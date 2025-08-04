13 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Gürler Mahallesi Lokman Çelikkol Sokak üzerinde yapılan denetimlerde H.T. isimli şahıs durduruldu.

Yapılan kimlik kontrolünde şahsın, Yozgat Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "parada sahtecilik" suçundan 10 yıl 39 ay 35 gün, Delice İlamat İnfaz Bürosu tarafından ise 5 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Ayrıca H.T.’nin 2 bin 400 TL adli para cezası olduğu da öğrenildi. Yakalanan şahıs, gerekli sağlık kontrolünün ardından Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. İşlemlerin ardından hükümlü şahıs, cezaevine gönderildi.