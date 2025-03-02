14 gündür yanan metan gazı ile ilgili yeni gelişme

Yayınlanma: 02.03.2025 - 22:12

Güncelleme: 02.03.2025 - 22:12

Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak ile Ulus Caddesi kesişimindeki arazide, 17 Şubat'ta metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında 47 metre derinliğe inildiğinde çıkan yangın 14 gündür sürerken; yaklaşık 500 metre ilerisindeki Ankara Caddesi’nde metro projesi için yapılan sondaj çalışması sırasında yerin 45 metre derinliğinde gaz açığa çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve doğalgaz dağıtım şirketinin ekibi sevk edildi.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE ALEVLENDİRİLDİ

Polis, caddeye giriş ve çıkışı kapattı. İtfaiye ekipleri ise gazın türünün belirlenmesi için numune aldıktan sonra gazı kontrollü şekilde alevlendirdi.

Alanın etrafı demir bariyerlerle çevrilirken ekipler bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bekleyişini sürdürüyor.