14 gündür kayıp... İbrahim'i arama çalışmaları sürüyor!

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda 14 gündür yürütülen çalışmalara, Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına bağlı 18 kişilik arama kurtarma ekibi, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri, dalgıç polisler, 112 Acil Sağlık ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri katılıyor.
Ekipler, botla yönlendirme, sondalama, dalgıçlarla su altı arama ve sonar cihazıyla görüntüleme yaparak Kom'a ulaşmaya çalışıyor.
Kom'un dereye düştüğü noktadan başlayan arama çalışmaları, Irak sınırına yakın noktada yoğunlaştırıldı.
Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede gencin ailesi de bölgedeki bekleyişini sürdürüyor.