Bıçaklanan adam horlayarak uyuyakaldı
Büyükçekmece sahilde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Bacağından bıçaklanan adamın uyuyup horlamaya başlaması görüntülere yansıdı.
Olay, pazar günü gece saatlerinde Büyükçekmece sahilinde yaşandı. İddiaya göre, alkollü iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü.
Taraflardan birinin bıçakladığı alkollü adam, çevredeki vatandaşların yardımıyla bir banka oturtuldu.
Olay yerine polis ve ambulans beklendiği sırada ise yaralı vatandaş uyuya kaldı.
Bacağından akan kanlara aldırmadan uyuklayan adam, horlamaya başladı. Çevredekilerin de şaşırdığı olayda ambulansın gelmesiyle yaralı hastaneye kaldırdı.
Polis ise olayla ilgili çalışma başlatırken, o anlar cep telefonunu kamerasına yansıdı.
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