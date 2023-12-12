Bıçaklanan adam horlayarak uyuyakaldı

Büyükçekmece sahilde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Bacağından bıçaklanan adamın uyuyup horlamaya başlaması görüntülere yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 12.12.2023 - 09:50
Abone Ol google-news

Olay, pazar günü gece saatlerinde Büyükçekmece sahilinde yaşandı. İddiaya göre, alkollü iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. 

Taraflardan birinin bıçakladığı alkollü adam, çevredeki vatandaşların yardımıyla bir banka oturtuldu. 

Olay yerine polis ve ambulans beklendiği sırada ise yaralı vatandaş uyuya kaldı.

Bacağından akan kanlara aldırmadan uyuklayan adam, horlamaya başladı. Çevredekilerin de şaşırdığı olayda ambulansın gelmesiyle yaralı hastaneye kaldırdı. 

Polis ise olayla ilgili çalışma başlatırken, o anlar cep telefonunu kamerasına yansıdı.


Büyükçekmece bıçaklı kavga bıçaklı saldırgan bıçaklı saldırı horlama

İlgili Haberler

Sırtından 4 kez bıçaklandı: Ambulansı da kendi aradı

Sırtından 4 kez bıçaklandı: Ambulansı da kendi aradı
İş yeri önünde bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

İş yeri önünde bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
97 yerinden bıçaklanmıştı: Hazal Alpyörük cinayeti davasında yeni gelişme

97 yerinden bıçaklanmıştı: Hazal Alpyörük cinayeti davasında yeni gelişme

En Çok Okunan Haberler