı. A.E.H. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı.

Davanın görülen karar duruşmasında sanık, mağdur çocuğun yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Son kez savunma yapan A.E.H., mağdurun babasıyla geçmişte aynı iş yerinde çalıştığını ve çocuğa da rahatsızlık geçiren babasını sormak için mesaj attığını ifade etti. Daha sonra çocukla kızı gibi görerek konuştuğunu iddia eden A.E.H., asla bir istismar olayının yaşanmadığını dile getirerek beraatini talep etti.

Avukatların mütalaayla ilgili savunmasını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın ’cinsel istismar’ suçundan 16 yıl 6 ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.