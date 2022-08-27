13 yaşındaki çocuk, denize kaçan topunu almak isterken kalp krizi geçirdi
Zonguldak'ta kaçan topunu almak için girdiği denizde kalp krizi geçiren Hüseyin Yavuz Çorak (13), hastanede tedaviye alındı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyünde sabah saatlerinde ailesiyle sahil kenarında oturan Hüseyin Yavuz Çorak, denize kaçan topunu almak istedi. Koşarak denize giren Hüseyin Yavuz, suyun üzerinde hareketsiz kaldı. Hüseyin Yavuz, yakınları tarafından denizden çıkarıldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi Hüseyin Yavuz'a ilk müdahalede bulundu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yavuz, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Video Haberler
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Okyanuslarla çevrili bir Dünya bulduk!
- Gülşen'in tutukluluğuna itiraz edildi
- 'Eskiden bir dostunuz olan şahsımın...'
- 3 isim için harekete geçildi
- Yargıtay'dan emsal resmi tatil kararı
- 'Çılgın Proje'nin planları devre dışı!
- Kırıkkale'de korkunç kaza: Çift öldü, oğulları yaralı
- Eminönü-Alibeyköy hattının açılacağı tarih belli oldu
- Peker'den yeni paylaşımlar
- 'Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip...'