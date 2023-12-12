13 yaşındaki çocuk, sosyal medyadaki 'yorum' tartışmasında bıçaklanmış
Konya'da parkta A.M.Ö. adlı çocuğu (13) bıçaklayan N.N. (16) adı çocuk, polis tarafından yakalanıp, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. N.N.'nin ilk ifadesinde, aralarındaki kavganın sosyal medyadaki yorum nedeniyle tartışıp küfürleşmeden çıktığını söylediği öğrenildi.
Merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Nene Hatun Parkı'nda, geçen pazar günü saat 17.30 sıralarında A.M.Ö., arkadaşlarıyla parkta oturduğu sırada N.N. ve arkadaşı F.S.Ö. geldi.
KARNINDAN BIÇAKLANDI
İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.N., A.M.Ö.'yü karnından bıçakladı. Kanlar içinde kalan A.M.Ö., arkadaşları tarafından yakındaki özel sağlık kabinine getirildi.
Sağlık kabinindeki görevlilerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırılan A.M.Ö.'nün tedavisi sürüyor.
GEREKÇE: YORUM TARTIŞMASI
Polis, olayın ardından kaçan N.N.ve beraberindeki F.S.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden F.S.Ö. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
N.N.'nin ilk ifadesinde sosyal medyadaki yorum nedeniyle tartışıp küfürleştikleri için kavga ettiklerini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.N. ise sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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