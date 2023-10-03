13 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen taksici hakkında yeni gelişme!

Ataşehir'de, okulundan evine gitmek için müşteri olarak aracına binen 13 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan taksi şoförü tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 03.10.2023 - 09:38
13 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddia edilen taksici hakkında yeni gelişme!
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Edinilen bilgilere göre, 13 yaşındaki çocuk okulda aldığı ek ders eğitimi sonrası evine gitmek için ticari taksiye bindi. Kendisini 24 yaşında olarak tanıtan taksi şoförü H.G. (30) ise çocuğa özel hayatından bahsetti.

Çocuk sürücünün sorusu üzerine 13 yaşında olduğunu söyledi. Bunun üzerine kız çocuğu, şoförün sözlü tacizi ile karşı karşıya kaldı.

Evine geldiğinde taksiden korkarak inen çocuk durumu ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine şüpheli H.G. emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli H.G. cinsel taciz suçundan hakkında yürütülen tahkikatın ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


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